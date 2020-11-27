Москва заявила протест США за заход эсминца в российские воды

Министерство иностранных дел России заявило протест в связи с заходом американского эсминца «Джон Маккейн» в российские территориальные воды в Японском море, об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Захарова в своем сообщении на сайте МИД напомнила, что 24 ноября эсминец ВМС США «Джон Маккейн» зашел в территориальные воды России в районе залива Петра Великова больше, чем на два километра, в связи с этим американской стороне был сделан «жесткий демарш» по военно-дипломатическим каналам.

«В данной акватории корабли должны соблюдать нормы международного права и законодательства Российской Федерации, касающиеся мирного прохода через ее территориальное море. Эти требования были осознанно нарушены с намерением поставить под сомнение международно-правовой статус залива Петра Великого», – подчеркнула представитель ведомства.

МИД заявил протест в связи с такими действиями США, их квалифицируют как откровенную провокацию, нацеленную «на нарушение мира и доброго порядка».

«В Вашингтоне хорошо известна позиция России в отношении данной акватории, которая является внутренними водами нашей страны и на которую распространяется суверенитет Российской Федерации. Попытки утверждать иное недопустимы», – подчеркнула Захарова.

Подобные действия Вашингтона подтверждают, что для США «на нынешнем историческом отрезке силовые методы отстаивания собственных внешнеполитических позиций для них являются наиболее предпочтительными».

Она добавила, что факт захода американского эсминца в территориальное море России не создает и не может создавать международно-правовых последствий для статуса акваторий. «Настоятельно призываем США воздержаться от подобных авантюр в будущем. В противном случае ответственность за возможные последствия будет полностью лежать на американской стороне. Оставляем за собой право на ответные действия», – заключила дипломат.

Напомним, эсминец ВМС США зашел за линию границы России на два километра и был остановлен большим противолодочным кораблем Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов». США заявили при этом, что залив Петра Великого – не «территориальное море России».

Экс-командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов назвал нарушение российских границ хамством и призвал тщательнее продумать защиту рубежей страны для предотвращения подобных нарушений. Британские СМИ писали, что действия военных кораблей США у берегов России могут привести к мировой войне, а поляки высмеяли США за заход эсминца в российские воды.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, инциденты, подобные этому, были обычным делом для времен холодной войны.