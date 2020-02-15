На Украине предложили полностью заблокировать русскоязычные СМИ и соцсети

Специальная комиссия правительства Украины приняла к рассмотрению инициативу о тотальном запрете русского языка в эфире телеканалов и радиостанций и расширении черного списка литературы из России. Кроме того, министерство культуры, молодежи и спорта (МКМС) Украины предлагает продлить блокировку российских СМИ в интернете.

На этой неделе глава украинского минкультуры Владимир Бородянский заявил журналистам в Киеве, что возглавляемая им структура добьется пролонгации действующего положения «О защите информационного пространства Украины от влияния страны-агрессора». Украинский пообещал, что в марте, когда истечет срок запрета, доступ к российским социальным сетям и средствам массовой информации в интернете восстановлен не будет, сообщает ФАН.

Кроме того, МКМС Украины планирует расширить уже существующие черные списки российских СМИ.

В то же время несколько крайне правых украинских группировок, включая «Правый сектор*»1, С14, «Тризуб Степана Бандеры*» (организации запрещены на территории РФ) предложили «свести к минимуму» русский язык в украинском эфире и в Сети. По их мнению, русскоязычный контент не должен превышать 1%, а затем от него следует и вовсе избавиться с помощью «максимальных штрафов» и закрытием организаций-ретрансляторов.

Авторы инициативы обещают, что со временем книги на русском будут изъяты из библиотек, газеты и книги на русском будут объявлены «вне закона», а также будут «ликвидированы» посты на русском языке в интернете.

Инициатива украинских националистов принята к рассмотрению специальной комиссией правительства Украины.

Напомним, 16 июля на Украине вступил в силу закон о госязыке. Он закрепляет украинский язык в качестве единственного государственного на территории страны.