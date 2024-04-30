Ученый сказал, что уничтожает инопланетные цивилизации во всех галактиках

Астроном Уолтер счел гамма-всплески возможной причиной уничтожения цивилизаций

Tекст: Алексей Дегтярев

Гамма-всплески случаются во всех галактиках с частотой примерно раз в 100 млн лет, за 1 млрд лед должны погибнуть множество цивилизаций, которые могли существовать, сказал Уолтер в интервью Daily Mail, передает РИА «Новости».

Такие гамма-лучи могут ликвидировать любую жизнь примерно на 10% всех планет в галактике, они редки и «четко направлены», к ним не получится подготовиться, заключил ученый.

В 2018 году астрофизики сообщали, что в одном из созвездий Млечного пути есть двойная звездная система, в которой может случиться опасный всплеск гамма-лучей.