США объявили о создании Атлантического флота для противостояния России

Соединенные Штаты переименуют Командование сил флота в Атлантический флот США, переориентировав его на решение задач, связанных с противостоянием Военно-морскому флоту (ВМФ) России в регионе, сообщил американский министр ВМС Кеннет Брейтвейт.

«Чтобы справиться с уникальными вызовами, которые возникают на Атлантическом театре военных действий, мы переименуем Командование сил флота в Атлантический флот США, и мы переориентируем наши морские силы в этом важном регионе на их первоначальную задачу – контролировать морские пути подхода к территории США и наших союзников», – сказал Брейтвейт, выступая на слушаниях в одном из подкомитетов комитета Сената Конгресса США по делам вооруженных сил, передает ТАСС.

По его словам, «Атлантический флот будет противостоять Военно-морскому флоту России, который вновь действует решительно и развертывается все ближе и ближе к нашему восточному побережью».

Атлантический флот США изначально был сформирован в 1906 году. В 2006 году он был преобразован в Командование сил флота США.

Напомним, эсминец ВМС США в конце ноября зашел за линию границы России на два километра и был остановлен большим противолодочным кораблем Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов». США заявили при этом, что залив Петра Великого – не «территориальное море России». Москва заявила протест США за заход эсминца в российские воды.

Экс-командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов назвал нарушение российских границ хамством и призвал тщательнее продумать защиту рубежей страны для предотвращения подобных нарушений. Британские СМИ писали, что действия военных кораблей США у берегов России могут привести к мировой войне, а поляки высмеяли США за заход эсминца в российские воды.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, инциденты, подобные этому, были обычным делом для времен холодной войны.