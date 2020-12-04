В Москве началась запись на вакцинацию от коронавируса

Электронная запись на вакцинацию от коронавируса началась в российской столице, всего на территории города открыто 70 прививочных пунктов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В первую очередь по поручению президента России и мэра Москвы мы вакцинируем основные группы риска. Это те, кому приходится по долгу службы чаще общаться с большим числом людей. Это работники городских, федеральных и частных медицинских организаций, сотрудники учреждений образования и работники городских социальных служб. Обращаю внимание, что получить прививку смогут не только врачи и педагоги», – приводятся в сообщении на сайте слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой.

Она добавила, что санитары в больнице, сотрудники школы, социальные работники трудятся в коллективах, где много контактов с жителями, и риск заразиться у них не меньше.

На ваш взгляд В России начинается массовая вакцинация от COVID. Вы готовы сделать прививку? Да, чем раньше, тем лучше

Готов, но чуть позже

Не планирую прививаться



«Они могут самостоятельно записаться в один из 70 пунктов на бесплатную вакцинацию от коронавируса», – сказала Ракова.

По мере поступления вакцины в учреждения список категорий для записи на прививку будет расширен, в дальнейшем она станет доступна всем жителям столицы.

Запись открыта на две недели вперед. Прививочные кабинеты будут работать ежедневно с 08.00 до 20.00.

При прохождении вакцинации горожанам необходимо иметь паспорт, полис ОМС и любой документ, подтверждающий занятость в соответствующей отрасли или организации. При этом город оставляет за собой право проверить достоверность предоставленных сведений.

«Специально для горожан организована удобная запись на вакцинацию в электронном виде. Сделать это можно на портале mos.ru. Для этого необходимо в каталоге услуг перейти к сервису «Запись к врачу», где в списке специальностей нужно выбрать «Вакцинация от COVID-19». Более подробная информация о вакцинации также размещена на портале», – отмечается в сообщении.

Ранее Минпромторг назвал позволяющий начать вакцинацию россиян объем выпуска «Спутник V».

Также стало известно, что десятая часть россиян согласились привиться от коронавируса.