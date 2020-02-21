Зеленский сравнил Украину со средневековой Европой

Украинский лидер Владимир Зеленский оценил прошедшие в Новых Санжарах Полтавской области протесты против размещения в местном санатории эвакуированных из Китая украинцев.

«Мы часто говорим, что Украина – это Европа. Так вот, вчера в некоторых эпизодах казалось, что мы Европа времен Средневековья», – цитирует ТАСС Зеленского.

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что протесты в Полтавской области из-за эвакуации граждан из Китая являются следствием «информационной войны» на Украине.

Напомним, жители Украины перекрывали баррикадами въезд в больницы и санатории, где могли разместить эвакуированных из охваченного вспышкой коронавируса китайского Уханя. Против размещения выступили власти ряда областей Украины.

Самолет с эвакуированными украинскими гражданами не смог сесть в трех областях страны из-за массовых протестов. В поселке Новые Санжары в результате столкновений с участниками протестов против размещения эвакуированных украинцев пострадали девять силовиков.

Политолог Михаил Погребинский заявил газете ВЗГЛЯД, что Украину поразила эпидемия массового позора.

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