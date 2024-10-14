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    Нам важны не территории, а люди. Неважно, как пройдет будущая граница, если за этой границей сохранится режим, пытающийся превратить свой народ в антироссийских зомби и камикадзе.

    7 комментариев
    Андрей Перла Андрей Перла Почему арабо-израильская война так важна для России

    Наши противники утверждают (сами, их никто за язык не тянул), что сражаются против нас на двух фронтах – в Палестине и на Украине. И разница в образе действий Израиля и России на этих фронтах настолько очевидна, что делает изоляцию России со стороны большинства населения планеты просто невозможной.

    4 комментария
    Владимир Добрынин Владимир Добрынин Человек не имеет к глобальному потеплению никакого отношения

    Советуя человечеству дышать через раз, чтобы уменьшить углеродный «выхлоп», подумайте, заметят ли это вулканы. И вообще, углекислый газ – не вредное вещество, синтезируемое человечеством в процессе своей индустриальной и аграрной деятельности, а газ, созданный природой и используемый ею в процессе фотосинтеза.

    13 комментариев
    14 октября 2024, 14:12 • Новости дня

    Военный эксперт объяснил участие Финляндии в учениях ядерных сил НАТО

    Военный эксперт Сивков: Аэродромы базирования носителей ядерного оружия НАТО стали значительно ближе к границам России

    Военный эксперт объяснил участие Финляндии в учениях ядерных сил НАТО
    @ nato.int

    Tекст: Анастасия Куликова

    Финские истребители технически не адаптированы под несение ядерных боеприпасов. Однако стоит ожидать, что этот вопрос будет решен странами Североатлантического альянса. Это, как и тот факт, что аэродром базирования ЯО блока стал ближе к российским границам, создает новые вызовы для Москвы, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. В понедельник страны НАТО начали ежегодные учения ядерных сил Steadfast Noon.

    «Ситуация в мире такова, что риск возникновения прямого столкновения России и НАТО все время повышается. Подобный конфликт с большой вероятностью может перерасти в ядерную фазу. В этих условиях стороны отрабатывают вопрос применения ядерного оружия», – отметил доктор военных наук Константин Сивков. Примечательно, что нынешние учения НАТО Steadfast Noon проходят на фоне внесения изменений в российскую ядерную доктрину.

    Особое внимание на себя обращают учения еще и потому, что в них впервые принимает участие Финляндия. «Пока что финские истребители технически не адаптированы под применение ядерных боеприпасов. Хельсинки – будучи вне НАТО – просто не располагал такими возможностями», – уточнил собеседник.

    На этом фоне он допускает, что решение этой проблемы станет одной из задач, которую перед собой поставит НАТО. Так, ядерным оружием могут оснастить истребители F-35 ВВС Финляндии. Сам факт участия Хельсинки в подобных учениях не сулит ничего хорошего, добавляет аналитик. «В случае прямого конфликта вероятность того, что с территории Финляндии могут стартовать носители ядерного оружия, возрастает. Для нас это означает только одно – аэродром базирования носителей ЯО стал значительно ближе к нашим границам, чем это было раньше», – сказал спикер.

    «Учитывая формирующиеся риски, России стоит как минимум улучшать систему противоракетного наблюдения с тем, чтобы обеспечить ответ при попытке враждебных действий по отношению к нашей стране», – заключил Сивков.

    В понедельник страны НАТО начали ежегодные учения ядерных сил Steadfast Noon, которые продлятся две недели. В них принимают участие более 60 истребителей, способных нести американские ядерные боеприпасы. Как ожидается, самолеты будут выполнять полеты над Западной Европой.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркнул важность ядерного сдерживания, называя его краеугольным камнем безопасности союзников. «Steadfast Noon -– это важное испытание ядерного сдерживания альянса, которое посылает четкий сигнал любому противнику, что НАТО будет защищать и оборонять всех союзников», – приводит его слова «Интерфакс».

    В учениях Steadfast Noon планируют задействовать две тысячи военнослужащих, истребители, бомбардировщики, самолеты-заправщики и самолеты разведки и радиоэлектронной борьбы. Машины стартуют с восьми авиабаз НАТО, полеты будут осуществляться над Бельгией, Нидерландами, Данией, Великобританией и Северным морем.

    Впервые в учениях примут участие истребители Финляндии. Еще одним новшеством в этом году стало то, что голландские истребители F-35 были впервые одобрены для перевозки ядерного оружия.

    Примечательно также, что в день начала учений ядерных сил НАТО Джо Байден высказался о готовности США к переговорам с Россией, Китаем и КНДР по ядерному разоружению. По его словам, мировое сообщество должно стремиться «окончательно и навсегда избавить мир от ядерного оружия».

    12 октября 2024, 18:51 • Новости дня
    Польша раскрыла назначение американской базы ПРО в Редзикове

    Сикорский сообщил о подготовке базы ПРО в Редзикове для защиты от ракет России и Ирана

    Польша раскрыла назначение американской базы ПРО в Редзикове
    @ Marek Antoni Iwanczuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Американская база ПРО в польском Редзикове подготовлена к уничтожению российских и иранских ракет, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский.

    Сикорский заявил, что американская база противоракетной обороны в Редзикове будет использоваться для уничтожения ракет, включая иранские и российские. По его словам, официальное открытие базы, расположенной около города Слупска, запланировано на ближайшие недели, передает канал «360».

    Сикорский подчеркнул, что он добился во время переговоров, чтобы Польша имела возможность сбивать российские ракеты. Он также отметил, что Вашингтон «изменил концепцию» при создании этой базы в 165 км от России.

    Аналитик Яцек Раубо заявлял, что американские базы системы ПРО на территории Польши и Румынии нужны не только для защиты от ракетного удара, но и для разведки.

    Между тем, бывший начальник Генерального штаба Польши Раймунд Анджейчак заявил о планах Польши в случае конфликта с Россией нанести удар по Петербургу.

    Анджейчак также указал, что Польша закупает 800 ракет с дальностью действия до 900 километров для использования в случае войны с Россией.

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    12 октября 2024, 09:55 • Новости дня
    Politico сообщило о планах НАТО пересмотреть стратегию в отношении России
    Politico сообщило о планах НАТО пересмотреть стратегию в отношении России
    @ Hannes P Albert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Министры обороны стран НАТО намерены пересмотреть политику альянса в отношении России, пишет Politico.

    По данным издания, министры обороны альянса намерены выработать новую стратегию отношений с Россией с точки зрения конкретных позиций союзников, передает Ura.ru.

    В материале отмечается, что пересмотр стратегии будет обсуждаться на предстоящей встрече. Официальные обсуждения по этому вопросууже  проходили на более низком уровне, и следующая встреча станет первым шагом к разработке новой стратегии, учитывающей текущую ситуацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сценарий завершения конфликта на Украине с принятием Киева в НАТО отложен из-за неявки президента США Джо Байдена на саммит в Германии, формальной причиной чего стал ураган «Милтон». Ранее сообщалось, что в НАТО готовятся предложить Украине членство по образцу Германии 1950-х годов, а Россию хотят заставить заморозить боевые действия.

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    13 октября 2024, 16:50 • Видео
    Запад теряет даже Грузию

    Если Грузия введет санкции против России, это приведет к экономическому коллапсу, заявил грузинский премьер Ираклий Кобахидзе. Но гораздо значительнее угроза вовлечения Грузии в конфликт с Россией, поэтому выбор, который грузинам предстоит сделать через две недели, это выбор между миром и войной.

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    12 октября 2024, 15:57 • Новости дня
    Ниинисте заявил об истощении ресурсов Запада для Украины

    Экс-президент Финляндии Ниинисте предупредил об истощении ресурсов Запада для помощи Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Бывший президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что ресурсы Запада, выделенные для помощи Украине, истощаются.

    По его словам, ресурсы Запада для оказания помощи Украине истощаются, передает РИА «Новости».

    Ниинисте указал на недостаточную подготовленность Запада к продолжительной поддержке Киева.

    «Запад на самом деле был не очень хорошо подготовлен», – сказал он.

    Политик подчеркнул, что Россия активно наращивает свою военную мощь, в то время как на Западе этот процесс происходит медленно, особенно в сфере производства оружия.

    По его мнению, это замедление может негативно сказаться на способности Запада поддерживать Украину в длительной перспективе.

    Ниинисте также прокомментировал возможность вступления Украины в НАТО, отметив, что это может привести к эскалации конфликта и созданию долговременной напряженности.

    Ранее сообщалось, что Россия уничтожает «Искандерами» ценное оружие Запада на Украине.

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    12 октября 2024, 21:14 • Новости дня
    Минобороны решило отменить положение о кадровом резерве

    Tекст: Вера Басилая

    Минобороны России решило отменить положение о кадровом резерве ведомства в связи с утратой актуальности, следует из приказа министра обороны Андрея Белоусова.

    «Приказываю признать утратившим силу приказ министра обороны РФот 14 августа 2017 г. № 495...», – говорится в приказе министра обороны.

    В пояснительной записке к документу говорится, что ранее приказ утратил актуальность, а пункт 4 данного положения, утвержденный правовым актом государственного органа, был признан утратившим силу. Также уточняется, что согласно п. 11 ст. 64 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ, положение о кадровом резерве утверждается указом президента России.

    Отмечается, что реализация нового приказа не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета.

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    14 октября 2024, 10:23 • Новости дня
    НАТО начало учения ядерных сил в Западной Европе

    Страны НАТО начали учения ядерных сил Steadfast Noon с участием 60 истребителей

    НАТО начало учения ядерных сил в Западной Европе
    @ nato.int

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Страны НАТО приступили к ежегодным учениям Steadfast Noon, в которых участвуют более 60 истребителей, способных нести ядерные боеприпасы, а также две тысячи военнослужащих.

    Страны НАТО начали ежегодные учения ядерных сил Steadfast Noon в Западной Европе, передает «Интерфакс». Учения, стартовавшие в понедельник, продлятся две недели и задействуют более 60 истребителей, способных нести американские ядерные боеприпасы. Эти самолеты будут выполнять полеты над западными регионами Европы, покрывая воздушное пространство нескольких стран.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркнул важность ядерного сдерживания, называя его краеугольным камнем безопасности союзников. «Steadfast Noon  это важное испытание ядерного сдерживания альянса, которое посылает четкий сигнал любому противнику, что НАТО будет защищать и оборонять всех союзников»,  заявил он.

    В учениях участвуют две тысячи военнослужащих, а также истребители, бомбардировщики, самолеты-заправщики и самолеты разведки и радиоэлектронной борьбы. Все они будут выполнять полеты с восьми авиабаз НАТО, что делает эти учения одними из наиболее масштабных в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Североатлантический альянс запустит 14 октября ежегодные авиационные учения Steadfast Noon, в которых будут участвовать десятки самолетов из ядерных и неядерных стран НАТО для имитации ударов тактическим ядерным оружием.

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    13 октября 2024, 22:37 • Новости дня
    Столтенберг счел правильной стратегию НАТО по отношению к России после холодной войны

    Столтенберг назвал правильной стратегией налаживание НАТО отношений с Россией после холодной войны

    Tекст: Антон Антонов

    Стремление НАТО к улучшению отношений с Россией после холодной войны было правильным подходом, заявил бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг.

    «Я до сих пор считаю, что это была правильная стратегия», – приводит слова Столтенберга РИА «Новости» со ссылкой на Spiegel.

    По его словам, даже после воссоединения Крыма с Россией и начала боевых действий в Донбассе альянс продолжал встречи в Совете Россия – НАТО. Столтенберг также подчеркнул значимость предотвращения «недопониманий» между Западом и Москвой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Столтенберг покинул пост генерального секретаря НАТО, и его сменил бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Столтенберг заявил, что мира на Украине не будет, пока Киев не станет членом НАТО. Он также подчеркнул, что конфликт на Украине можно было предотвратить, если бы Запад предоставил Киеву вооружение после 2014 года.

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    11 октября 2024, 23:12 • Новости дня
    Су-35 предотвратил столкновение с дроном Reaper в Сирии

    Экипаж Су-35 избежал столкновения с американским дроном MQ-9 Reaper в Сирии

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский Су-35 успешно избежал столкновения с американским дроном MQ-9 Reaper, выполнявшим разведывательный полет над Хомсом, благодаря профессионализму летчика.

    В небе над сирийской провинцией Хомс произошло опасное сближение российского истребителя Су-35 и беспилотного летательного аппарата MQ-9 Reaper, принадлежащего коалиции, возглавляемой США. ТАСС сообщает, что инцидент произошел во время планового полета российского самолета вдоль южной границы Сирии.

    Как отметил капитан 1-го ранга Олег Игнасюк, заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, российский летчик продемонстрировал высокий уровень профессионализма и своевременно предпринял необходимые меры для предотвращения столкновения. Он подчеркнул, что благодаря этому столкновение удалось избежать.

    Игнасюк также добавил, что самолеты коалиции за последние сутки шесть раз нарушили правила использования воздушного пространства Сирии, а также дважды нарушили протоколы деконфликтации, что создает дополнительную напряженность в регионе.

    Ранее сообщалось, что в Сирии российский Су-34 избежал столкновения с беспилотником MQ-9 Reaper, опасно сблизившимся с самолетом в Идлибской зоне деэскалации благодаря оперативным действиям российских летчиков.

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    12 октября 2024, 01:03 • Новости дня
    ВСУ обстреляли населенные пункты ДНР

    ВСУ выпустили 84 боеприпаса по населенным пунктам ДНР за сутки

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Украины совершили 28 атак на территории ДНР, выпустив 84 боеприпаса и ранив двух мирных жителей, включая подростка.

    За последние сутки вооруженные силы Украины провели двадцать восемь атак на населенные пункты Донецкой Народной Республики и выпустили восемьдесят четыре боеприпаса, передает ТАСС.

    В результате обстрелов были ранены два мирных жителя, в том числе подросток, и два сотрудника Министерства по чрезвычайным ситуациям.

    Согласно данным военного следственного управления Следственного комитета по региону, в результате атак также были повреждены два объекта инфраструктуры.

    В ведомстве уточнили, что речь идет о вооруженных формированиях Украины, которые осуществили обстрелы населенных пунктов.

    По словам представителя ведомства, расследование продолжается, и все факты будут тщательно зафиксированы для дальнейшего рассмотрения.

    Информация о новых обстрелах поступает на фоне продолжающихся боевых действий в регионе, что усугубляет гуманитарную ситуацию на территории ДНР. Местные жители продолжают испытывать трудности из-за регулярных обстрелов, которые разрушают их дома и создают угрозу для жизни.

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    12 октября 2024, 22:10 • Новости дня
    Женщина погибла при обстреле ВСУ Дебальцево из американских HIMARS

    Жительница Дебальцево погибла в результате обстрела ВСУ из HIMARS

    Tекст: Денис Тельманов

    В Дебальцево погибла женщина вследствие обстрела из HIMARS со стороны ВСУ, пятеро человек, включая ребенка, получили ранения различной степени тяжести.

    В результате обстрела города Дебальцево Донецкой Народной Республики вооруженными силами Украины из ракетных систем HIMARS погибла местная жительница, сообщает ТАСС. Женщина 1950 года рождения стала жертвой удара, а пятеро людей, включая мальчика 2012 года рождения, получили ранения. Среди пострадавших также числятся женщина 1981 года рождения и тяжело раненая женщина 1957 года рождения. Мужчины 1953 и 1965 годов рождения получили ранения средней степени тяжести.

    В результате детонации взрывоопасного предмета в Дебальцево пострадал ребенок, ранена его мама. В Никитовском районе Горловки мужчина погиб от сброса взрывоопасных предметов с беспилотников, еще два человека получили ранения в ходе атак с применением беспилотников и обстрелов.

    По информации Дениса Пушилина, из Новогродовки Красноармейского муниципального округа эвакуированы с ранениями средней степени тяжести женщина 1958 года рождения и мужчина 1955 года рождения.

    Ранее сообщалось, что в ДНР за сутки три человека погибли в результате 19 обстрелов ВСУ.

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    14 октября 2024, 07:10 • Новости дня
    ВС России получили на вооружение трофейную машину М88А2 Hercules

    Трофейная американская эвакуационная машина М88А2 Hercules пополнила арсенал ВС РФ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российская армия впервые примет на вооружение трофейную американскую бронированную эвакуационную машину М88А2 Hercules, восстановленную средствами батальона.

    Первая трофейная американская бронированная эвакуационная машина М88А2 Hercules готова встать на вооружение российской армии, сообщает ТАСС. Командир эвакуационной роты группировки войск «Центр» лейтенант Роман Русин сообщил, что этот образец натовского производства находится в Москве на Поклонной горе и был восстановлен средствами батальона. Машина прошла все испытания и успешно выполнила задачи по эвакуации российских образцов.

    М88А2 Hercules является второй модификацией, которую российские военные вернули в строй. Первая модификация была эвакуирована в марте этого года. В обоих случаях машины были оставлены экипажем в районе населенного пункта Сергеевка на авдеевском направлении.

    Работы по эвакуации машины проводились с использованием российской бронированной эвакуационной машины БРЭМ-1. Лейтенант Русин отметил, что операция по восстановлению и эвакуации машины была проведена в кратчайшие сроки, и все необходимые работы были тщательно продуманы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России эвакуировали бронеавтомобиль Kirpi ВСУ в Курской области, а также захватили танк Т-64 ВСУ под Угледаром. В Москве на Поклонной горе выставили трофейные немецкие танк Leopard 2 и БМП Marder, а также украинские Т-72 и БТР-80, подбитые российскими военными в зоне СВО.

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    13 октября 2024, 07:56 • Новости дня
    Су-25 сорвали ротацию ВСУ в приграничье Курской области

    Российские Су-25 ракетным ударом сорвали ротацию ВСУ в Курской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские штурмовики Су-25 нанесли ракетный удар по позициям ВСУ в Курской области, что привело к срыву ротации украинских подразделений, применив авиационные средства поражения и противоракетные маневры.

    Как передает РИА «Новости», российские штурмовые самолеты Су-25 успешно сорвали ротацию украинских военных в приграничной зоне Курской области. Удар был нанесен при помощи авиационных ракет по заранее разведанным целям. После выполнения боевой задачи, экипажи Су-25 использовали противоракетные маневры и тепловые ловушки для возвращения на базу.

    По информации Минобороны РФ, в результате удара был уничтожен личный состав и бронированная техника ВСУ. Это подтвердили данные разведки, подчеркнули в ведомстве. Также Минобороны опубликовало видеоматериалы с полетов и нанесения удара.

    Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял о попытке украинских подразделений перейти в наступление в Курской области, которая была остановлена.

    По его словам, операция завершится разгромом противника и выходом на государственную границу. Минобороны РФ сообщает о потерях ВСУ свыше 20 тыс. военных на курском направлении.

    Президент Владимир Путин ранее обвинял киевский режим в провокациях и неизбирательной стрельбе, включая атаки на гражданские объекты. Путин предупреждал, что Россия даст достойный ответ, и все цели будут достигнуты. В Курской, Белгородской и Брянской областях введен режим КТО для обеспечения безопасности населения.

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    13 октября 2024, 00:57 • Новости дня
    Украинские войска 26 раз обстреляли ДНР за сутки

    Украинские войска обстреляли ДНР 26 раз, выпустив 70 боеприпасов

    Tекст: Денис Тельманов

    За сутки украинские войска обстреляли ДНР 26 раз, что привело к гибели двух и ранению 12 мирных жителей, включая двух детей.

    Украинские войска за сутки 26 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, передает РИА «Новости». Согласно данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), всего было выпущено 70 боеприпасов.

    Обстрелы были зафиксированы на трех направлениях: семь на донецком, восемнадцать на горловском и один на дебальцевском. Такая информация была опубликована в Telegram-канале представительства.

    Также представительство сообщило о жертвах среди мирного населения: погибло два человека, ранено двенадцать, включая двоих детей. Эти данные подчеркивают продолжающиеся риски для жителей региона в условиях активных боевых действий.

    Ранее сообщалось, что в Дебальцево при обстреле ВСУ  из американских HIMARS погибла женщина. Еще пятеро человек, включая ребенка, получили ранения различной степени тяжести.

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    13 октября 2024, 07:25 • Новости дня
    Ночью уничтожены 13 украинских беспилотников над тремя областями

    Средства ПВО России сбили 13 украинских БПЛА над Белгородской, Курской и Брянской областями

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские ПВО ночью уничтожили 13 украинских беспилотников над Белгородской, Курской и Брянской областями, предотвратив попытку киевского режима атаковать объекты на территории России.

    Российские средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 13 беспилотных летательных аппаратов украинского происхождения над Белгородской, Курской и Брянской областями, сообщает ТАСС.

    Министерство обороны России заявило, что атака, предпринятая киевским режимом, была направлена на объекты на территории Российской Федерации.

    Шесть беспилотников были сбиты над Белгородской областью, столько же над Курской областью, и один аппарат над Брянской областью. Ведомство подчеркнуло, что действия ПВО предотвратили террористическую атаку, которая могла нанести ущерб стратегическим объектам в этих регионах.

    Согласно сообщению Минобороны, все беспилотники были самолетного типа. Это указывает на продолжающиеся попытки атак с применением современных технологий со стороны Украины в отношении российских регионов.

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    14 октября 2024, 08:31 • Новости дня
    В Литве стартовали учения НАТО с участием трех стран

    В Литве начались учения Stiprus grifonas с военными из Британии, Польши и США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Литве стартовали учения Stiprus grifonas с участием более 2,5 тыс. военнослужащих из трех стран НАТО.

    Учения Stiprus grifonas, которые начались в Литве, продлятся до 31 октября и включают в себя участие подразделений из Великобритании, Польши и США, передает ТАСС. Основными участниками со стороны Литвы выступает мотопехотная бригада «Жемайтия».

    Всего в маневрах на центральном полигоне в Пабраде задействовано более 2,5 тыс. военнослужащих и около 250 единиц военной техники. Среди используемой техники отмечены танки Abrams, бронетранспортеры M113 и боевые машины пехоты Bradley, которые привезли союзники Литвы.

    Командование армии Литвы сообщило, что основная задача учений – тренировка оборонительных и наступательных операций в сотрудничестве с подразделениями союзников по НАТО. Маневры проходят ежегодно и служат укреплению взаимодействия между военнослужащими стран-участниц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пять кораблей НАТО, включая командный корабль Германии, прибыли в Клайпедский порт в Литве.

    Ранее в Литве решили разработать план эвакуации населения на случай войны.

    А командующий Силами обороны Эстонии Андрус Мерило в интервью газете Helsingin Sanomat заявлял о необходимости разработки совместных с Финляндией планов по ограничению передвижения российского флота в Финском заливе.

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    14 октября 2024, 13:49 • Новости дня
    Евтухов заявил о кратном росте спроса на вооружение России после начала СВО

    Виктор Евтухов прогнозировал рост интереса к российскому вооружению после начала СВО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Начальник управления президента Виктор Евтухов заявил о росте спроса на российское вооружение после окончания спецоперации, что обусловлено эффективностью техники, опробованной в боевых действиях.

    По его словам, спрос на российскую военную технику значительно возрастет после завершения специальной военной операции, передает ТАСС. Он отметил, что эффективность российского вооружения, продемонстрированная в ходе боевых действий, станет ключевым фактором роста интереса международных партнеров.

    Евтухов подчеркнул, что заказы на российское вооружение уже сейчас активно выполняются, несмотря на санкционные ограничения и попытки дискредитации России. По его словам, все оговоренные с международными партнерами сроки и объемы поставок соблюдаются, а спрос на продукцию продолжает расти.

    Эксперт отметил, что российская техника, опробованная в военных условиях, пользуется большим спросом благодаря своей эффективности. Это дает основания полагать, что после окончания спецоперации интерес к ней увеличится в разы, подчеркнул Евтухов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евтухов сообщил, что в 2024 году Военно-морской флот России получил 50 кораблей и судов обеспечения различных классов. По его словам, Россия достигла 100% импортозамещения в строительстве военных кораблей.

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    Экономисты пытаются объяснить, чем вызвано ослабление курса рубля на прошлой неделе. На этот раз рубль смог остановиться и не перешагнул планку в 100 рублей за доллар. Однако удастся ли рублю сдержаться в следующий раз, какой курс видят экономисты и в какой валюте хранить деньги? Подробности

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    Зеленский не добился от европейцев решимости

    Называющий себя президентом Украины Владимир Зеленский завершил европейское турне. Поездка по столицам Старого Света должна была стать компенсацией отмененной встречи в формате «Рамштайн» в Германии. Однако, по словам экспертов, единственное, чего смог добиться Киев – это немного денег, которых, впрочем, все равно недостаточно для полноценного противостояния армии России на поле боя. На что рассчитывали в Киеве и почему добиться целей не удалось? Подробности

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    Как создать спрос на российский интернет в космосе

    Будущий российский аналог системы «Старлинк» – предоставления услуг интернета из космоса – должен заинтересовать в том числе пользователей из других, дружественных и нейтральных стран. По крайней мере, на это есть вполне обоснованные надежды. Какие преимущества могут быть у российского спутникового интернета и почему главный конкурент отечественных разработчиков вовсе не Илон Маск? Подробности

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    «Защита от России» стала воровской кормушкой в Прибалтике

    В Латвии завершился очередной судебный процесс по одному из эпизодов грандиозной коррупционной цепочки, связанной с военным строительством. По иронии судьбы речь идет об эпизодах хищений и воровства, устроенных местными чиновниками, пограничниками и военными на самом святом в современном политическом раскладе Прибалтики – подготовке к отражению «российской агрессии». О чем идет речь? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Запад теряет даже Грузию

      Если Грузия введет санкции против России, это приведет к экономическому коллапсу, заявил грузинский премьер Ираклий Кобахидзе. Но гораздо значительнее угроза вовлечения Грузии в конфликт с Россией, поэтому выбор, который грузинам предстоит сделать через две недели, это выбор между миром и войной.

    • Германия выберет войну

      Следующее правительство Германии, которое наверняка возглавит Фридрих Мерц, вернет в стране призывную армию и сделает своим приоритетом развитие вооруженных сил, чего бы это ни стоило. Зачем среди немцев возрождают милитаризм?

    • Урсула у Санду и битва за Молдавию

      Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен посетила Кишинев, чтобы поддержать президента Молдавии Майю Санду перед выборами, которые состоятся в следующие выходные. Евросоюз вступил с Россией в политическую битву за Молдавию и не собирается соблюдать при этом никаких правил: Санду навяжут молдаванам любым способом.

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    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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