В Грузии обнародованы окончательные итоги выборов в парламент

ЦИК Грузии утвердил окончательные итоги выборов в 150-местный парламент, которые прошли 31 октября, а второй тур в ряде одномандатных округов – 21 ноября, сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Правящая партия «Грузинская мечта» получила 90 мандатов, а восемь оппозиционных партий в целом 60. Более половины из них – 36 – получила партия беглого экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение».

Между тем, оппозиция отказывается признавать итоги выборов и не хочет входить в парламент. При этом международное сообщество признало выборы «конкурентными» и «прошедшими с соблюдением фундаментальных свобод».

Чтобы партия могла самостоятельно сформировать правительство, ей нужно 76 мандатов. На днях состоится первая сессия, и «Грузинская мечта» заново утвердит главой правительства нынешнего премьера Георгия Гахария.

Встреча в ЦИК прошла на фоне акции протеста оппозиции, члены ЦИК от оппозиции демонстративно ушли с заседания Центризбиркома. Председатель ЦИК Тамара Жвания предположила, что оппозиция до тех пор будет не соглашаться с итогами выборов, пока ее не признают победителем. По ее словам, выборы были легитимными.