Украинские полицейские серьезно пострадали в стычках из-за эвакуации из Китая

В поселке Новые Санжары в результате столкновений с участниками протестов против размещения эвакуированных из Китая украинцев пострадали девять силовиков, сообщил глава нацполиции Украины Игорь Клименко.

Пятеро сотрудников правоохранительных органов пострадали «серьезно». Кроме того, пострадала одна женщина, а 24 человека были задержаны, передает ТАСС со ссылкой на канал «Наш».

Глава правительства Украины Алексей Гончарук заявил, что некоторые «политические и общественные деятели» решили использовать ситуацию для собственного пиара.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о «массовых беспорядках» и «угрозе или насилии в отношении работников правоохранительного органа», передает РИА «Новости».

Напомним, прилет эвакуированных из Уханя сограждан вызвал на Украине истерию и панику.

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