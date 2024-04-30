Когда говорят, что джаз – музыка народная, это не совсем правда, или даже – совсем не правда. Никаких подлинных африканских корней у этой музыки нет. Но как же такая музыка смогла не только выжить, но и завоевать мир? А вот это очень интересная история.2 комментария
Ученый сказал, что уничтожает инопланетные цивилизации во всех галактиках
Астроном Уолтер счел гамма-всплески возможной причиной уничтожения цивилизаций
Инопланетные цивилизации могли погибнуть из-за гамма-всплесков, предположил профессор физики и астрономии Университета Стоуни-Брук Фредерик Уолтер.
Гамма-всплески случаются во всех галактиках с частотой примерно раз в 100 млн лет, за 1 млрд лед должны погибнуть множество цивилизаций, которые могли существовать, сказал Уолтер в интервью Daily Mail, передает РИА «Новости».
Такие гамма-лучи могут ликвидировать любую жизнь примерно на 10% всех планет в галактике, они редки и «четко направлены», к ним не получится подготовиться, заключил ученый.
В 2018 году астрофизики сообщали, что в одном из созвездий Млечного пути есть двойная звездная система, в которой может случиться опасный всплеск гамма-лучей.