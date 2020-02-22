Логинов задумался об окончании карьеры биатлониста

Российский биатлонист Александр Логинов заявил, что задумался об окончании спортивной карьеры из-за постоянных нападок.

«Сейчас я уже ничему не удивляюсь. Видимо, этим действительно пытаются ускорить процесс завершения моей карьеры. Если всем от этого будет лучше, значит, вскоре надо будет так и сделать. Я уже не молодею, может, кому-то от этого станет комфортней» – передает ТАСС слова Логинова.

Напомним, в субботу в номерах биатлонистов сборной России Евгения Гараничева и Александра Логинова, а также тренера Александра Касперовича на чемпионате мира в Италии прошли обыски. В ордере полиции Италии говорится, что Логинов подозревается в якобы повторном нарушении антидопинговых правил. В свою очередь тренер Касперович заподозрен в том, что под чужой аккредитацией он якобы привозит на чемпионат мира запрещенные препараты.

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