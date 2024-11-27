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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев «Орешник» cпровоцировал отрицание, гнев и торг

    Когда после радостного улюлюкания медиа Европы по поводу начала обстрелов ракетами типа ATACAMS вглубь российской территории в ответ прилетело что-то непонятное и очень быстрое, наступила информационная тишина. Будем считать это началом фазы «отрицание».

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему именно Венгрия стала «другой Европой»

    Ирония в том, что на смену проекту Европы от Лиссабона до Владивостока, который был призван укрепить именно западную картину мира, может прийти проект Евразии от Владивостока до Будапешта (пока только до Будапешта), в котором центр тяжести будет смещен далеко на восток.

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    Тимур Шафир Тимур Шафир Голливудский протест против Трампа оказался спектаклем

    Том Хэнкс объявил о своем решении покинуть США после победы Дональда Трампа. Этот политический жест подчеркивал несогласие актера с новым руководством страны. Однако уже через два дня после отъезда Хэнкс вернулся в Штаты, объяснив это фразой: «Хлопать дверью – не в моих правилах».

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    27 ноября 2024, 07:37 • Новости дня

    Марочко сообщил о жалобах ВСУ на давление российских войск у Макеевки и Невского

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские военные выразили недовольство командованию из-за усиленного давления российских войск в районе Макеевки и Невского, сообщает военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, солдаты ВСУ испытывают серьезное давление со стороны ВСУ в районах населенных пунктов Макеевка и Невское в ЛНР, передает ТАСС.

    По словам Марочко, украинские разведданные показывают, что давление осуществляется на протяжении длительного времени и затрагивает также Новоегоровку, Петровское (украинское название – Грековка), Новолюбовку, Ивановку и Терны.

    Эксперт отметил, что российские войска имеют значительное преимущество в численном составе, вооружении и технике, что привело к потере позиций украинской стороной на некоторых участках фронта. Солдаты ВСУ в перехваченных данных выражают опасения, что одновременные активные боевые действия могут негативно сказаться на обороноспособности украинских сил в данных районах.

    Ранее российские войска уничтожили укрепрайон ВСУ у Макеевки. До этого российская армия отбросила ВСУ на 10 км от Лисичанска, захватила центр Часова Яра, закрепилась на окраине Купянска.

    25 ноября 2024, 02:53 • Новости дня
    Журналисты изучили фрагменты ракеты «Орешник» в Днепропетровске

    Иностранные журналисты получили доступ к обломкам ракеты «Орешник» на «Южмаше»

    Журналисты изучили фрагменты ракеты «Орешник» в Днепропетровске
    @ REUTERS

    Tекст: Максим Попов

    Иностранные журналисты исследовали обломки российской ракеты «Орешник» на заводе «Южмаш» в Днепропетровске, где фрагменты хранятся в специальном ангаре для дальнейшего изучения, сообщило Reuters.

    Иностранные журналисты получили доступ к обломкам российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник», которая ранее поразила завод «Южмаш» в Днепропетровске. Из соображений безопасности СМИ попросили не раскрывать точное местоположение объекта, пишет «Коммерсант».

    Сообщается, что на данный момент фрагменты ракеты находятся в специальном ангаре, где будет проведена тщательная экспертиза. Украинские эксперты планируют использовать данные обломки для изучения цепочек поставок российской армии и производства ракеты.

    Напомним, 21 ноября президент России Владимир Путин впервые сообщил об использовании гиперзвуковой ракеты средней дальности «Орешник» по производственному объекту в Днепропетровске. По словам российского лидера, ракетный удар был нанесен в ответ на атаки ВСУ ракетами ATACMS и Storm Shadow по Брянской и Курской областям. Как отметили в Минобороны, ракета «Орешник» была использована в безъядерном исполнении и все ее боевые блоки достигли цели. После этого СБУ засекретила информацию об ударе ракеты «Орешник» по «Южмашу».

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    24 ноября 2024, 11:59 • Новости дня
    FT: Россия привлекла йеменских наемников для войны на Украине

    Financial Times: Россия вербовала йеменских наемников для участия в боевых действиях на Украине

    FT: Россия привлекла йеменских наемников для войны на Украине
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия якобы завербовала группу йеменских мужчин для участия в боевых действиях на Украине, используя связи с группировкой хуситов, пишет Financial Times.

    Как сообщает Financial Times, были завербованы сотни йеменских мужчин для участия в боевых действиях на Украине. Они якобы были привлечены через теневую сеть, связанную с группировкой хуситов.

    Американские дипломаты полагают, что Россия активно контактирует с хуситами и обсуждает поставки оружия. Тим Лендеркинг, специальный посланник США по Йемену, подтвердил наличие российских специалистов в Сане для углубления диалога с хуситами. Среди обсуждаемого оружия – системы, которые могут улучшить возможности хуситов по поражению целей в Красном море.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военные силы хуситов из движения «Ансар Аллах» нанесли ракетные и беспилотные удары по авианосцу США «Авраам Линкольн» в Аравийском море и двум эсминцам в Красном море. Заместитель министра обороны США Уильям Лаплант выразил потрясение по поводу арсенала йеменских хуситов, которые за последние месяцы оснащаются все более продвинутыми ракетами, способными перекрыть международное судоходство.

    Ранее Госдеп США заявил о прибытии до 10 тыс. солдат КНДР в Курскую область для боевых действий, но подтверждении этих данных не предоставил.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    25 ноября 2024, 15:28 • Новости дня
    Российская ПВО сбила восемь баллистических ракет
    Российская ПВО сбила восемь баллистических ракет
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки успешно перехватили восемь баллистических ракет, сообщило Минобороны.

    Кроме восьми баллистических ракеты, уничтожены шесть управляемых авиационных бомб JDAM производства США, сообщается в Telegram-канале ведомства. В дополнение к этому, силы ПВО также перехватили 45 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

    На прошлой неделе Вооруженные силы Украины выпустили шесть ракет ATACMS по Брянской области. Кроме того, агентство Bloomberg сообщало о применении дальнобойных ракет Storm Shadow вглубь российской территории, на этом фоне появилась информация об ударе по исторической усадьбе Марьино князей Барятинских в Курской области.

    В понедельник Telegram-каналы сообщили, что украинские военные якобы обстреляли ракетами ATACMS аэродром в Курской области, большую часть выпущенных ракет перехватили.

    В четверг президент России Владимир Путин сообщил об использовании гиперзвуковой ракеты средней дальности «Орешник» по производственному объекту в Днепропетровске в ответ на атаки ВСУ ракетами ATACMS и Storm Shadow по Брянской и Курской областям.

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    25 ноября 2024, 10:31 • Новости дня
    Пушилин сообщил о прорыве обороны ВСУ в Курахово
    Пушилин сообщил о прорыве обороны ВСУ в Курахово
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска в Курахово в ДНР активно прорывают оборону украинских сил, и власти региона ожидают позитивных известий, сообщил глава республики Денис Пушилин.

    По его словам, российские войска в Курахово, расположенном в Донецкой народной республике, продолжают наступление, рассекая оборону украинских сил, передает РИА «Новости».

    Пушилин сообщил о уверенности в скором получении позитивных новостей из региона. Он отметил важность освобождения Кураховки, так как оттуда велись наиболее интенсивные обстрелы Донецка, особенно Петровского района, а также осуществлялся запуск беспилотников.

    Он добавил, что бои в этой местности продолжаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России выбили украинские войска с северного берега Кураховского водохранилища, а глава ДНР Денис Пушилин посетил населенный пункт Кураховка, недавно освобожденный от ВСУ, и выразил надежду на скорое освобождение Курахово.

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    24 ноября 2024, 13:16 • Новости дня
    Российские войска продвинулись в районе Малой Токмачки

    Российские войска продвинулись в Белогорье на Ореховском направлении в Запорожской области

    Российские войска продвинулись в районе Малой Токмачки
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска продвинулись более чем на два километра на Ореховском направлении в Запорожской области, начав бои за село Белогорье, которое является последним перед пока контролируемой ВСУ Малой Токмачкой, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

    По его словам, российские войска продвинулись более чем на два километра в районе Малой Токмачки на Ореховском направлении в Запорожской области, сообщает ТАСС.

    По его словам, Белогорье является последним населенным пунктом перед Малой Токмачкой, которая пока находится под контролем ВСУ. Малая Токмачка – это ближайший пригород Орехова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия формирует плацдарм для масштабного наступления в Запорожской области, а также нанесла авиаудары по расположению ВСУ в этом регионе.

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    25 ноября 2024, 14:22 • Новости дня
    Кадыров рассказал о ставшем кошмаром для ВСУ бойце-украинце

    Кадыров: Отряд «Ахмат» под командованием Хохла стал кошмаром для ВСУ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Чечни Рамзан Кадыров похвалил отряд спецназа «Ахмат» под руководством украинца по прозвищу Хохол за успешные операции на фронте против Вооруженных сил Украины (ВСУ).

    Кадыров в своем Telegram-канале заявил, что отряд спецназа «Ахмат», возглавляемый командиром с позывным Хохол, стал серьезной проблемой для ВСУ. По словам главы Чечни, Хохол, будучи украинцем по национальности, изменил свои взгляды после трагического инцидента, связанного с обстрелом детского пляжа в Донецкой народной республике.

    «Этот инцидент стал для него поворотным моментом и заставил задуматься о том, что происходит в его родной стране», – сообщил Кадыров.

    Он рассказал, что в 2022 году Хохол решил добровольно отправиться на фронт после начала специальной военной операции. Он прошел подготовку в Российском университете спецназа, где приобрел необходимые навыки и знания для выполнения сложных задач. Сейчас Хохол командует одним из самых эффективных подразделений спецназа «Ахмат» на линии фронта, отметил Кадыров.

    Подразделение под руководством Хохла успешно выполняет задачи на сложнейших участках фронта, отметив немало достижений в борьбе с украинскими националистами, подчеркнул глава Чечни. Кадыров выразил гордость за таких бойцов и пожелал им удачи и успехов в службе на благо России.

    Напомним, бойцы спецназа «Ахмат» захватили в Курской области тяжелый украинский дрон-камикадзе «Мамонт», который способен летать в плохую погоду с четырьмя килограммами взрывчатки. Ранее командир бронегруппы сводной артгруппы «Пресса» с позывным Сальза рассказал, что Киев отправил спецподразделение беспилотников для уничтожения спецназа «Ахмат» в Курской области, но их миссия завершилась неудачей. Боец отряда под командованием «Каштана» рассказывал, что боевики ВСУ предпочитают избегать столкновений с штурмовыми группами «Ахмат» в Курской области.

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    24 ноября 2024, 22:02 • Новости дня
    В Раде заявили о возвращении 150 тыс. жителей Донбасса с Украины в Россию

    Около 150 тыс перемещенных лиц вернулись с Украины, включая 70 тыс. в Мариуполь

    Tекст: Максим Попов

    Депутат Верховной рады Максим Ткаченко заявил о возвращении около 150 тыс. временно перемещенных лиц, включая 70 тыс. в Мариуполь, из-за отсутствия должной помощи на Украине.

    Депутат украинского парламента Максим Ткаченко заявил, что жители Мариуполя и других территорий, вошедших в состав России, возвращаются домой с Украины, где они находились в статусе временно перемещенных лиц, передает ТАСС. По словам депутата, уже около 150 тыс. таких лиц вернулись, из них примерно 70 тыс. в Мариуполь.

    Ткаченко назвал эти цифры «ужасающими» для Киева, указывая на неудовлетворительные условия для перемещенных из Донбасса и Новороссии. По словам депутата, на подконтрольной Украине территории временные переселенцы сталкиваются с нехваткой жилья, социальной поддержки, компенсаций и рабочих мест.

    Депутат отметил, что украинские работодатели зачастую скептически относятся к этой категории людей, предлагая им преимущественно низкооплачиваемые вакансии.

    Напомним, накануне вице-премьер Хуснуллин заявил, что до конца текущего года будет утверждена масштабная программа восстановления Донецка, которая включает капитальный ремонт жилья и модернизацию инфраструктуры.

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    26 ноября 2024, 11:40 • Новости дня
    Военные эксперты оценили подготовленную Францией бригаду ВСУ «Анна Киевская»

    Военный эксперт: Обученных во Франции украинских солдат хватит на несколько недель

    Военные эксперты оценили подготовленную Францией бригаду ВСУ «Анна Киевская»
    @ EYEPRESS/Reuters

    Tекст: Анастасия Куликова

    Бригада «Анна Киевская» не получила полностью заявленной Францией военной техники. Учитывая небольшую численность формирования, изменить ход боевых действий не выйдет. К тому же, как показала практика, тренировки в странах НАТО также не дают ощутимого результата, сказали газете ВЗГЛЯД военные эксперты Михаил Онуфриенко и Константин Сивков. Ранее подготовленная во Франции бригада ВСУ «Анна Киевская» вернулась на Украину для участия в боях.

    «Бригада названа в честь дочери Ярослава Мудрого Анны, которая вышла замуж за французского короля Генриха Первого, став тем самым королевой европейского государства. Разумеется, до последних лет в историографии ее имя никогда не упоминалось с приставкой «Киевская», но, как мы знаем, на Западе любят переиначивать страницы прошлого», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Что касается самой бригады, то она готовилась в качестве наступательного формирования, которое, как предполагалось, должно переломить ход боевых действий. В настоящий момент она является последним осколком стратегического резерва ВСУ. Куда именно ее направят – непонятно. Допускаю, что местами дислокации могут стать приграничье или Курахово», – отмечает он.

    «Формирование не до конца укомплектовано. Изначально планировалось, что в него войдут около 4,5 тыс. обученных военных, однако в итоге удалось собрать лишь около 2,3 тыс. солдат. Бригада вышла «половинчатой». Примечательно, что около 120 представителей ее личного состава попросили у Франции политического убежища», – акцентирует собеседник.

    «Снабдить формирование техникой в полной мере также не получилось. При таких условиях надеяться на то, что оно сможет переломить ход боевых действий, глупо. Тем не менее сам факт прибытия подкрепления может помочь ВСУ удержать имеющиеся позиции, но лишь в краткосрочной перспективе», – рассказывает эксперт.

    «Мы уже сталкивались с подразделениями, которые проходили подготовку в странах НАТО. Например, бригады, обучавшиеся в Британии, какой-либо эффективностью не отличались. Их тренировали по методичкам контртеррористических операций, суть которых крайне далека от современных полномасштабных конфликтов», – полагает он.

    «К тому же сам боевой опыт Франции можно поставить под сомнение. Армия этой страны не отличается боевыми достижениями в войнах в новейший период истории человечества. Скорее всего, республика готовила специалистов ВСУ к использованию западной техники. Тем не менее данная квалификация вряд ли позволит им внести значимый вклад в ход противостояния», – считает Онуфриенко.

    Доктор военных наук Константин Сивков, в свою очередь, не исключает, что бригаду могут направить и на Запорожское направление. Однако, как уточнил собеседник, украинских солдат, обученных во Франции, хватит лишь на несколько недель боевых действий. Он напомнил, что, согласно данным Минобороны России, в сутки ВСУ теряют в среднем около 1,5 тыс. человек. «При таких темпах несложно посчитать, сколько продержится «Анна Киевская», – добавил Сивков.

    Эксперт также отметил, что речь идет о «мотострелковой бригаде, оснащенной французским оружием». «Говорить о каких-то уникальных навыках украинских военных после подготовки под ведением Парижа не приходится, потому что опыт ведения боевых действий ВСУ в нынешних условиях не сопоставим с тем, что им могут предложить французы», – заключил Сивков.

    Ранее бригада ВСУ «Анна Киевская», прошедшая подготовку во Франции, вернулась на Украину для участия в боевых действиях. Обучение военных завершилось 14 ноября. В подготовке солдат принимали участие около 1,5 тыс. специалистов республики. По словам министра обороны страны Себастьяна Лекорню, Париж готов продолжить тренировки представителей ВСУ.

    В состав бригады входит более 2 тыс. человек. Подразделение включает в себя три пехотных батальона, инженерный и артиллерийский корпус, а также формирования наземно-воздушного наблюдения и разведки. Как отмечал полковник Гийом Вансин, который был одним из наставников бойцов ВСУ, часть личного состава уже принимала участие в боевых действиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция планировала передать бригаде 128 бронемашин, 18 гаубиц «Цезарь», а также легкие колесные танки AMX-10. Кроме того, сообщалось, что Париж оснастит формирование 20 переносными противотанковыми ракетными комплексами «Милан» и десятью грузовиками TRM.

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    25 ноября 2024, 11:17 • Новости дня
    Эксперт: Разведчики НАТО изучают ущерб от «Орешника» на «Южмаше»

    Эксперт: Западные разведчики исследовали повреждения от ударов «Орешником» по заводу «Южмаш» на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Западные разведчики, включая специалистов из Lockheed Martin и RTX, активно изучают на украинском предприятии «Южмаш» последствия удара по заводу и пытаются получить обломки управляемых боевых блоков баллистических ракет «Орешник», рассказал военный эксперт, программный директор Академии политических наук, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов.

    По его словам, сотрудники западных разведок активно изучают ущерб, нанесенный украинскому оборонному заводу «Южмаш» в результате удара ракетами «Орешник», сообщает ТАСС.

    Степанов отметил, что специалисты научно-технической разведки пытаются получить обломки управляемых боевых блоков баллистических ракет средней дальности для изучения их характеристик.

    По словам Степанова, крупные американские военно-промышленные предприятия, такие как Lockheed Martin и RTX, проявляют особый интерес к анализу ракет. Он подчеркнул, что эксперты из этих корпораций будут работать на «Южмаше» еще несколько недель, изучая поврежденные останки ракет. Это объясняется тем, что в области материаловедения и гиперзвуковых технологий у западных стран существуют определенные трудности.

    Киев и его западные союзники также приступили к оценке ущерба, нанесенного дорогостоящей линии по производству ракет и дронов. Это оборудование было недавно поставлено на завод.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иностранные журналисты исследовали обломки российской ракеты «Орешник» на заводе «Южмаш» в Днепропетровске, где фрагменты хранятся в специальном ангаре для дальнейшего изучения.

    Киев, между тем, не поверил в существование гиперзвуковой ракеты «Орешник». А СБУ засекретила информацию об ударе ракеты «Орешник» по «Южмашу».

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    25 ноября 2024, 09:29 • Новости дня
    Международный общественный трибунал обвинил ВСУ в расстреле 100 жителей в Селидово

    Глава Международного общественного трибунала Григорьев обвинил ВСУ в расстреле более 100 жителей в Селидово

    Международный общественный трибунал обвинил ВСУ в расстреле 100 жителей в Селидово
    @ @maximgrigoryev

    Tекст: Вера Басилая

    В Селидово ВСУ при отступлении расстреляли более 100 мирных граждан, которых нашли на улицах или в домах, свидетельства преступлений украинских боевиков зафиксированы и переданы правоохранительным органам, заявил газете ВЗГЛЯД председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максим Григорьев.

    «В Селидово мы обнаружили очередной массовый расстрел мирных граждан – очередное военное преступление киевского режима. По подтвержденным данным было убито как минимум 100 жителей города. При отступлении ВСУ просто убивали мирных граждан, которых нашли на улицах и в домах. Мы обнаружили множество тел со следами пулевых ранений в голову и в область сердца. Все это нами зафиксировано в рамках работы нашего Международного общественного трибунала, дальше будут работать уже наши правоохранительные органы», – заявил Григорьев.

    Глава Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов привел свидетельства чудом спасшихся очевидцев преступлений ВСУ. По словам Григорьева, они видели и слышали, как украинские снайперы и автоматчики расстреливали их знакомых, соседей, родственников.

    Как рассказала жительница Селидово Наталья Р., во время оккупации Селидово украинскими войсками на Кучуринской улице была убита вся семья.

    По ее словам, украинские военные заходили, взламывали квартиры, расстреливали в упор. Кроме того, жители, которые прятались от боевиков, слышали грузинскую речь, наемники «бегали по домам, кричали, где есть тут мирные люди, выходите, где вы, что вы».

    «В 12-м доме по Щорса засел украинский снайпер и расстреливал мирных направо и налево. Очень много наших друзей погибло во дворе. Кто-то хотел выйти прикрыть тела. При накрытии тела ложились рядом. Кто-то побежал за помощью. Тоже погибли. Здесь, наверное, до 25 убил. Это только этот украинский снайпер. Конечно, мы были в шоке», – сообщила жительница Селидово.

    «Рядом с девятиэтажкой женщина выходила пожилая. Украинский военный просто развернулся, выстрелил в голову и пошел дальше. Вот так просто украинские военные… Это вообще не укладывается. Я понимаю, война. Ну воюйте военные с военными. Украина всегда недолюбливала Донбасс. Мы всегда для них изгои были. Всегда. А с 2014 года это пошло по накату», – заявила Наталья Р.

    Ранее очевидец сообщил, что в освобожденном Селидово украинские военные убили пятерых членов семьи и сожгли их тела.

    Международный общественный трибунал обвинил ВСУ в убийстве жителей Селидово.

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    24 ноября 2024, 11:36 • Новости дня
    ВСУ попали в огневой мешок под Купянском

    Крупная группировка ВСУ под Купянском оказалась в огневом мешке

    ВСУ попали в огневой мешок под Купянском
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Группировка Вооруженных сил Украины под Купянском окружена огнем, блокированы восемь оккупированных населенных пунктов, включая Сеньково.

    Под Купянском крупная группировка Вооруженных сил Украины оказалась в огневом мешке, сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры. По их данным, как минимум восемь оккупированных ВСУ населенных пунктов находятся в окружении огнем. Среди них упоминаются населенные пункты, расположенные в промежутке от Купянска до Сеньково.

    Силовые структуры подчеркивают, что это весьма крупная группировка, что усложняет ситуацию для ВСУ в этом районе. Операция по удержанию территории продолжается, и украинские военные испытывают значительные трудности в связи с блокированием важных маршрутов снабжения и маневра.

    Подобные ситуации на линии фронта подчеркивают напряженность боевых действий в регионе. Ожидается, что развитие событий в этом районе будет иметь значительное влияние на общую стратегическую обстановку на восточном направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы уничтожили опорный пункт ВСУ под Купянском, где гуманитарная ситуация приблизилась к критической из-за активных боевых действий, а группировка «Запад» уничтожила до 20 бойцов ВСУ на Купянском направлении.

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    26 ноября 2024, 08:38 • Новости дня
    Стало известно о бегстве ВСУ из Ильинки и Романовки
    Стало известно о бегстве ВСУ из Ильинки и Романовки
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что российские войска продолжают зачищать «огневой мешок» южнее Курахово, а украинские боевики отступили из нескольких населенных пунктов под огнем, понеся значительные потери.

    По его словам, российские войска зачищают «огневой мешок» южнее города Курахово в ДНР, передает РИА «Новости». Рогов добавил, что пути отступления подразделений ВСУ находятся под огневым контролем российских сил.

    «Украинские боевики под натиском наших войск бежали из Ильинки, Романовки и Елизаветовки, отступив по направлению к Успеновке», – рассказал он.

    По его словам, подразделения ВСУ, пытаясь выйти из «огневого мешка», несут значительные потери из-за огневого контроля со стороны российских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России освободили село Романовка в ДНР, а также прорвали оборону ВСУ в Курахово. Ранее сообщалось, что ВС России выбили ВСУ с северного берега Кураховского водохранилища.

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    26 ноября 2024, 01:19 • Новости дня
    Солдаты ВСУ вернулись на Украину после обучения во Франции

    Во Франции завершили подготовку 2,3 тыс украинских солдат из 155-й бригады ВСУ

    Солдаты ВСУ вернулись на Украину после обучения во Франции
    @ Viacheslav Madiievskyi/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Обученные во Франции 2,3 тысячи украинских солдат из бригады «Анна Киевская» вернулись на Украину для участия в боевых действиях после завершения подготовки.

    Около 2,3 тысячи украинских солдат, обученных во Франции, вернулись на Украину для участия в боевых действиях, передает РИА «Новости». Глава французского министерства обороны Себастьян Лекорню заявил, что бригада «Анна Киевская» покинула Францию и направляется на украинский театр боевых действий.

    Обучение украинских солдат завершилось 14 ноября и включало три пехотных батальона, инженерный и артиллерийский корпус, а также подразделения наземно-воздушного наблюдения и разведки. Французские военные в количестве полутора тысяч человек участвовали в подготовке украинцев.

    В ходе пресс-конференции, посвященной итогам встречи глав оборонных ведомств Польши, Британии, Франции, Италии и Германии, Лекорню отметил, что Франция готова продолжать обучение украинских военных и наращивать возможности подготовки таких бригад.

    Российские власти неоднократно заявляли, что США и НАТО участвуют в конфликте на Украине не только через поставки оружия, но и через подготовку кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. Кремль утверждает, что накачивание Украины западным оружием мешает переговорам и будет иметь негативные последствия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция завершила обучение и оснащение украинской бригады «Анна Киевская» на своей военной базе, предоставив ей французское вооружение и обмундирование. Франция также планирует передать Украине шесть истребителей Mirage 2000-5, что может усилить нагрузку на собственные ВВС.

    Украинский миллионер организовал бригаду наемников для помощи ВСУ в условиях нехватки солдат на фронте, при этом Bloomberg отмечает, что ключом к решению этой проблемы становится использование маркетинговых кампаний для привлечения добровольцев.

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    25 ноября 2024, 07:17 • Новости дня
    Стало известно о бегстве ВСУ с востока Великой Новоселки

    ВСУ начали отступать с укрепленных позиций на востоке Великой Новоселки

    Стало известно о бегстве ВСУ с востока Великой Новоселки
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военные начали отступление с укрепленных позиций на восточной окраине Великой Новоселки в Донецкой Народной Республике под натиском штурмовых групп.

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) покидают свои позиции на восточной окраине Великой Новоселки в Донецкой Народной Республике, сообщает ТАСС. По данным источника в силовых структурах, в этом районе продолжаются боевые действия.

    Силовые структуры утверждают, что украинские военные оставляют свои позиции под давлением штурмовых отрядов, которые их активно вытесняют.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска подошли к окраинам Великой Новоселки, а также сообщалось о дальнейшем продвижении российских сил в этом направлении.

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    26 ноября 2024, 03:55 • Новости дня
    Британия поставила Киеву десятки ракет Storm Shadow

    Великобритания тайно передала Киеву десятки крылатых ракет Storm Shadow

    Британия поставила Киеву десятки ракет Storm Shadow
    @ ABACA/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Великобритания несколько недель назад тайно поставила на Украину десятки крылатых ракет Storm Shadow, о чем не было объявлено публично.

    Британия несколько недель назад поставила десятки крылатых ракет Storm Shadow на Украину, сообщает Bloomberg. Передача ракет состоялась впервые во время премьерства Кира Стармера. Согласно источникам агентства, о поставке не объявляли публично, и не сообщалось точное количество ракет, а также дата их прибытия.

    Ракеты были отправлены до разрешения США и Британии на применение дальнобойного оружия для ударов с украинской территории вглубь России. 21 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что США и НАТО дали разрешение на использование такого оружия, после чего британские и американские ракеты атаковали российские военные объекты в Курской и Брянской областях.

    Россия в ответ применила новейшие баллистические ракеты «Орешник» по заводу «Южмаш» в Днепре, подчеркнув, что дальнейшая эскалация Западом может повлечь тяжелые последствия для него самого.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби подтвердил наличие у Украины разрешения использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по Курской области и «рядом с ней».

    Европейское издание Advance заявило, что удары ракетами ATACMS и Storm Shadow по России являются прямым нападением США и их союзников, а также что этими вооружениями управляют американские, британские и французские военные.

    Издание National Review считает, что разрешение США использовать ракеты ATACMS для ударов с территории Украины по России будет неэффективно из-за позднего принятия решения, и отмечает, что это решение принято в условиях неопределенности, вызванной планами избранного президента Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине.

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