Лидер эстонской оппозиции назвала территориальные претензии к России глупостью

Выдвижение территориальных претензий к России рядом эстонских политиков является глупостью и вредит безопасности республики, заявила лидер крупнейшей в Эстонии оппозиционной Партии реформ Кая Каллас.

«Хотя при вступлении в НАТО в 2004 году мы заявляли, что у нас нет никаких территориальных претензий к России, что у нас нет никаких нерешенных споров, благодаря чему мы и вступили в НАТО, теперь эта глава открывается снова. Или по крайней мере этот вопрос пытаются вынести на внутриполитическую повестку. Я считаю, что это глупо», – приводит ТАСС слова Каллас в эфире местной радиостанции «Радио-4».

«Что касается границы, то очень важно, чтобы у нас был пограничный договор с Россией. Вопрос не только в пунктах пропуска. Это соглашение, конкретный договор, который прописывает, где проходит граница. Для нашей безопасности это имеет гораздо большее значение, чем какие-то территориальные претензии», – считает Каллас.

Напомним, в марте 2019 года Консервативная народная партия Эстонии (EKRE), представители которой пробились в состав нового правительства республики, потребовала оспорить территориальную принадлежность Ивангорода и части Псковской области России.

После этого министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической партии (EKRE) Март Хельме заявил, что Россия якобы «частично удерживает территорию республики», а его однопартиец и спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас потребовал от России «вернуть» республике якобы аннексированные территории.

В Кремле указали на неприемлемость заявления спикера парламента Эстонии. В МИД России подчеркнули, что «такая позиция Эстонии не способствует формированию позитивных отношений между государствами».

Профессор факультета международных отношений СПбГУ, политолог Николай Межевич оценил претензии Эстонии с точки зрения внешней политики и психиатрии.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, на какие русские земли претендуют в Таллине.

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