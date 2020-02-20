Появилось видео полета Ту-22М3 над Черным морем

В Сети появилось видео полета дальних бомбардировщиков Ту-22М3 ВКС России над нейтральными водами Черного моря.

На кадрах канала «Звезда» виден взлет бомбардировщиков, а также их полет над морем.

Как ранее сообщили в Минобороны, Ту-22М3 выполнили плановый полет, преодолев около 4,5 тыс. километров. На маршруте самолеты сопровождали истребители Южного военного округа.

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