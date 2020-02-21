Эвакуированная из Китая украинка пожаловалась на бьющий током душ

Эвакуированные из Китая украинцы, размещенные на карантин в санатории в поселке Новые Санжары, рассказали об условиях проживания.

На кадрах, опубликованных в Instagram одной из пациенток, видно, что людей разместили в комнатах с потертым полом по несколько человек. По периметру здание охраняют сотрудники Нацгвардии. Девушка рассказала, что кормят в условиях карантина «просто замечательно».

В то же время на кадрах видна старая мебель и сломанная дверь, которую невозможно запереть из-за щели вместо замка. Эвакуированная девушка также рассказала, что душ ударил ее током, и отметила, что запущенное состояние ванной комнаты, передает РИА «Новости».

Кроме того, она пожаловалась на плохую связь и отсутствие интернета.

Отметим, что министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая находится в санатории вместе с эвакуированными гражданами.

«Итак, я наконец нахожусь в помещении, в котором проведу ближайшие две недели. Хотела, чтобы меня заселили в обычной комнате, но с учетом необходимости работать и проводить постоянные совещания по скайпу и телефону мне выделили отдельное рабочее помещение», – написала министр в Facebook.

«В настоящее время все, кто находятся здесь, чувствуют себя хорошо. Людей регулярно обследуют, признаков ОРВИ не выявлено. Питание три раза в день, его обеспечивает кейтеринговая компания», – добавила Скалецкая.

Ранее Скалецкая заявила, что намерена провести в карантине все две недели. Она пояснила, что присутствие министра поможет успокоить население в Новых Санжарах. Однако позже сообщалось, что министр не провела в санатории и суток. Министр выехала из санотория, а позже заселилась в отдельный домик.

В Новых Санжарах местные жители преградили путь в санаторий автобусам с эвакуированными из КНР украинцами. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему эвакуация людей из Уханя вызвала на Украине эпидемию истерии и паники.