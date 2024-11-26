Британские артиллеристы испытали шок от учений в Лапландии при -15°C

Tекст: Дмитрий Зубарев

Британский майор Дэвид Мортимер прокомментировал участие в учениях в финской Лапландии, назвав их испытанием и «культурным шоком» из-за экстремально низких температур, пишет ТАСС. Температура на полигоне Роваярви достигала минус 15 градусов, что стало настоящим потрясением для многих участников из Соединенного Королевства. Мортимер подчеркнул, что пребывание в таких условиях было новым и сложным опытом для британских артиллеристов.

Учения Lightning Strike 24 проводились на крупнейшем в Северной Европе полигоне, где более 5 тыс. военнослужащих из 28 стран НАТО приняли участие в боевых стрельбах. Британские военные впервые использовали шведскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку FH77 BW L52 Archer и радарную систему Taipan.

Майор Мортимер также отметил, что следующим этапом развития артиллерийских возможностей Британии станет внедрение «умных боеприпасов». Быстрое освоение новых шведских систем последовало за передачей Лондоном Киеву 32 самоходных артиллерийских установок AS90.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Швеция возглавила базу НАТО в Лапландии с целью усиления северного фланга альянса. Эксперт расценил учения НАТО в Финляндии как подготовку к войне с Россией, отмечая возросшую активность альянса в регионе.