Эксперт расценил учения НАТО в Финляндии как подготовку к войне с Россией

Эксперт Степанов расценил учения НАТО в Финляндии как подготовку к войне с Россией

Tекст: Дмитрий Зубарев

Финская Лапландия стала ареной для крупнейших артиллерийских учений НАТО в Европе под названием Lightning Strike 24, которые, по Степанова, являются подготовкой к возможным военным действиям против России, сообщает ТАСС. Учения проходят с 4 по 28 ноября на полигоне Роваярви, расположенном всего в 100 км от российской границы. Степанов отметил, что мероприятия являются частью операции Dynamic Front 25, проводимой под эгидой США, и направлены на укрепление военного потенциала вблизи российского приграничья.

В учениях принимают участие около 3,6 тыс. военнослужащих из различных стран, включая Финляндию, США, Швецию, Эстонию, Британию и Францию. Основная цель маневров – демонстрация обороноспособности и отработка командования в оперативном районе на севере в сотрудничестве с союзниками и партнерами Финляндии. Степанов подчеркнул значимость роли США в этих учениях, отметив, что Пентагон стремится повысить управляемость союзниками и сформировать единый ударный контур.

Степанов особо отметил интеграцию новых систем дальнобойной артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО). Финляндия уже является оператором MLRS M-270 и в ближайшее время ожидает поставок систем HIMARS. Помимо выполнения непосредственных задач артиллеристами, важным аспектом учений является тестирование логистики и доставки ударных систем на финскую территорию, где, вероятно, часть из них будет развернута на постоянной основе.

Dynamic Front 25 представляет собой серию учений, проводимых на территориях пяти стран, включая Финляндию, Эстонию, Германию, Румынию и Польшу. В общей сложности в них примут участие около 5 тыс. солдат из 28 стран, что подчеркивает значимость и масштабность этих мероприятий для НАТО и его союзников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, создается база НАТО в финской Лапландии под шведским командованием, где ожидается прибытие от 20 до 50 шведских офицеров, что позволит Финляндии сосредоточиться на защите южной части страны. Военный эксперт объяснил участие Финляндии в учениях ядерных сил НАТО.