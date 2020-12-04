В ЕС заявили об «астанизации» конфликтов в Карабахе, Сирии и Ливии

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил об «астанизации» региональных конфликтов (аналогия с астанинским форматом по урегулированию в Сирии), которая ведет к исключению Европы из процесса урегулирования в пользу России и Турции.

«В таких конфликтах, как Нагорный Карабах, Ливия и Сирия, мы наблюдаем форму «астанизации» региональных конфликтов (применительно к астанинскому формату по Сирии), которая ведет к исключению Европы из процесса урегулирования региональных конфликтов в пользу России и Турции», – приводит слова главы дипломатии ЕС ТАСС.

По словам Борреля, Евросоюз должен присутствовать там, где интересы союза поставлены на карту. «Поэтому нам необходимо ликвидировать многие пробелы в нашем потенциале, а также присутствовать и активно действовать там, где наши интересы поставлены на карту», – добавил он.

Напомним, 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Евросоюз поприветствовал прекращение боев в Карабахе.

11 ноября министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Карабах.

2 декабря министр обороны Турции Хулуси Акар объявил о начале работ по строительству российско-турецкого наблюдательного центра по мониторингу за ситуацией в Карабахе.