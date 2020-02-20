Полицейские расчистили путь к санаторию для эвакуированных из Китая украинцев

Кордоны украинской полиции расчистили путь к санаторию в поселке Новые Санжары в Полтавской области, куда должны отправить эвакуированных из КНР граждан.

Кордоны полиции пошли в наступление, оттесняя митинг с проезжей части. При этом митингующих оттесняли прямо в овраг у моста. Некоторые падали. Протестующие утверждают, что полиция применяла дубинки, передает РИА «Новости».

На фоне этих событий премьер-министр Украины Алексей Гончарук вылетел в поселок Новые Санжары. «Неотложно вылетаю в Полтавскую область. Оперативный штаб правительства будет работать в Новых Санжарах», – написал Гончарук в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что полиция задержала активистов, которые выступали против размещения эвакуированных украинцев в Полтавской области, им выпишут административные протоколы.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему прилет эвакуированных из Уханя граждан Украины вызвал на родине эпидемию истерии и паники.

Добавим, что сами украинцы, находившиеся в китайском Ухане, обвиняли Киев в затягивании эвакуации, так что в России даже предлагали спасти этих людей.