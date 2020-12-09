В России отреагировали на отказ США подписывать заявление о недопустимости ядерной войны

«Американцы обвиняют нас в планах нанести первый удар, но это вранье, возведенное в квадрат. Россия никому не угрожает», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков, комментируя заявление спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли о том, что из-за агрессивных планов Москвы Вашингтон не будет подписывать заявление о недопустимости ядерной войны.

«Американцы, как всегда, занимаются подтасовкой фактов и выдают желаемое за действительное, обвиняя нас в агрессивности, о которой на самом деле не говорится в нашей доктрине. Россия никому не угрожает. Мы можем применить ядерное оружие лишь после того, как угроза состоялась», – сказал военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

Ранее спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли выразил мнение, что ни один будущий американский лидер не должен подписывать совместное с Россией заявление о недопустимости ядерной войны. Биллингсли утверждает, что представители российского Генштаба в ходе последней дискуссии «отмечали, что законы военного конфликта, особенно концепция соразмерности, не касается ядерных вооружений». По словам спецпредставителя Белого дома, российские военные планы по «вторжению на территорию НАТО» якобы предусматривают нанесение удара и капитуляцию альянса без ответных действий.

«То, что американцы обвиняют нас в планах вторгнуться на территорию НАТО и нанести первый удар, – это вранье, возведенное в квадрат, в куб. Россия никому не угрожает», – подчеркнул Леонков.

Собеседник уверен, что Биллингсли неадекватно оценил российскую ядерную доктрину. «Там четко прописано, что в случае конфликта с применением атомного оружия мы придерживаемся ответно-встречного удара. Это значит, что вооружения будут применяться в том случае, когда по нам будет совершен акт агрессии с применением ядерного оружия или агрессии без его применения, но грозящей потерей суверенитета России», – пояснил эксперт.

Помимо того, выпущен документ, разъясняющий эти положения – «Основы политики в применении ядерных вооружений», где перечислены все случаи, которые мы рассматриваем как военную угрозу, угрозу агрессии, – добавил Леонков. – Там же прописано, как и когда мы будем применять такие вооружения».

«В отличие от нас, у американцев все достаточно прозаично», – заметил эксперт. Он указал, что в ядерной доктрине США фактически присутствует понятие превентивного удара. «Хотя он так напрямую не назван, но в нем говорится о том, что Соединенные Штаты готовы применить эти вооружения «в следующих случаях» – и там перечисляются различные случаи, включая киберугрозу. А такая угроза – это настолько размытое понятие, учитывая анонимность хакеров. И что, на этом основании объявлять войну? Понятно, речь идет именно о превентивном ядерном ударе», – уверен Леонков.

Кроме того, американская доктрина подразумевает два варианта ведения ядерной войны, указал военный эксперт. «Первый – с применением ограниченного вооружения, то есть оружия с боеголовками малой мощности, пять–десять килотонн. Второй вариант – глобальная война с применением всего арсенала ядерного оружия», – перечислил Леонков.

По его словам, применение тактического ядерного оружия рассматривается как мера, которой может воспользоваться глава стратегического командования. «Например, командующий войсками США в Европе или в Азиатско-Тихоокеанском регионе может отдать приказ применить ядерное оружие», – пояснил Леонков.

По его словам, цель таких заявлений в том, чтобы добиться размещения ядерного оружия пусть и на американских базах, но на территории Европы. «В докладе «НАТО-2030» говорится о планах альянса выйти за рамки действий в европейском пространстве. Главным врагом при том обозначают Россию. А чтобы «дать альянсу дубинку», необходимо окончательно додавить европейские страны, что Россия в любой момент применит ядерное оружие, поэтому в Европе должны стоять ядерные ракеты с боевыми боеголовками», – пояснил собеседник.

Леонков уверен, что и при администрации нового президента США Джо Байдена в этом плане ничего не изменится. «Несмотря на его миролюбивую риторику, возможно, уже в 2021 году ракеты средней дальности станут на стартовые позиции в Европе, и они будут с ядерными боеголовками», – заключил военный эксперт.

Москва считает важным подтвердить недопустимость ядерной войны и невозможность одержать в ней победу, заявил замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя высказывания Биллингсли.

2 июня президент России Владимир Путин утвердил основы госполитики в области ядерного сдерживания. Новый нормативный акт подтверждает, что политика Москвы в области ядерного сдерживания носит оборонительный характер, а ядерное оружие рассматривается исключительно как средство сдерживания. Его применение признается крайней мерой.

В марте в МИД России констатировали, что в Вашингтоне «решили целенаправленно рассматривать ядерный конфликт в качестве реальной политической опции и создают для этого соответствующий потенциал». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему США верят в маленькую победоносную ядерную войну.

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