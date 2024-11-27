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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев «Орешник» cпровоцировал отрицание, гнев и торг

    Когда после радостного улюлюкания медиа Европы по поводу начала обстрелов ракетами типа ATACAMS вглубь российской территории в ответ прилетело что-то непонятное и очень быстрое, наступила информационная тишина. Будем считать это началом фазы «отрицание».

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему именно Венгрия стала «другой Европой»

    Ирония в том, что на смену проекту Европы от Лиссабона до Владивостока, который был призван укрепить именно западную картину мира, может прийти проект Евразии от Владивостока до Будапешта (пока только до Будапешта), в котором центр тяжести будет смещен далеко на восток.

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    Тимур Шафир Тимур Шафир Голливудский протест против Трампа оказался спектаклем

    Том Хэнкс объявил о своем решении покинуть США после победы Дональда Трампа. Этот политический жест подчеркивал несогласие актера с новым руководством страны. Однако уже через два дня после отъезда Хэнкс вернулся в Штаты, объяснив это фразой: «Хлопать дверью – не в моих правилах».

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    27 ноября 2024, 06:53 • Новости дня

    NASA обнаружила заброшенную базу под 30-метровым льдом Гренландии

    NASA обнаружила под ледником Гренландии заброшенный лагерь Camp Century

    Tекст: Денис Тельманов

    В апреле 2024 года ученые NASA неожиданно обнаружили подо льдом Гренландии остатки военной базы Camp Century, построенной во времена холодной войны.

    Ученые NASA, используя бортовой радар, обнаружили подо льдами Гренландии остатки военной базы Camp Century, сообщает NASA Earth Observatory. Исследовательский полет проводился в апреле 2024 года с целью изучения ледникового покрова, когда ученые заметили сигнал, исходящий от подземных структур. «Мы искали ложе льда, и неожиданно появилось изображение лагеря Camp Century», – заявил Алекс Гарднер, криосферный ученый из Лаборатории реактивного движения NASA.

    Camp Century был построен американскими военными в 1959 году и оставлен в 1967 году. За это время на поверхность базы накопилось около 30 метров снега и льда. Новейшие радарные технологии позволили ученым различать структуры базы в деталях, чего ранее не удавалось сделать.

    Бортовые системы UAVSAR, примененные при исследовании, обеспечили более детальное картографирование, позволяя увидеть отдельные структуры базы. Это исследование изначально не ставило целью обнаружение Camp Century, а было направлено на калибровку и валидацию возможностей UAVSAR для картографирования ледяных пластов и характеристик ледового ложа.

    Несмотря на случайное обнаружение, данные UAVSAR могут помочь в будущем изучении ледниковых покровов для прогнозирования уровня моря. «Без знания толщины льда невозможно точно предсказать, как ледники отреагируют на потепление океанов и атмосферы», – отметил Гарднер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британские астрономы зафиксировали одну из самых мощных звуковых волн, достигших Земли, вызванную столкновением галактик в Квинтете Стефана. Ученым из Инсбрукского университета в Австрии впервые удалось перемешать сверхтвердое тело в ультрахолодных дипольных квантовых газах, что открывает новые горизонты в изучении квантовой материи. Крымский астроном Геннадий Борисов зафиксировал изменение траектории движения астероида, который пролетел 31 марта на расстоянии около 30 тыс. километров от Земли, где находятся геостационарные спутники.

    26 ноября 2024, 16:18 • Новости дня
    Военные пострадали при атаке ATACMS на аэродром в Курской области

    Минобороны: Военные пострадали при атаке ATACMS на аэродром в Курской области

    Военные пострадали при атаке ATACMS на аэродром в Курской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Аэродром Курск-Восточный подвергся обстрелу восемью ракетами ATACMS, семь из которых были сбиты российскими системами ПВО, сообщило Минобороны.

    «25 ноября 2024 года киевский режим нанес еще один удар восемью оперативно-тактическими ракетами ATACMS по аэродрому Курск-Восточный (н. п. Халино)», – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

    Российские системы противовоздушной обороны, включая ЗРС С-400 и ЗРПК «Панцирь», сбили семь из восьми запущенных ракет. Одна ракета достигла цели, в результате чего два военнослужащих получили легкие ранения. Также было зафиксировано незначительное повреждение объектов инфраструктуры аэродрома.

    По итогам обследования мест атак было подтверждено, что удары наносились именно ракетами ATACMS американского производства, сообщило Минобороны.

    Накануне Telegram-каналы сообщили, что украинские военные обстреляли ракетами ATACMS аэродром в Курской области, большую часть выпущенных ракет перехватили. Европейское издание Advance заявило, что удары ракетами ATACMS и Storm Shadow по России являются прямым нападением США и их союзников, при этом этими вооружениями управляют американские, британские и французские военные. Американское издание National Review считает, что разрешение США использовать ракеты ATACMS для ударов с территории Украины по России будет неэффективно из-за позднего принятия решения.

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    26 ноября 2024, 14:55 • Новости дня
    Госдума одобрила переименование Ростова в Ярославской области

    Госдума одобрила переименование Ростова в Ярославской области в Ростов Великий

    Госдума одобрила переименование Ростова в Ярославской области
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект о переименовании города Ростова в Ярославской области в Ростов Великий.

    Законопроект предложен Ярославской областной думой 29 августа; во вторник, 26 ноября, депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект о переименовании города, передает ТАСС.

    В пояснительной записке к законопроекту подчеркивается, что название Ростов Великий известно как в историческом, так и в современном контексте. Архивные документы и исторические исследования подтверждают, что город исторически именовался именно так. В документе отмечается, что это название было распространено в летописных документах и научной литературе.

    Инициатива по переименованию Ростова неоднократно выдвигалась местной общественностью. Этот шаг поддержан историческими и культурными традициями, которые делают новое название более символичным и значимым для города, говорят авторы проекта.

    Согласно финансово-экономическому обоснованию, переименование города будет финансироваться за счет бюджета Ярославской области.

    В августе губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил о поддержке российским руководством инициативы по переименованию Ростова в Ростов Великий.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    26 ноября 2024, 16:52 • Новости дня
    Минобороны готовит ответ на атаки американскими ракетами в Курской области

    Минобороны: Россия ответит на удары ВСУ ракетами ATACMS по объектам в Курской области

    Tекст: Евгения Караваева

    Министерство обороны РФ заявило о подготовке ответных мер на атаки ВСУ американскими ракетами ATACMS по объектам в Курской области, включая аэродром Курск-Восточный и позиции С-400.

    По данным военного ведомства, за последние три дня ВСУ нанесли два удара американскими дальнобойными ракетами ATACMS, сообщает РИА «Новости».

    В министерстве заявили, что ситуация находится под контролем. «Министерство обороны Российской Федерации контролирует ситуацию, ответные действия готовятся», – говорится в официальном заявлении.

    Первый удар нанесен 23 ноября в районе Лотаревки, где пятью ракетами атакована позиция зенитного ракетного дивизиона С-400. Второй удар произошел 25 ноября по аэродрому Курск-Восточный, куда было запущено восемь ракет ATACMS.

    Как писала газета ВЗГЛЯД во вторник, европейские министры обороны обсудили политику безопасности НАТО в связи с критической фазой конфликта на Украине, включая сотрудничество в сфере ПВО и дальнобойных ракет.

    Сергей Лавров заявил, что в НАТО отбросили приличия в вопросе ударов по России. Пресс-секретарь президента России направил вопрос о сбитых над Курской областью ракетах в Минобороны, отказавшись от уточнения, были ли это ATACMS.

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    26 ноября 2024, 16:23 • Новости дня
    Минобороны: ВСУ ракетами ATACMS пытались поразить дивизион С-400 в Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В конце прошлой недели, 23 ноября, ВСУ нанесли два удара американскими дальнобойными ракетами ATACMS по дивизиону С-400 в Курской области, информировало Минобороны России.

    В этот день украинские боевики выпустили пять оперативно-тактических ракет ATACMS, они прилетели рядом с Лотаревкой, расположенной в 37 километрах к северо-западу от Курска, указало ведомство в своем Telegram-канале. ВСУ целились по позиции зенитного ракетного дивизиона С-400.

    Боевой расчет зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь», прикрывавший дивизион, уничтожил три ракеты ATACMS, две из них достигли цели. Ударом повреждена радиолокационная станция, есть пострадавшие среди личного состава, заключили в Минобороны.

    В понедельник Telegram-каналы сообщали, что украинские военные якобы обстреляли ракетами ATACMS аэродром в Курской области. Отмечалось, что большую часть выпущенных ракет перехватили.

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    26 ноября 2024, 08:10 • Новости дня
    Умерла знаменитая регулировщица Великой Победы Мария Лиманская
    Умерла знаменитая регулировщица Великой Победы Мария Лиманская
    @ Сергей Пятаков/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Участница Великой Отечественной войны, прославленная регулировщица Мария Лиманская, также известная как Бранденбургская Мадонна, скончалась в возрасте 101 года в Саратовской области.

    В Саратовской области скончалась участница Великой Отечественной войны Мария Лиманская, известная как Бранденбургская Мадонна, передает ТАСС. Ей был 101 год.

    Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале выразил соболезнования ее близким и отметил, что это большая утрата для всех.

    Мария Лиманская, регулировщица, оставила яркий след в истории, запечатлевшись на знаменитой фотографии военного корреспондента Евгения Халдея. Снимок, сделанный у Бранденбургских ворот за неделю до Великой Победы, стал символом стойкости советского народа. На фото Лиманская направляет проезжающие автомобили, демонстрируя смелость и самоотверженность.

    Лиманская отправилась на фронт в возрасте 18 лет, изначально шила одежду для солдат, а позже стала регулировщицей. Она прошла через многие испытания, включая боевое крещение под Батайском Ростовской области, где регулировала движение войск под обстрелом. В ее боевой биографии – участие в Сталинградской битве, освобождение Симферополя, Белоруссии и Польши и завершение пути в Берлине.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, во время Берлинской операции решающей оказалась роль тыловых служб Красной армии.

    Дочь советского военного фотокорреспондента Евгения Халдея вспомнила историю создания легендарного снимка «Знамя Победы над Рейхстагом».

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    26 ноября 2024, 11:40 • Новости дня
    Военные эксперты оценили подготовленную Францией бригаду ВСУ «Анна Киевская»

    Военный эксперт: Обученных во Франции украинских солдат хватит на несколько недель

    Военные эксперты оценили подготовленную Францией бригаду ВСУ «Анна Киевская»
    @ EYEPRESS/Reuters

    Tекст: Анастасия Куликова

    Бригада «Анна Киевская» не получила полностью заявленной Францией военной техники. Учитывая небольшую численность формирования, изменить ход боевых действий не выйдет. К тому же, как показала практика, тренировки в странах НАТО также не дают ощутимого результата, сказали газете ВЗГЛЯД военные эксперты Михаил Онуфриенко и Константин Сивков. Ранее подготовленная во Франции бригада ВСУ «Анна Киевская» вернулась на Украину для участия в боях.

    «Бригада названа в честь дочери Ярослава Мудрого Анны, которая вышла замуж за французского короля Генриха Первого, став тем самым королевой европейского государства. Разумеется, до последних лет в историографии ее имя никогда не упоминалось с приставкой «Киевская», но, как мы знаем, на Западе любят переиначивать страницы прошлого», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Что касается самой бригады, то она готовилась в качестве наступательного формирования, которое, как предполагалось, должно переломить ход боевых действий. В настоящий момент она является последним осколком стратегического резерва ВСУ. Куда именно ее направят – непонятно. Допускаю, что местами дислокации могут стать приграничье или Курахово», – отмечает он.

    «Формирование не до конца укомплектовано. Изначально планировалось, что в него войдут около 4,5 тыс. обученных военных, однако в итоге удалось собрать лишь около 2,3 тыс. солдат. Бригада вышла «половинчатой». Примечательно, что около 120 представителей ее личного состава попросили у Франции политического убежища», – акцентирует собеседник.

    «Снабдить формирование техникой в полной мере также не получилось. При таких условиях надеяться на то, что оно сможет переломить ход боевых действий, глупо. Тем не менее сам факт прибытия подкрепления может помочь ВСУ удержать имеющиеся позиции, но лишь в краткосрочной перспективе», – рассказывает эксперт.

    «Мы уже сталкивались с подразделениями, которые проходили подготовку в странах НАТО. Например, бригады, обучавшиеся в Британии, какой-либо эффективностью не отличались. Их тренировали по методичкам контртеррористических операций, суть которых крайне далека от современных полномасштабных конфликтов», – полагает он.

    «К тому же сам боевой опыт Франции можно поставить под сомнение. Армия этой страны не отличается боевыми достижениями в войнах в новейший период истории человечества. Скорее всего, республика готовила специалистов ВСУ к использованию западной техники. Тем не менее данная квалификация вряд ли позволит им внести значимый вклад в ход противостояния», – считает Онуфриенко.

    Доктор военных наук Константин Сивков, в свою очередь, не исключает, что бригаду могут направить и на Запорожское направление. Однако, как уточнил собеседник, украинских солдат, обученных во Франции, хватит лишь на несколько недель боевых действий. Он напомнил, что, согласно данным Минобороны России, в сутки ВСУ теряют в среднем около 1,5 тыс. человек. «При таких темпах несложно посчитать, сколько продержится «Анна Киевская», – добавил Сивков.

    Эксперт также отметил, что речь идет о «мотострелковой бригаде, оснащенной французским оружием». «Говорить о каких-то уникальных навыках украинских военных после подготовки под ведением Парижа не приходится, потому что опыт ведения боевых действий ВСУ в нынешних условиях не сопоставим с тем, что им могут предложить французы», – заключил Сивков.

    Ранее бригада ВСУ «Анна Киевская», прошедшая подготовку во Франции, вернулась на Украину для участия в боевых действиях. Обучение военных завершилось 14 ноября. В подготовке солдат принимали участие около 1,5 тыс. специалистов республики. По словам министра обороны страны Себастьяна Лекорню, Париж готов продолжить тренировки представителей ВСУ.

    В состав бригады входит более 2 тыс. человек. Подразделение включает в себя три пехотных батальона, инженерный и артиллерийский корпус, а также формирования наземно-воздушного наблюдения и разведки. Как отмечал полковник Гийом Вансин, который был одним из наставников бойцов ВСУ, часть личного состава уже принимала участие в боевых действиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция планировала передать бригаде 128 бронемашин, 18 гаубиц «Цезарь», а также легкие колесные танки AMX-10. Кроме того, сообщалось, что Париж оснастит формирование 20 переносными противотанковыми ракетными комплексами «Милан» и десятью грузовиками TRM.

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    26 ноября 2024, 15:04 • Новости дня
    Кандидат в главы МИД Грузии представила видение отношений с Россией
    Кандидат в главы МИД Грузии представила видение отношений с Россией
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Кандидат на пост министра иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили заявила о необходимости фокусирования международного внимания на высоком уровне к отношениям Тбилиси и Москвы, разорванных после войны 2008 года, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    На парламентских слушаниях во вторник она заявила, что «с точки зрения мирного восстановления территориальной целостности Грузии, ее объединения, особенно важно, чтобы вопрос мирного урегулирования российско-грузинского конфликта оставался в международной повестке дня на высоком уровне».

    При этом проблему восстановления территориальной целостности Грузии она назвала «самой важной».

    «Власти Грузии используют все возможные дипломатические и правовые рычаги для «деоккупации» «оккупированных территорий», – сказала Мака Бочоришвили.

    Тбилиси обвиняет Москву в «оккупации» Абхазии и Южной Осетии.

    Также она сообщила, что Грузия «продолжит непрерывную гуманитарную помощь Украины в рамках собственных возможностей».

    Также, по ее словам, Тбилиси продолжит поддерживать Киев на дипломатической арене.

    Новое правительство Грузии утвердят 28 ноября.

    Ранее сообщалось, что Мака Бочоришвили отказалась слушать ультиматумы от Запада.

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    26 ноября 2024, 14:01 • Новости дня
    Прокуратура: Подозреваемый на ферме ударил девушку, и ее загрызли свиньи

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Работник предприятия АО «Андроновское» в Красноярском крае из-за недовольства начальником ударил по голове его 17-летнюю дочь, кормившую свиней, животные загрызли девушку, сообщили в краевой прокуратуре.

    Подозреваемый в убийстве 11-классницы из Ужурского района являлся сотрудником ее отца, в день происшествия он пришел в состоянии алкогольного опьянения на территорию домовладения начальника, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Он застал школьницу за кормлением свиней, взял палку и ударил ее по голове. Девушка упала без сознания в загон к животным, а мужчина скрылся с места преступления.

    До этого в региональном Главном следственном управлении СК предполагали, что девушка потеряла сознание из-за удара рогом быка.

    Тело погибшей нашел ближе к ночи ее приятель. Судебно-медицинская экспертиза установила, что школьница умерла от кровопотери, вызванной повреждением бедренной артерии.

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    26 ноября 2024, 17:48 • Новости дня
    Самарский губернатор вскрыл коррупционную схему в футбольном судействе России

    Губернатор Самарской области заявил о долге «Крыльев Советов» в 36 млн рублей преступникам

    Самарский губернатор вскрыл коррупционную схему в футбольном судействе России
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил о коррупции в футбольном судействе и долге клуба «Крылья Советов» в 36 млн рублей тем, кто участвует в преступной деятельности.

    Федорищев уточнил, что из-за существующей коррупционной системы футбольный клуб «Крылья Советов» имеет долг в размере 36 млн рублей перед неназванными лицами, связанными с судейским корпусом, сообщает РИА «Новости».

    Глава региона предложил включить в KPI губернаторов задачу по борьбе с коррупцией. «Я предлагаю в KPI губернатора поставить прекращение направления денег налогоплательщиков в коррупционную систему судейства в профессиональном футболе», – заявил он.

    Кроме того, глава региона подчеркнул, что обсуждал проблему с судейским комитетом Российского футбольного союза (РФС). По его словам, официальные зарплаты судейского корпуса составляют 6-7 млн рублей в год, что, по мнению Федорищева, достаточно для поддержки профессионализма без необходимости прибегать к коррупционным методам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее РФС начал проведение внутренней проверки в отношении арбитра Алексея Матюнина из-за ошибок, повлиявших на результат матча 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Химки» – «Крылья Советов». Полузащитник казанского «Рубина» Руслан Безруков дисквалифицирован за шутку о денежном переводе от «Краснодара» за победу над петербургским «Зенитом».

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    26 ноября 2024, 14:53 • Новости дня
    ФСБ объявила о высылке британского дипломата

    ФСБ: Британский дипломат Прайор лишен аккредитации за подрывную деятельность

    Tекст: Валерия Городецкая

    Второго секретаря политического отдела посольства Британии Уилкса Эдварда Прайора лишили аккредитации и предписали покинуть Россию в течение двух недель из-за угрозы безопасности страны, сообщила ФСБ.

    Дипломат, «сменивший на должности прикрытия одного из шестерых британских разведчиков, высланных из России в августе», при оформлении въезда в Россию указал ложные данные, что является нарушением законодательства, пояснили в ЦОС ФСБ, передает РИА «Новости». ФСБ также обнаружила признаки его участия в разведывательно-подрывной деятельности, которая угрожает безопасности государства.

    На основании этих фактов Министерство иностранных дел России в сотрудничестве с другими ведомствами приняло решение о лишении Прайора аккредитации. Ему предписано покинуть Россию в двухдневный срок.

     «ФСБ России продолжит работу по противодействию разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб всеми доступными методами», – подчеркнули в российской спецслужбе.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова высказалась о недооценке роли Британии в антироссийской гибридной войне, подчеркнув опасность таких разговоров.

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    26 ноября 2024, 21:04 • Новости дня
    Блинкен пообещал Украине скорое получение 50 млрд долларов из российских активов

    Блинкен рассказал о завершении процесса предоставления 50 млрд долларов Украине из активов России

    Блинкен пообещал Украине скорое получение 50 млрд долларов из российских активов
    @ Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    США и страны «Большой семерки» завершают процесс выделения 50 млрд долларов Украине из замороженных российских активов, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Италии по итогам встречи глав МИД стран G7.

    «Мы завершаем процесс, чтобы направить 50 миллиардов долларов, обеспеченных замороженными российскими суверенными активами, на поддержку Украины», – сказал Блинкен, передает РИА «Новости».

    Он также отметил, что на прошлой неделе США объявили о новых санкциях против финансового сектора России, включая Газпромбанк. По словам Блинкена, в ближайшее время можно ожидать дополнительных мер со стороны стран G7.

    Ранее спикер МИД Мария Захарова заявила, что западные страны предоставили Украине 50 млрд долларов, чтобы президент Украины Владимир Зеленский не выдвигал требований о ядерном оружии и не ставил ультиматумы по членству в НАТО. Она также сообщила, что Россия готовит ответ на попытки Евросоюза использовать доходы от замороженных российских активов для финансирования Украины.

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    26 ноября 2024, 20:11 • Новости дня
    Царев: Зеленский рискнет отправить ВСУ в контрнаступление до инаугурации Трампа
    Царев: Зеленский рискнет отправить ВСУ в контрнаступление до инаугурации Трампа
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зеленский может до инаугурации Трампа отправить войска в контрнаступление, чтобы создать ложное впечатление о возможностях ВСУ. Но неудача будет стоить ему дорого, заявил бывший депутат Верховной рады Олег Царев.

    Царев отметил, что несмотря на недостаток ресурсов, контрнаступление ВСУ не следует исключать. «Несмотря на явный недостаток ресурсов, я бы не отметал контрнаступление ВСУ на каком-либо участке как невозможное», – написал экс-депутат Рады в своем Telegram-канале.

    Он добавил, что попытка к инаугурации Дональда Трампа создать иллюзию способности ВСУ навязывать инициативу может дорого обойтись президенту Украины Владимиру Зеленскому в случае неудачи. Однако, по мнению Царева, Зеленский «может рискнуть и попробовать».

    Напомним, главком ВСУ Александр Сырский анонсировал контратаки украинских войск. По его словам, победа невозможна, если ВСУ будут действовать только в обороне. Ранее Сырский рассказал главкому сил НАТО в Европе Кристоферу Каволи о сложной ситуации на фронте.

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    26 ноября 2024, 10:27 • Новости дня
    ФСБ: Украинские ОПГ контролируют наркопроизводства в России

    ФСБ сообщила о контроле значительной части наркопроизводств в России украинской преступностью

    ФСБ: Украинские ОПГ контролируют наркопроизводства в России
    @ ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что украинская организованная преступность контролирует значительную часть наркопроизводств в России, что используется в гибридной войне против страны.

    Директор ФСБ России Александр Бортников на ХХ заседании Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств СНГ в Москве заявил, что наркоугроза становится все более актуальной для стран Содружества, сообщает ТАСС.

    Бортников отметил, что зарубежные спецслужбы и международные террористические организации используют транснациональные наркогруппировки для дестабилизации ситуации в странах СНГ. Особое внимание он уделил украинской организованной преступности, которая, по его словам, контролирует значительную часть наркопроизводств и задействована в гибридной войне против России.

    Директор ФСБ подчеркнул, что проблема наркотрафика носит международный характер и не имеет границ. Он отметил сокращение производства опиатов в Афганистане, что привело к увеличению спроса на синтетические наркотики и психотропные вещества. Транснациональные преступные сообщества наладили их производство и устойчивые каналы поставки в страны СНГ через международные логистические компании.

    Бортников также сообщил, что сбыт наркотиков осуществляется через теневые интернет-площадки, которые обеспечивают анонимность и фактически регулируют рынок. Он указал на необходимость усиления мер безопасности и контроля для предотвращения размещения нелегальных лабораторий и борьбы с наркоугрозой в международном масштабе.

    Напомним, год назад МВД России пресекло деятельность сети нарколабораторий, которой злоумышленники руководили с территории Украины. А в Московской области обнаружили нарколабораторию, сотрудника которой спонсировали с украинской территории.

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    26 ноября 2024, 17:07 • Новости дня
    Польские эксперты установили тип взрывчатки на месте подрывов «Северных потоков»

    Польская прокуратура обнаружила тротил на месте взрывов газопроводов «Северный поток»

    Польские эксперты установили тип взрывчатки на месте подрывов «Северных потоков»
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Польская прокуратура подтвердила наличие следов тротила в образцах, взятых на месте взрывов газопроводов «Северный поток», что может указывать на преднамеренное вмешательство, сообщает RMF24.

    Польское Поморское управление Национальной прокуратуры, расследующее взрывы на газопроводах «Северный поток», выявило наличие тротила на месте происшествия, сообщает РИА «Новости». Это подтверждают данные из заключений экспертов, работающих с прокуратурой.

    В сообщении говорится, что следы тротила обнаружены в трех образцах, взятых из района взрывов. Эксперты не выявили остатков химического оружия, оставшегося с времен Второй мировой войны. Кроме того, специалисты Военного технологического университета в Варшаве взяли на анализ пробы воды и взвеси с морского дна после взрывов, чтобы определить наличие отравляющих или взрывчатых веществ.

    По данным RMF24, взрывы на «Северных потоках» не вызвали загрязнения, угрожающего безопасности людей или окружающей среде. Польские прокуроры запросили результаты расследований у Дании и Швеции и обратились за юридической помощью к ряду стран, включая Болгарию, Румынию, Австрию и Британию. В рамках расследования допрошены несколько человек.

    Ранее сообщалось, что в ФРГ выданы ордера на арест по делу «Северных потоков». По данным Spiegel, операция по подрыву газопровода обошлась почти в 300 тыс. долларов. План диверсии утверждал экс-главком ВСУ Валерий Залужный.

    Напомним, Служба внешней разведки России заявила о получении новых данных, подтверждающих причастность англосаксов к диверсиям.

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    26 ноября 2024, 19:44 • Новости дня
    Walmart объявил об отказе от обязательств перед секс-меньшинствами
    Walmart объявил об отказе от обязательств перед секс-меньшинствами
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    Американская компания Walmart решила свернуть участие в инициативах по разнообразию, равенству и инклюзивности (DEI), прекратив публикацию отчетов о равенстве и выбор партнеров по половому и расовому признаку, сообщает агентство Associated Press.

    Walmart, крупнейшая сеть оптовой и розничной торговли в мире, отказалась от следования программам DEI, направленным на поддержку разнообразия, равенства и инклюзивности. Решение было принято после давления со стороны консервативных активистов, которые критиковали подобные инициативы, передает РИА «Новости».

    В рамках изменений Walmart прекратит публикацию ежегодных отчетов о равенстве сексуальных меньшинств и перестанет выбирать поставщиков и партнеров, основываясь на их половой или расовой принадлежности. Также компания расформирует центр расового равенства, созданный в 2020 году.

    Walmart, в которой трудятся около 1,6 млн американцев, стала одной из крупнейших компаний в США, отказавшейся от инициатив DEI. Ранее от них отказались такие корпорации, как Ford, Harley Davidson и Tractor Supply.

    Агентство отмечает, что изменения в политике Walmart произошли вскоре после победы Дональда Трампа на президентских выборах. Трамп, ранее критиковавший инициативы DEI, поддерживает связь с консервативными политиками, которые разделяют его взгляды. Победу Трампа подтвердили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов.

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