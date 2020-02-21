Премьер Украины счел протесты из-за коронавируса частью информационной войны

Протесты в Полтавской области из-за эвакуации граждан из Китая являются следствием «информационной войны» на Украине, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

«Те события, которые вчера произошли, являются следствием, в том числе, информационной войны, которая продолжается в отношении нашей страны и внутри и внешне. Я предвижу, что провокации продолжатся. Я думаю, что информационное поле продолжат раскачивать, чтобы создать панику для того, чтобы посеять среди нас недоверие и раздор», – цитирует РИА «Новости» Гончарука.

По словам премьера, правительство, президент и его команда, а также парламент сделали все зависящее от них.

«Мы готовы реагировать на вызовы, которые существуют, никаких оснований для паники нет», – добавил премьер.

Напомним, жители Украины перекрывали баррикадами въезд в больницы и санатории, где могли разместить эвакуированных из охваченного вспышкой коронавируса китайского Уханя. Против размещения выступили власти ряда областей Украины.

Самолет с эвакуированными украинскими гражданами не смог сесть в трех областях страны из-за массовых протестов.

В поселке Новые Санжары в результате столкновений с участниками протестов против размещения эвакуированных украинцев пострадали девять силовиков.

Политолог Михаил Погребинский заявил газете ВЗГЛЯД, что Украину поразила эпидемия массового позора.

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