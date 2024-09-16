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Швеция возглавила базу НАТО в Лапландии
Швеция возглавила командование новой базой НАТО в финской Лапландии
В финской Лапландии создается база НАТО под шведским командованием, где ожидается прибытие от 20 до 50 шведских офицеров, что позволит Финляндии сосредоточиться на защите южной части страны.
Создаваемая база НАТО в финской Лапландии будет находиться под командованием Швеции, передает ТАСС. Со ссылкой на телеканал MTV3, стало известно, что Швеция возьмет на себя ответственность за руководство базой и управление войсками. Предполагается, что для реализации этого в Финляндию могут отправить от 20 до 50 шведских офицеров.
Большая часть военного персонала на базе также будет состоять из шведов. Это решение позволит финским вооруженным силам сосредоточиться на защите южной части страны. Таким образом, Финляндия сможет более эффективно распределить свои ресурсы и укрепить обороноспособность в стратегически важном регионе.
16 сентября в Стокгольме состоится совместное заседание правительств Швеции и Финляндии. Накануне этого события, 15 сентября, премьер-министры обеих стран в совместном письме, опубликованном в финских и шведских СМИ, подчеркнули важность их совместного членства в НАТО. Это подчеркивает усиление сотрудничества между двумя странами в военной сфере на фоне новых вызовов для безопасности в регионе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Финляндия присоединилась к НАТО в апреле 2023 года, что вызвало бурный восторг среди местного населения и политиков. После вступления в альянс Финляндия усилила свои оборонительные позиции и провела первые учения в рамках НАТО, демонстрируя свою готовность к сотрудничеству и интеграции в общий военный механизм.