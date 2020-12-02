Анкара сообщила о строительстве совместного с Россией центра по Карабаху

Начались работы по строительству российско-турецкого наблюдательного центра по мониторингу за ситуацией в Нагорном Карабахе, вскоре военные приступят к своим обязанностям, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

«Сейчас идет строительство совместного центра, (военные) приступят к своим обязанностям в ближайшее время. Нести службу в нем будут турецкие и российские офицеры, в том числе генералы. Они будут сотрудничать для поддержания постоянного режима прекращения огня», – заявил Акар, передает ТАСС со ссылкой на Анатолийское агентство.

Напомним, в начале ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела туда миротворческие войска.

Армянская сторона обязалась передать Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остается и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуши. Азербайджан разрешил Армении вывести людей из Кельбаджарского района на 15 ноября, как договаривались изначально, а 25 ноября.