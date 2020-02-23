Логинов снялся с масс-старта на чемпионате мира по биатлону

Российский биатлонист Александр Логинов не примет участие в масс-старте в заключительный день чемпионата мира по биатлону, который проходит в итальянском Антхольце, сообщили в тренерском штабе сборной России.

Мужская и женская гонки с общего старта пройдут в воскресенье, передает ТАСС.

Личный тренер российского биатлониста Александра Логинова Александр Касперович не стал опровергать слова подопечного, заявившего о возможном завершении профессиональных выступлений из-за постоянных нападок.

«Да, у него уже накипело. Ему надоело бороться. Не знаю, сейчас с ним сложно разговаривать, потому что он замкнулся, нужно дать ему время. Очень жаль, если такой спортсмен закончит карьеру», – заявил Касперович.

Напомним, в субботу в номерах биатлонистов сборной России Евгения Гараничева и Александра Логинова, а также тренера Александра Касперовича на чемпионате мира в Италии прошли обыски. В ордере полиции Италии говорится, что Логинов подозревается в якобы повторном нарушении антидопинговых правил. В свою очередь тренер Касперович заподозрен в том, что под чужой аккредитацией он якобы привозит на чемпионат мира запрещенные препараты.

Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев заявил, что обыски в отеле сборной России на чемпионате мира в Италии являются спланированной акцией Международного союза биатлонистов (IBU) по очернению национальной команды.

Результаты обыска, проведенного итальянскими карабинерами у российских биатлонистов в Италии, не выявили признаков применения допинга.

Логинов заявил, что задумался об окончании спортивной карьеры из-за постоянных нападок.

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