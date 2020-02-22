Биатлонист Гараничев рассказал подробности обыска

Российский биатлонист Евгений Гараничев рассказал об обысках в расположении российской сборной в отеле на чемпионате мира в итальянском Антхольце.

«Полицейские пришли и показали запрос на итальянском языке. Пришла переводчица. Один полицейский говорил на английском. Они никого не впускали, разрешили вызвать только менеджера. Обыск был связан с аккредитацией и допинговым прошлым Логинова. Сказали, что дополнительные доказательства им не нужны, так как они полицейские. 19 февраля пришел запрос из IBU. И вот они три дня шли лесом к нам, чтобы дойти именно перед эстафетой», – передает «Чемпионат» слова Гараничева в эфире «МАТЧ ТВ».

Биатлонист добавил, что к нему у полицейских вопросов не было.

«В документе было написано, что они могут изъять устройства. Разрешили вызвать юриста, но оплачивать его должны были мы. Забрали устройства, чтобы скопировать данные. Я успел написать сообщение в нашу группу и личному тренеру, потом у меня забрали устройство. А у Александра они все полностью обыскали, проверяли все документы. Мои вещи не трогали. Его даже не спрашивали, можно или нельзя. Сказали, что приехали на 20 минут, а в итоге примерно час сорок обыскивали», – сказал он.

«Логинов больше злился, чем нервничал. Ему дали записать контакты с телефона, чтобы позвонить жене и друзьям, но спрашивали, кто это такие. Про витамины расспрашивали. Даже документы забрали, с которыми мы проходим контроль. И сразу, как вошли, взяли винтовки и сложили к двери. Не знаю, чего они боялись», – сказал Гараничев.

Тем временем главный тренер сборной России Анатолий Хованцев сообщил, что и Логинов, и Гараничев примут участие в мужской эстафете на чемпионате мира в Антхольце. В эстафете также побегут Матвей Елисеев и Никита Поршнев. Гонка начнётся в 16.45 мск.

Напомним, в субботу в номерах биатлонистов сборной России Евгения Гараничева и Александра Логинова, а также тренера Александра Касперовича на чемпионате мира в Италии прошли обыски. В ордере полиции Италии говорится, что Логинов подозревается в якобы повторном нарушении антидопинговых правил. В свою очередь тренер Касперович заподозрен в том, что под чужой аккредитацией он якобы привозит на чемпионат мира запрещенные препараты.

Министерство спорта России в связи с инцидентом потребовало соблюдать презумпцию невиновности, а посольство России в Италии направило ноту в МИД страны.

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев в комментарии газете ВЗГЛЯД подчеркнул, что эти обыски не могут пройти бесследно и, вероятно, повлияют на моральный настрой биатлонистов.

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