Американский ракетный эсминец Donald Cook направился в Черное море

Американский ракетный эсминец Donald Cook с управляемым ракетным оружием направляется в Черное море на патрулирование, сообщил 6-й флот ВМС США.

«USS Donald Cook DDG-75 начал переход через пролив в Черное море... Корабли ВМС США регулярно проводят патрулирование в этих водах в поддержку наших союзников и партнеров по НАТО», – передает РИА «Новости» сообщение 6-го флота.

Отмечается, что предстоящий заход эсминца в Черное море станет седьмым для кораблей США в 2020 году.

6-й флот США, штаб-квартира которого находится в Неаполе (Италия), проводит полный спектр военно-морских операций, часто совместно с союзными и межведомственными партнерами, с целью продвижения национальных интересов и безопасности и стабильности в Европе и Африке.

В апреле 2016 года российские Су-24 дважды пролетели вблизи от «Дональда Кука», проводившего совместные с Польшей учения в нейтральных водах на Балтике.

По словам представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова, самолеты выполняли плановые учебно-тренировочные полеты примерно в 70 километрах от российской военно-морской базы.

В российском военном ведомстве заверили, что полеты российских самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.

Американская сторона, однако, утверждала, что «этот инцидент совершенно не соответствует профессиональным нормам военных». Официальный представитель Минобороны отметил, что российскому ведомству «непонятна причина такой болезненной реакции американских коллег».

В связи с инцидентом госсекретарь США Джон Керри заявил министру иностранных дел России Сергею Лаврову «решительный протест».

Как писала газета ВЗГЛЯД, инциденты, подобные этому, было обычным делом для времен холодной войны.