В Британии заявили об «угрозе третьей мировой» из-за эсминца США

Действия военных кораблей США у берегов России могут привести к мировой войне, считает журналист Daily Express Пол Уитерс.

Автор статьи отметил, что за последние дни произошло два заметных инцидента с участием ВМС США у российских берегов. Так, 23 ноября в акваторию Черного моря зашел эсминец «Дональд Кук» с целью «обеспечения безопасности на море» в рамках операции НАТО «Атлантическая решимость», передает РИА «Новости».

Другой инцидент, на который обратил внимание автор, – это заход американского эсминца «Джон Маккейн» в воды залива Петра Великого.

«Угроза третьей мировой снова обострилась после того, как российский военный корабль прогнал американский эсминец, нарушивший, как уверяет Москва, российскую границу в заливе Петра Великого», – говорится в статье.

Накануне эсминец ВМС США зашел за линию границы России. Он был остановлен большим противолодочным кораблем Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов». США заявили при этом, что залив Петра Великого – не «территориальное море России». В 2018 году американские военные корабли впервые за десятилетия приблизились к заливу.

Экс-командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов назвал нарушение российских границ хамством и призвал тщательнее продумать защиту рубежей страны для предотвращения подобных нарушений.

В понедельник в акваторию Черного моря зашел эсминец УРО ВМС США «Дональд Кук».

Как писала газета ВЗГЛЯД, инциденты, подобные этому, были обычным делом для времен холодной войны.