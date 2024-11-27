Independent: британские тюрьмы страдают от нашествия крыс и ядовитых пауков и нехватки мест

Tекст: Денис Тельманов

Заключенные в тюрьмах Британии сталкиваются с серьезными проблемами, связанными с нашествием крыс и кровососущих насекомых, а также укусами ядовитых пауков. Об этом сообщает Independent со ссылкой на отчет независимых наблюдателей. Ухудшающееся состояние исправительных учреждений в стране вызывает обеспокоенность, что отражается в повсеместном заражении паразитами. Инспекторы отмечают проблемы с тараканами, мухами и мертвыми грызунами, а также вынужденным закрытием камер из-за постельных клопов.



В одной из тюрем кухню пришлось закрыть на три месяца из-за нашествия крыс, что вынудило кормить заключенных замороженными армейскими пайками. В другой тюрьме один из заключенных был укушен ядовитым пауком, известным как «ложная черная вдова». Кроме того, тюрьмы страдают от протечек крыш и затоплений помещений во время дождей, что связано с задержками в техническом обслуживании и ремонте.

Министр по делам тюрем Великобритании Джеймс Тимпсон назвал отчет «очень тревожащим», подчеркивая шокирующие масштабы кризиса в тюрьмах. Число заключенных в Англии и Уэльсе достигло рекордных значений с 2011 года. На момент публикации около 89 тыс. человек отбывают наказание в этих регионах, что создает дополнительное давление на пенитенциарную систему.

В ответ на это Британия разработала меры по снижению нагрузки на тюрьмы, включая отложенное рассмотрение дел судами и сокращение срока для условно-досрочного освобождения. Введенные меры направлены на предотвращение перегрузки тюрем и улучшение условий содержания заключенных. С начала 2023 года мужские тюрьмы страны регулярно заполнены на 99%, что требует немедленного решения для исправления сложившейся ситуации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Британии собираются использовать заключенных и бывших заключенных для решения проблемы дефицита рабочих рук, предоставляя им курсы обучения и трудоустройства в рамках программы «Заставить Британию работать». Британские артиллеристы столкнулись с культурным шоком из-за суровых климатических условий во время участия в учениях в финской Лапландии при температуре до минус 15 градусов. Джон Альфред Тиннисвуд, признанный самым старым мужчиной мира в 112 лет, умер в доме престарелых в Саутпорте, оставив дочь, четырех внуков и троих правнуков.

