В России отреагировали на отказ США подписывать заявление о недопустимости ядерной войны

Взгляд
9 декабря, среда  |  Последнее обновление — 15:48  |  vz.ru
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Америка начала спекулировать на самом главном

Вода стала биржевым товаром, как нефть или зерно Amit Dave/Reuters
Вода впервые получила прописку на Уолл-стрит. Теперь ею торгуют так же, как нефтью или золотом. Подтолкнули американцев к этой идее проблемы с водой в ряде регионов, особенно в периоды пожаров и засухи. В России тоже есть регионы с дефицитом водных ресурсов, в том числе Крымский полуостров. Стоит ли нам перенять заокеанский опыт? Подробности...
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Советник Ельцина рассказал о роковых обстоятельствах развала СССР

В начале 90-х Сергей Шахрай был правой рукой Бориса Ельцина по всем юридическим вопросам Александра Сенцова/Фотохроника ТАСС
«Для меня Советский Союз был всем! Если бы я считал, что 8 декабря мы что-то разваливаем, то застрелился бы на месте», – заявил газете ВЗГЛЯД Сергей Шахрай, автор проекта соглашения о создании СНГ, ныне – проректор МГУ. В декабре 1991 года, будучи советником президента Ельцина, Шахрай участвовал в переговорах в Беловежской пуще, положивших конец истории СССР. Подробности...
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Против российской вакцины созрел заговор

Гам-КОВИД-Вак под брендом «Спутник V» стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса Сергей Карпухин/ТАСС
В зарубежных и некоторых русскоязычных изданиях появились публикации о якобы существующих недостатках вакцины «Спутник V» и сомнениях относительно ее эффективности. Медики уверены, такая дискредитация нашей вакцины выгодна глобальным фармкомпаниям, увидевшим в российской вакцине от COVID сильного конкурента на мировом рынке.  Подробности...
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Как Мадуро удалось вновь разозлить Соединенные Штаты

США будут усиливать давление на Мадуро REUTERS/Manaure Quintero
В США бурно возмущаются результатами парламентских выборов в Венесуэле. Еще бы — ведь по результатам этих выборов сторонники президента Мадуро одержали настолько впечатляющую победу, что его главному конкуренту, «и. о. президента Венесуэлы Гуайдо», можно забыть о дальнейшей политической карьере. Однако ряд инструментов давления на Венесуэлу у США остаются — какие именно? Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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Русская идея пошла с молотка

Ольга Андреева
Ольга Андреева, Журналист
Фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи», выдвинутый на «Оскар», представит в США и в мире русскую идею и экспортный вариант сталинизма, но не подлинную историю. Подробности...
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Грозит ли нам голод в 2021 году

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Суть в том, что еды на планете производится достаточно много. Всем бы хватило. Проблема не в еде и не в планете. Проблема в капитализме и в недалёком менеджменте ресурсов. Подробности...
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Гегемон теряет глобальный трон

Вадим Козюлин
Вадим Козюлин, директор программы по новым технологиям и международной безопасности ПИР-Центра, эксперт клуба «Валдай»
Принципы американской демократии катастрофически обесцениваются, за ними проступают обыкновенные государственно-олигархические интересы, стремление получить выигрыш любой ценой. Это принципы, которые очень похожи на беспринципность. Подробности...
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Альтернатива для России и Германии

США подбивают жителей Курил предать Россию

Как Корея завоевывает мир

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В Химках вызволили из ледяного плена утку

На Химкинском водохранилище состоялась спецоперация по спасению утки, застрявшей между льдин и примерзшей к ним. О беде сообщила неравнодушная местная жительница. Сотрудник поисково-спасательной станции «Левобережная» в гидрокостюме прополз 25 метров по тонкому льду, чтобы выручить птицу. Все закончилось успешно
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Мир прощается с легендарным Диего Марадоной

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    В России отреагировали на отказ США подписывать заявление о недопустимости ядерной войны

       9 декабря 2020, 15:05
    Фото: army.mil
    Текст: Наталья Макарова

    «Американцы обвиняют нас в планах нанести первый удар, но это вранье, возведенное в квадрат. Россия никому не угрожает», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков, комментируя заявление спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли о том, что из-за агрессивных планов Москвы Вашингтон не будет подписывать заявление о недопустимости ядерной войны.

    «Американцы, как всегда, занимаются подтасовкой фактов и выдают желаемое за действительное, обвиняя нас в агрессивности, о которой на самом деле не говорится в нашей доктрине. Россия никому не угрожает. Мы можем применить ядерное оружие лишь после того, как угроза состоялась», – сказал военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

    Ранее спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли выразил мнение, что ни один будущий американский лидер не должен подписывать совместное с Россией заявление о недопустимости ядерной войны. Биллингсли утверждает, что представители российского Генштаба в ходе последней дискуссии «отмечали, что законы военного конфликта, особенно концепция соразмерности, не касается ядерных вооружений». По словам спецпредставителя Белого дома, российские военные планы по «вторжению на территорию НАТО» якобы предусматривают нанесение удара и капитуляцию альянса без ответных действий.

    «То, что американцы обвиняют нас в планах вторгнуться на территорию НАТО и нанести первый удар, – это вранье, возведенное в квадрат, в куб. Россия никому не угрожает», – подчеркнул Леонков.

    Собеседник уверен, что Биллингсли неадекватно оценил российскую ядерную доктрину. «Там четко прописано, что в случае конфликта с применением атомного оружия мы придерживаемся ответно-встречного удара. Это значит, что вооружения будут применяться в том случае, когда по нам будет совершен акт агрессии с применением ядерного оружия или агрессии без его применения, но грозящей потерей суверенитета России», –  пояснил эксперт.

    Помимо того, выпущен документ, разъясняющий эти положения – «Основы политики в применении ядерных вооружений», где перечислены все случаи, которые мы рассматриваем как военную угрозу, угрозу агрессии, – добавил Леонков. – Там же прописано, как и когда мы будем применять такие вооружения».

    «В отличие от нас, у американцев все достаточно прозаично», – заметил эксперт. Он указал, что в ядерной доктрине США фактически присутствует понятие превентивного удара. «Хотя он так напрямую не назван, но в нем говорится о том, что Соединенные Штаты готовы применить эти вооружения «в следующих случаях» – и там перечисляются различные случаи, включая киберугрозу. А такая угроза – это настолько размытое понятие, учитывая анонимность хакеров. И что, на этом основании объявлять войну? Понятно, речь идет именно о превентивном ядерном ударе», – уверен Леонков.

    Кроме того, американская доктрина подразумевает два варианта ведения ядерной войны, указал военный эксперт. «Первый – с применением ограниченного вооружения, то есть оружия с боеголовками малой мощности, пять–десять килотонн. Второй вариант – глобальная война с применением всего арсенала ядерного оружия», – перечислил Леонков.

    По его словам, применение тактического ядерного оружия рассматривается как мера, которой может воспользоваться глава стратегического командования. «Например, командующий войсками США в Европе или в Азиатско-Тихоокеанском регионе может отдать приказ применить ядерное оружие», – пояснил Леонков.

    По его словам, цель таких заявлений в том, чтобы добиться размещения ядерного оружия пусть и на американских базах, но на территории Европы. «В докладе «НАТО-2030» говорится о планах альянса выйти за рамки действий в европейском пространстве. Главным врагом при том обозначают Россию. А чтобы «дать альянсу дубинку», необходимо окончательно додавить европейские страны, что Россия в любой момент применит ядерное оружие, поэтому в Европе должны стоять ядерные ракеты с боевыми боеголовками», – пояснил собеседник.

    Леонков уверен, что и при администрации нового президента США Джо Байдена в этом плане ничего не изменится. «Несмотря на его миролюбивую риторику, возможно, уже в 2021 году ракеты средней дальности станут на стартовые позиции в Европе, и они будут с ядерными боеголовками», – заключил военный эксперт.

    Москва считает важным подтвердить недопустимость ядерной войны и невозможность одержать в ней победу, заявил замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя высказывания Биллингсли.

    2 июня президент России Владимир Путин утвердил основы госполитики в области ядерного сдерживания. Новый нормативный акт подтверждает, что политика Москвы в области ядерного сдерживания носит оборонительный характер, а ядерное оружие рассматривается исключительно как средство сдерживания. Его применение признается крайней мерой.

    В марте в МИД России констатировали, что в Вашингтоне «решили целенаправленно рассматривать ядерный конфликт в качестве реальной политической опции и создают для этого соответствующий потенциал». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему США верят в маленькую победоносную ядерную войну.

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