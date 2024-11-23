Мощная звуковая волна достигла Земли после столкновения галактик

Астрономы зафиксировали звуковую волну от столкновения галактик в 290 млн световых лет

Tекст: Денис Тельманов

Британские астрономы сообщили о регистрации одной из наиболее мощных звуковых волн, которая достигла Земли из космоса, передает РИА «Новости». Это явление было вызвано столкновением галактик в группе, известной как Квинтет Стефана, находящейся в 290 млн световых лет от нашей планеты.



Исследование, опубликованное в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, описывает, как галактика NGC 7318b на скорости 3,2 млн км/ч врезалась в четыре соседние галактики. Это столкновение вызвало чрезвычайно мощный ударный фронт, сравнимый со звуковым ударом реактивного истребителя.

Астрофизик из Университета Хартфордшира Марина Арнаудова отметила: «По сути, это огромное межгалактическое поле мусора, активированное при столкновении NGC 7318b, что привело к сжатию плазмы и газа и возможному запуску процесса звездообразования». Она добавила, что это редкий шанс увидеть сложное сочетание столкнувшихся галактик и получить ценную информацию о формировании галактик.

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