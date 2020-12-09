Власти Грузии назвали условие внеочередных выборов в парламент

Парламент Грузии на первом заседании 11 декабря учредит следственную комиссию, и если будут установлены нарушения на выборах в пользу правящей «Грузинской мечты», то состоятся внеочередные выборы, заявил исполсек партии Ираклий Кобахидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Будет обеспечен в том числе масштабный пересчет голосов, и, если будет зафиксирована хотя бы однопроцентная фальсификация в пользу «Грузинской мечты», объявим внеочередные выборы», – сказал Кобахидзе.

Оппозиция называет проигранные ею выборы «сфальсифицированными», хотя международные организации назвали выборы в парламент Грузии 31 октября «конкурентными и прошедшими в целом с соблюдением всех фундаментальных свобод».

Ираклий Кобахидзе заявил также, что, если оппозиция не войдет в парламент, то не будет получать бюджетное финансирование.

3 декабря ЦИК Грузии утвердил окончательные итоги выборов в 150-местный парламент, которые прошли 31 октября. Правящая партия «Грузинская мечта» получила 90 мандатов, а восемь оппозиционных партий в целом 60. Более половины из них – 36 – получила партия беглого экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение». Оппозиция отказалась признавать итоги выборов и входить в парламент. При этом международное сообщество признало выборы «конкурентными» и «прошедшими с соблюдением фундаментальных свобод».