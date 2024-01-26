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Астрономы дали необычное название новому типу звезд
Астрономы обнаружили новый тип звезд, которые назвали «старыми курильщиками»
Международная группа ученых в ходе десятилетнего исследования открыла новый тип красных гигантов, которых прозвали «старыми курильщиками» из-за испускаемыми небесными телами облаков газа, передает канал Sky News.
Как сообщает канал, ученые заявили, что обнаружили новый тип звезд глубоко в сердце нашей галактики и прозвали эти звезды «старыми курильщиками», поскольку наблюдали, как они «выдувают» облака газа, передает РИА «Новости».
Исследователи проследили за почти миллиардом звезд и выявили 32 вспыхивающие протозвезды, яркость которых увеличилась в некоторых случаях более, чем в 300 раз. При этом в центре Млечного Пути была обнаружена группа красных гигантов, демонстрирующих неоднозначные изменения яркости.
Как считают ученые, более высокая концентрация тяжелых элементов в звездах, расположенных в центре Млечного Пути, должна способствовать конденсации частиц пыли из газа в относительно холодных внешних слоях красных гигантов, при этом остается загадкой, как это приводит к выбросу струек густого дыма.
По мнению астрономов, это открытие может изменить представления о распределении элементов в центре Млечного Пути и богатых металлами регионах других галактик.
Ранее европейские и канадские космологи пришли к выводу, что текущие размеры Вселенной очень близки к ее обозримым границам, которые составляют порядка 46 млрд световых лет.