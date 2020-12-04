Минпромторг назвал позволяющий начать вакцинацию россиян объем выпуска «Спутник V»

Общий объем произведенной вакцины от коронавируса «Спутник V» в ближайшее время достигнет 2 млн доз, позволит начать вакцинацию россиян, сообщили в Минпромторге.

В министерстве сообщили, что «в ближайшее время общий объем произведенной вакцины «Спутник V» достигнет 2 млн доз – это позволит начать вакцинацию населения нашей страны», передает РИА «Новости».

«Объемы производства и ввода вакцины в гражданский оборот постоянно увеличиваются», – добавили в министерстве.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что не менее десяти вакцин от коронавируса в данный момент разрабатывается в России разными научными центрами.

Напомним, в августе президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.