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NASA обнаружила заброшенную базу под 30-метровым льдом Гренландии
NASA обнаружила под ледником Гренландии заброшенный лагерь Camp Century
В апреле 2024 года ученые NASA неожиданно обнаружили подо льдом Гренландии остатки военной базы Camp Century, построенной во времена холодной войны.
Ученые NASA, используя бортовой радар, обнаружили подо льдами Гренландии остатки военной базы Camp Century, сообщает NASA Earth Observatory. Исследовательский полет проводился в апреле 2024 года с целью изучения ледникового покрова, когда ученые заметили сигнал, исходящий от подземных структур. «Мы искали ложе льда, и неожиданно появилось изображение лагеря Camp Century», – заявил Алекс Гарднер, криосферный ученый из Лаборатории реактивного движения NASA.
Camp Century был построен американскими военными в 1959 году и оставлен в 1967 году. За это время на поверхность базы накопилось около 30 метров снега и льда. Новейшие радарные технологии позволили ученым различать структуры базы в деталях, чего ранее не удавалось сделать.
Бортовые системы UAVSAR, примененные при исследовании, обеспечили более детальное картографирование, позволяя увидеть отдельные структуры базы. Это исследование изначально не ставило целью обнаружение Camp Century, а было направлено на калибровку и валидацию возможностей UAVSAR для картографирования ледяных пластов и характеристик ледового ложа.
Несмотря на случайное обнаружение, данные UAVSAR могут помочь в будущем изучении ледниковых покровов для прогнозирования уровня моря. «Без знания толщины льда невозможно точно предсказать, как ледники отреагируют на потепление океанов и атмосферы», – отметил Гарднер.
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