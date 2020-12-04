В Германии объяснили, почему Россия и Турция исключили Европу из урегулирования конфликтов

«России с Турцией легче договариваться, потому что их интересы лишены вопросов идеологии. Европа в такой ситуации оказывается недееспособной», – заявил газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Так он прокомментировал заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля об «астанизации» региональных конфликтов, ведущей к исключению Европы из процесса урегулирования в пользу России и Турции.

«У европейцев очень назойливая политика ценностей. России с Турцией легче договариваться, потому что каждая из сторон выкладывает на стол переговоров целый список своих интересов. Затем лидеры стран смотрят, в чем их мнения совпадают, и приходят к какому-то компромиссному варианту решений. С европейцами это невозможно», – отметил политолог Александр Рар.

«Трудно договариваться с партнером, у которого вопросы идеологии находятся на первом, втором и третьем местах. Европейцы на все смотрят с точки зрения либеральной версии морали и прав человека. Кроме того, по мнению типичного европейца, Россия и Турция – это варвары, живущие в Средневековье и идущие по пути укрепления своих государств», – пояснил эксперт.

«При этом сам Евросоюз сегодня недееспособен. Военная сила потеряна, все страны между собой перессорились. Восточная часть Европы настаивает на жестком подходе в отношении России, но Германия и Франция этого не хотят. Италии, Испании и Греции этот вопрос вообще «до лампочки». Потому ЕС неспособен принимать решения единогласно и двигаться по своему курсу», – убежден эксперт.

«В итоге мы получаем разговор немого со слепым. Из-за этого европейцы пытаются защитить однополярный мир, где все вопросы решались между США и Европой, а другие страны лишь соглашались с их мнением. Но сегодня Россия, Турция и Китай создают свои зоны влияния и выступают за многополярность. Брюссель не хочет этого видеть, потому он будет вести ЕС к конфронтации не только с Россией, но и с другими странами мира» – резюмировал Рар.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил об «астанизации» региональных конфликтов (по аналогии с «астанинским форматом» по урегулированию в Сирии), которая ведет к исключению Европы из процесса урегулирования в пользу России и Турции. По его словам, такой процесс сейчас можно наблюдать не только в Сирии, но и в Ливии, и Нагорном Карабахе.

Боррель отметил, что Евросоюз должен присутствовать там, где интересы союза поставлены на карту. «Поэтому нам необходимо ликвидировать многие пробелы в нашем потенциале, а также присутствовать и активно действовать там, где наши интересы поставлены на карту», – добавил глава европейской дипломатии.

Напомним, 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Евросоюз поприветствовал прекращение боев в Карабахе.

11 ноября министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Карабах.

2 декабря министр обороны Турции Хулуси Акар объявил о начале работ по строительству российско-турецкого наблюдательного центра по мониторингу за ситуацией в Карабахе.

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