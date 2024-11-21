Нацизм был разгромлен, но не был вырван с корнем и уже в наше время расцвел в Прибалтике, возобладал на Украине. США, Великобритания и Франция, поддержав украинский нацизм, отреклись от союзничества времен Второй мировой войны, а денацификация Германии оказалась фикцией.0 комментариев
Российская армия отбросила ВСУ на 10 км от Лисичанска
Российские военные оттеснили ВСУ на 10 км от Лисичанска, снизив угрозу обстрелов
Российские военные продвинулись на северо-запад от Золотаревки у Лисичанска, оттеснив ВСУ в среднем на 10 км, что уменьшит интенсивность обстрелов города и защитит гражданскую инфраструктуру.
Российские вооруженные силы оттеснили вооруженные силы Украины (ВСУ) в среднем на десять километров от Лисичанска, что, по мнению военного эксперта Андрея Марочко, приведет к снижению интенсивности обстрелов города, сообщает ТАСС.
В результате успешных действий Российской армии были заняты новые позиции северо-западнее Золотаревки, что вынудило украинские формирования отступить на вторую и третью линии обороны.
Марочко отметил, что отступление ВСУ лишило их возможности использовать некоторые виды вооружения для обстрела гражданской инфраструктуры и мирных жителей Лисичанска. Это может существенно снизить угрозу обстрелов для города. Отмечается, что ВСУ были отброшены на значительное расстояние от окраин, что усложнит атаки на населенные пункты.
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