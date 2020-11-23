В Черное море зашел американский эсминец «Дональд Кук»

Черноморский флот следит за действиями зашедшего в акваторию Черного моря эсминца УРО ВМС США «Дональд Кук», сообщили в Национальном Центре управления обороной (НЦУО) России.

«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца УРО (ПРО) «Дональд Кук» ВМС США, зашедшего 23 ноября в акваторию Черного моря», – сообщили в Минобороны, передает ТАСС.

Ранее пресс-служба 6-го флота ВМС США сообщила, что американский ракетный эсминец «Дональд Кук» с управляемым ракетным оружием направляется в Черное море на патрулирование.

В апреле 2016 года российские Су-24 дважды пролетели вблизи от «Дональда Кука», проводившего совместные с Польшей учения в нейтральных водах на Балтике.

По словам представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова, самолеты выполняли плановые учебно-тренировочные полеты примерно в 70 километрах от российской военно-морской базы.

В российском военном ведомстве заверили, что полеты российских самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.

Американская сторона, однако, утверждала, что «этот инцидент совершенно не соответствует профессиональным нормам военных». Официальный представитель Минобороны отметил, что российскому ведомству «непонятна причина такой болезненной реакции американских коллег».

В связи с инцидентом госсекретарь США Джон Керри заявил министру иностранных дел России Сергею Лаврову «решительный протест».

Как писала газета ВЗГЛЯД, инциденты, подобные этому, было обычным делом для времен холодной войны.