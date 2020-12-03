Эксперт спрогнозировал новую фазу противостояния России и США в Атлантике

«США, с учетом ухудшения отношений с Россией, начинают придавать Атлантике все большее значение», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Илья Крамник. Так он прокомментировал намерение Соединенных Штатов переименовать Командование сил флота в Атлантический флот США, переориентировав его на противостояние Военно-морскому флоту России.

«Атлантический флот во время Холодной войны был основным для США. Затем центр тяжести был перенесен на Тихий океан. Такое переименование, то есть восстановление в правах Атлантического флота, означает, что с учетом ухудшения отношений с Россией США начинают придавать все Атлантике большее значение», – полагает эксперт Российского совета по международным делам, военный аналитик Илья Крамник.

Эксперт прогнозирует более высокую активность и сосредоточенность американских сил в регионе «уже не на рутинных тренировочных операциях, чем в основном они занимались в последние годы», а именно на «практическом противостоянии с Россией и ее флотом». «Это будет происходить в рамках нового или раунда, или возобновления, или новой Холодной войны – сейчас политологи по-разному называют этот период», – отметил собеседник.

Крамник напомнил о том, что не так давно также состоялось восстановление Второго флота США. «Это один из оперативных флотов, которые у них, как известно, обозначаются цифрами. К примеру, в Индийском океане – Седьмой, а в Атлантике – Второй», – уточнил эксперт.

По словам аналитика, «необходимость США присутствовать сразу во многих местах заставляет их рассредоточивать свои силы». Это приводит к ряду кризисных явлений на флоте – снижению уровня боевой технической готовности и уровня исправности кораблей, а также к росту числа аварий.

«Но несмотря на это, Военно-морские силы США продолжают оставаться сильнейшими на планете. Хоть китайцы и превзошли их по общему количеству кораблей, но по числу крупных боевых кораблей США по-прежнему лидер. Поэтому и в Атлантике Соединенные Штаты сейчас самые сильные», – подытожил Крамник.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты переименуют Командование сил флота в Атлантический флот США, переориентировав его на решение задач, связанных с противостоянием Военно-морскому флоту (ВМФ) России в регионе. Об этом сообщил американский министр ВМС Кеннет Брейтвейт.

«Чтобы справиться с уникальными вызовами, которые возникают на Атлантическом театре военных действий, мы переименуем Командование сил флота в Атлантический флот США, и мы переориентируем наши морские силы в этом важном регионе на их первоначальную задачу – контролировать морские пути подхода к территории США и наших союзников», – сказал Брейтвейт, выступая на слушаниях в одном из подкомитетов комитета Сената Конгресса США по делам вооруженных сил, передает ТАСС.

Атлантический флот США изначально был сформирован в 1906 году. В 2006 году он был преобразован в Командование сил флота США.

Напомним, эсминец ВМС США в конце ноября зашел за линию границы России на два километра и был остановлен большим противолодочным кораблем Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов». США заявили при этом, что залив Петра Великого – не «территориальное море России». Москва заявила протест США за заход эсминца в российские воды.

Экс-командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов назвал нарушение российских границ хамством и призвал тщательнее продумать защиту рубежей страны для предотвращения подобных нарушений. Британские СМИ писали, что действия военных кораблей США у берегов России могут привести к мировой войне, а поляки высмеяли США за заход эсминца в российские воды.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, инциденты, подобные этому, были обычным делом для времен холодной войны.

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