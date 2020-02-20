Участники акции против размещения эвакуированных из Китая граждан задержаны на Украине

Украинская полиция задержала активистов, выступавших против размещения в Полтавской области эвакуированных из Китая, им будут выписаны административные протоколы, сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Аваков сообщил в ходе общения с жителями Полтавской области, что «есть несколько задержанных людей, сейчас устанавливаются их личности, им выпишут административные протоколы», передает РИА «Новости» со ссылкой на украинский телеканал «Наш».

Министр добавил, что не видит «больших критических ситуаций».

Аваков прибыл в населенный пункт Новые Санжары в Полтавской области, куда привезли прибывших из Китая граждан - в пятницу местные жители вышли с акциями протеста против размещения эвакуированных.

Общаясь с местными жителями, министр объяснил, что все прилетевшие из КНР украинцы здоровы, а санаторий в поселке был выбран из-за отдаленности.

«Эти люди попали в необычную ситуацию, мы посмотрели 16 санаториев по всей стране и выбрали этот. У нас, к сожалению, нет в пустыне или на острове военной базы. Для нас страховка этот карантин, две недели идет снижение заболеваемости там, в Китае уже (...) Эти 48 человек – здоровые люди приехали, но мы все равно назначаем им 14 дней на всякий случай», – сказал глава МВД Украины.

Кроме того, депутаты Полтавского областного совета соберутся на внеочередное заседание в связи с ситуацией в поселке, сообщил глава облсовета Александр Беленький, передает ТАСС со ссылкой на агентство УНН.

«Ожидаем руководство Минздрава и другие компетентные службы, руководителей и депутатов общины. Нужно исключить любые проявления дестабилизации ситуации в области и проинформировать людей», – заявил он.

Беленький добавил, что местные власти не уполномочены принимать решение о размещении эвакуированных граждан.

Он призвал жителей региона воспринимать информацию о размещении людей в местном санатории «благоразумно».

«Карантин – комплекс мероприятий, который предусматривает временную полную изоляцию. Поэтому для местных жителей шансы подхватить вирус от людей, находящихся внутри, отнюдь не выше, чем где-то на базаре или в магазине», – отметил он.

Чиновник пообещал, что власти не будут умалчивать о случаях обнаружения нового коронавируса, если такие будут.

Напомним, находившиеся в китайском Ухане украинцы обвиняли Киев в затягивании эвакуации. Среди них началась паника. В России предлагали спасти этих людей.

Позднее сообщалось, что депутаты Обуховского районного совета Киевской области отказались принимать в своем районе граждан Украины из Уханя, поскольку боялись распространения коронавируса.

Затем стало известно, что Украина все же эвакуирует своих граждан. Их решили разместить в Полтавской области.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему прилет эвакуированных из Уханя граждан Украины вызвал на родине эпидемию истерии и паники.

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