Российских космонавтов вакцинируют «Спутником V»

Члены отряда космонавтов Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина будут привиты от коронавирусной инфекции вакциной «Спутник V», сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

«Прививку вакцины «Спутник V», названной в честь первого искусственного спутника Земли, советского космического аппарата «Спутник-1», получат члены отряда космонавтов Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина и взаимодействующий с ними персонал», – передает сообщение фонда РИА «Новости».

Позже и другие сотрудники Центра и ключевых предприятий госкорпорации «Роскосмос» будут привиты от коронавируса.

«Успешный запуск космического аппарата «Спутник-1» положил начало эпохе освоения космоса. Сегодня, спустя десятилетия, вакцина «Спутник V» стала первой в мире зарегистрированной вакциной против коронавируса и дала надежду миллионам людей на скорое завершение пандемии и возвращение к нормальной жизни», – отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Профессия космонавта предусматривает особые требования к обеспечению безопасности здоровья, и применение вакцины «Спутник V» для вакцинации сотрудников космической отрасли в очередной раз подтверждает ее полную безопасность и высокую эффективность для формирования долгосрочного иммунитета против одной из наиболее опасных инфекций в истории», – сказал глава РФПИ.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в свою очередь отметил, что вакцина «Спутник V» сыграет важную роль в обеспечении биологической безопасности космической программы России.

В августе президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. В октябре президент объявил, что новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса. Кроме того, скоро будет зарегистрирована третья вакцина – от Центра имени Чумакова РАН. Все зарегистрированные российские вакцины от коронавируса признаны эффективными и безопасными. В настоящее время Россия разрабатывает еще не менее десяти вакцин от коронавируса.

Путин поручил приступить к масштабной вакцинации от коронавирусной инфекции. Вакцинация будет проходить бесплатно и на добровольной основе. Электронная запись на вакцинацию от коронавируса началась в российской столице в пятницу, всего на территории города открыто 70 прививочных пунктов.