Десятая часть россиян согласились привиться от коронавируса

Почти каждый десятый россиянин готов привиться вакциной от коронавируса в ближайшее время, причем однозначно готовых к вакцинации больше среди мужчин, чем среди женщин, говорится в исследовании онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob.

Онлайн-опрос SuperJob проходил 2-3 декабря среди экономически активного населения России старше 18 лет, в нем приняли участие 1,6 тыс. респондентов из всех федеральных округов. «Готов сделать вакцину в ближайшее время каждый одиннадцатый россиянин (9%). Еще 21% скорее готов к вакцинации», – передает РИА «Новости» сообщение сервиса.

На ваш взгляд В России начинается массовая вакцинация от COVID. Вы готовы сделать прививку? Да, чем раньше, тем лучше

Готов, но чуть позже

Не планирую прививаться



Однозначно готовых к вакцинации среди мужчин более чем вдвое больше, чем среди женщин: 12% против 5% соответственно. «При возможности однозначно сделают прививку 13% граждан старше 45 лет», – добавляет онлайн-сервис. В свою очередь категорически против прививки выступили 42% респондентов, а 28% опрошенных – скорее против.

Кроме того, онлайн-опрос сервиса, который проходил в ноябре, показал, что россияне предпочли бы отечественную вакцину. «При наличии выбора, ставить себе импортную или российскую вакцину, граждане, готовые к вакцинации, более чем в два раза чаще выбирали наши разработки – 55% против 24%», – отмечается в сообщении. Еще 21% опрошенных сказали, что им не важно происхождение вакцины.

В среду президент Владимир Путин попросил вице-премьера Татьяну Голикову приступить к масштабной вакцинации от коронавирусной инфекции на следующей неделе. Зарегистрированные российские вакцины от коронавируса признаны эффективными и безопасными. Путин подчеркивал, что Россия готова объединять усилия с другими странами для борьбы с распространениями инфекций.