Премьер Украины анонсировал большую приватизацию

Правительство Украины в 2020 году планирует разблокировать большую приватизацию, к продаже уже подготовлено около 300 объектов, заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

Премьер заявил, у его правительства есть «генеральный план страны», это касается в том числе видения дальнейшего реформирования сферы образования и здравоохранения, передает ТАСС.

Одной из главных проблем украинской экономики Гончарук считает то, что она «не мобильная», а большая ее часть находится в государственной собственности.

«Нужно максимально передавать экономику эффективному частному владельцу», – заявил он.

По его словам, первым объектом, который уже весной получит нового владельца, станет киевский отель «Днепр».

Гончарук отметил, что его кабмин фактически начал работу с 1 сентября прошлого года и первое, чем он занялся – это «аудитом государства», то есть так называемой оценкой фактически имеющегося количества граждан в стране по состоянию на 1 декабря 2019 года. Также был проведен аудит государственных кадастров природных ресурсов страны.

По словам премьера, на Украине якобы полностью искоренена коррупция на высшем уровне. Кроме того, стоимость государственных заимствований в национальной валюте удалось сократить вдвое – до 9%, против 20% годом ранее.

«Инвестор хочет равные правила. Имеем серьезный прогресс – правительство искоренило системное рейдерство. Уже никто шепотом не переписывает в реестрах собственность одного человека на другого», – заявил Гончарук.

Ранее украинцы негативно высказались о развитии страны. Более половины украинцев считают, что страна развивается в неправильном направлении, и только четверть респондентов надеются на лучшее.