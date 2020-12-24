Стало известно о подготовке сразу нескольких ПАК ДА для испытаний

Сразу несколько опытных образцов перспективного стратегического стелс-ракетоносца ПАК ДА (перспективный авиационный комплекс дальней авиации) изготавливаются в России параллельно для проведения летных и наземных испытаний, рассказал источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Запускается [в производство] уже два или три объекта - для «статики», для летных [испытаний]», – сообщил источник ТАСС на вопрос о ходе работ над ПАК ДА.

Напомним, в конце мая началось строительство первого стратегического стелс-ракетоносца ПАК ДА.