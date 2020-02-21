Погребинский: Украину поразила эпидемия массового позора

«В течение шести лет власть, включая Авакова, разжигала ненависть в стране. Это привело к тому, что нормальных людей довели до аморального состояния», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Погребинский. Так он прокомментировал заявление главы МВД Украины Арсена Авакова о причастности политиков к беспорядкам в Новых Санжарах.

«Разговоры Авакова о том, что к протестам в Новых Санжарах против размещения эвакуированных из Уханя людей могут быть причастны политические и деловые круги Украины – это попытка перенести ответственность на кого-то, а не на тот режим, который развращал население страны, доведя его до аморального состояния. Частью этого режима является сам Аваков», – сказал киевский политолог Михаил Погребинский.

Он добавил, что произошедшие протесты – это пятно на стране и на всем политическом классе. «Нет слов, которые были бы мягкими по отношению к тому, что произошло. В течение шести лет власть разжигала ненависть в стране, сделала государственной идеологию интегрального национализма, допустила беспредел так называемых активистов и оставила его безнаказанным. Все это привело к тому, что из нормальных людей сделали тех, у которых начисто отсутствуют моральные ограничения в их активности. Страну поразила эпидемия массового позора», – подчеркнул политолог.

Его поразил и тот факт, что сотрудники госпиталя во Львовской области начали петь гимн после того, как узнали, что к ним не привезут эвакуированных из Китая граждан Украины.

«Полностью доведенное до маразма население спело гимн, как победу над моралью и своими согражданами. Всегда есть какие-то уродцы, причем в разных странах, но когда активность поддерживается массово, это значит, что люди лишены морали. При этом я не вижу политических сил, которые публично осудили происходящее и сделали выводы», ­ – заключил Погребинский.

Напомним, жители Украины перекрывали баррикадами въезд в больницы и санатории, где могли разместить эвакуированных из охваченного вспышкой коронавируса китайского Уханя. Против размещения выступили власти ряда областей Украины.

Самолет с эвакуированными украинскими гражданами не смог сесть в трех областях страны из-за массовых протестов.

Затем в полтавском поселке Новые Санжары местные жители преградили путь в санаторий автобусам с эвакуированными из КНР украинцами. Полиция задержала активистов, после чего расчистила путь в госпиталю Нацгвардии силой.

Позже министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая сообщила, что проведет ближайшие две недели в карантине в Новых Санжарах.

В свою очередь глава МВД Украины Арсен Аваков считает, что к протестам в Новых Санжарах могут быть причастны политические и деловые круги Украины. Об этом он заявил в эфире ток-шоу «Право на власть».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала сложившуюся ситуацию «обесчеловечиванием гражданского общества и дезорганизацией управления» и сравнила Украину со средневековой Европой.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему эвакуация украинцев из Уханя вызвала в этой стране эпидемию истерии и паники.

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