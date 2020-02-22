Украинцы напугали эвакуированных из Китая иностранцев

Эвакуированный из Китая украинец Максим Бондарь рассказал, как оказавшиеся с ним иностранцы отреагировали на протесты в Новых Санжарах.

Местные жители забросали камнями автобусы, на которых в Новые Санжары привезли украинцев и иностранцев, эвакуированных из Китая. Бондарь сообщил, что в автобусе, в котором ехал он, пострадавших не было.

Бондарь работал в Китае актером-каскадером в постановочном боевом шоу. В том же автобусе ехал его друг-каскадер и танцоры, «все из Украины». Кроме того, с ними были иностранцы. По словам Бондаря, последние оказались «очень сильно удивлены» акцией протеста, «испугались».

«Мы старались поддерживать позитивный настрой. Пытались объяснить, что у всех разная реакция», – сказал Бондарь.

По его словам, эвакуированные из Китая с пониманием отнеслись к протестам. Он отметил, что у него нет жалоб на условия проживания в санатории, где разместили эвакуированных.

Напомним, эвакуированная из Китая украинка пожаловалась на бьющий током душ.

Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему эвакуация людей из Уханя вызвала на Украине эпидемию истерии и паники. Отметим, что и официальный представитель МИД России Мария Захарова, и украинский лидер Владимир Зеленский, комментируя ситуацию, сравнили Украину со средневековой Европой.

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