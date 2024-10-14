  • Новость часаНАТО начало учения ядерных сил в Западной Европе
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    ВС России заняли новые позиции на левом берегу Днепра
    Москалькова сообщила о насильном вывозе ВСУ более тысячи курян
    Трамп предложил использовать армию на выборах в США
    Байден заявил о готовности к переговорам с Россией по ядерному разоружению
    В результате атаки дрона погибли четыре солдата элитной бригады ЦАХАЛ
    Мнения
    Андрей Перла Андрей Перла Почему арабо-израильская война так важна для России

    Наши противники утверждают (сами, их никто за язык не тянул), что сражаются против нас на двух фронтах – в Палестине и на Украине. И разница в образе действий Израиля и России на этих фронтах настолько очевидна, что делает изоляцию России со стороны большинства населения планеты просто невозможной.

    4 комментария
    Владимир Добрынин Владимир Добрынин Человек не имеет к глобальному потеплению никакого отношения

    Советуя человечеству дышать через раз, чтобы уменьшить углеродный «выхлоп», подумайте, заметят ли это вулканы. И вообще, углекислый газ – не вредное вещество, синтезируемое человечеством в процессе своей индустриальной и аграрной деятельности, а газ, созданный природой и используемый ею в процессе фотосинтеза.

    13 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Творческое чувство об СВО должно настояться

    Время без героя закончилось, и публике понадобилось увидеть нового героя в искусстве.

    10 комментариев
    14 октября 2024, 10:23 • Новости дня

    НАТО начало учения ядерных сил в Западной Европе

    Страны НАТО начали учения ядерных сил Steadfast Noon с участием 60 истребителей

    НАТО начало учения ядерных сил в Западной Европе
    @ nato.int

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Страны НАТО приступили к ежегодным учениям Steadfast Noon, в которых участвуют более 60 истребителей, способных нести ядерные боеприпасы, а также две тысячи военнослужащих.

    Страны НАТО начали ежегодные учения ядерных сил Steadfast Noon в Западной Европе, передает «Интерфакс». Учения, стартовавшие в понедельник, продлятся две недели и задействуют более 60 истребителей, способных нести американские ядерные боеприпасы. Эти самолеты будут выполнять полеты над западными регионами Европы, покрывая воздушное пространство нескольких стран.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркнул важность ядерного сдерживания, называя его краеугольным камнем безопасности союзников. «Steadfast Noon  это важное испытание ядерного сдерживания альянса, которое посылает четкий сигнал любому противнику, что НАТО будет защищать и оборонять всех союзников»,  заявил он.

    В учениях участвуют две тысячи военнослужащих, а также истребители, бомбардировщики, самолеты-заправщики и самолеты разведки и радиоэлектронной борьбы. Все они будут выполнять полеты с восьми авиабаз НАТО, что делает эти учения одними из наиболее масштабных в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Североатлантический альянс запустит 14 октября ежегодные авиационные учения Steadfast Noon, в которых будут участвовать десятки самолетов из ядерных и неядерных стран НАТО для имитации ударов тактическим ядерным оружием.

    13 октября 2024, 12:05 • Новости дня
    Медведев ответил на угрозу польского генерала ударить по Петербургу

    Медведев призвал вспомнить про разделы Польши после угрозы ударить по Петербургу

    Медведев ответил на угрозу польского генерала ударить по Петербургу
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ответил на угрозу экс-главы польского Генштаба Раймунда Анджейчака нанести удар по Петербургу, напомнив ему о разделах Польши и возможных последствиях подобных заявлений.

    Медведев в своем Telegram-канале напомнил Анджейчаку о разделе Польши в разные исторические периоды и посоветовал ему не провоцировать Россию. Он отметил, что Варшава в прошлом входила в состав Российской империи и такие угрозы могут иметь серьезные последствия. Медведев назвал Анджейчака «отставным дураком» и посоветовал ему вспомнить историю, и «не будил зверя».

    В пятницу бывший начальник Генерального штаба Польши Раймунд Анджейчак заявил о планах Польши в случае конфликта с Россией нанести удар по Петербургу.

    Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил о желании многих стран завершить конфликт на Украине и восстановить экономические связи с Россией. Газета ВЗГЛЯД рассказала, какая страна Европы желает стать злейшим врагом России.

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    13 октября 2024, 12:24 • Новости дня
    Российские войска освободили Михайловку в ДНР
    Российские войска освободили Михайловку в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Дарья Григоренко

    Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Михайловка в Донецкой народной республике (ДНР), нанеся значительные потери противнику, включая уничтожение нескольких единиц техники и сотен военнослужащих, сообщило Минобороны РФ.

    Как указали в Telegram-канале Минобороны, подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение ряду механизированных и штурмовых бригад ВСУ, отразив 11 контратак. Потери противника составили до 460 военнослужащих и значительное количество техники.

    На других направлениях также отмечены успехи российских войск. Группировка «Север» нанесла поражение ВСУ на Липцовском и Волчанском направлениях, уничтожив склад беспилотников и до 40 военнослужащих. Войска «Запада» заняли более выгодные позиции, отразив контратаки и уничтожив до 510 военнослужащих врага, говорится в сообщении.

    В ведомстве отметили, что подразделения Южной группировки продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение ряду бригад ВСУ и уничтожив до 615 военнослужащих. Группировка «Восток» отразила три контратаки и нанесла противнику потери до 130 военнослужащих.

    В пресс-службе добавили, что группировка «Днепр» нанесла поражение противостоящим силам ВСУ, уничтожив свыше 50 военнослужащих и несколько единиц техники. Оперативно-тактическая авиация и артиллерия нанесли удары по инфраструктуре противника в 138 районах, сбив пять реактивных снарядов HIMARS и 36 беспилотников.

    С начала специальной военной операции Минобороны РФ сообщает об уничтожении большого количества техники и живой силы противника, включая 646 самолетов и 18 619 танков и других боевых машин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье российские военные взяли штурмом поселок Левадное, который находится на границе ДНР и Запорожской области, подняв там флаг на северной окраине За последние дни российская армия освободила населенный пункт Островское в ДНР, а ранее российские войска освободили Зоряное Первое и Золотую Ниву в ДНР.

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    13 октября 2024, 16:50 • Видео
    Запад теряет даже Грузию

    Если Грузия введет санкции против России, это приведет к экономическому коллапсу, заявил грузинский премьер Ираклий Кобахидзе. Но гораздо значительнее угроза вовлечения Грузии в конфликт с Россией, поэтому выбор, который грузинам предстоит сделать через две недели, это выбор между миром и войной.

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    13 октября 2024, 17:32 • Новости дня
    Ведущая Екатерина Андреева едва не упала в эфире из-за сломанного стула

    Екатерина Андреева удержала равновесие после поломки стула в прямом эфире

    Ведущая Екатерина Андреева едва не упала в эфире из-за сломанного стула
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Во время эфира программы «Время» на Первом канале у Екатерины Андреевой сломался стул, но ведущая сумела удержать равновесие и продолжить выпуск, несмотря на инцидент.

    Как сообщает Ura.ru, инцидент произошел 12 октября в эфире программы «Время» на Первом канале. Екатерина Андреева, рассказывая о завершении международного фестиваля архивных фильмов в Москве, неожиданно оказалась в неловкой ситуации из-за сломанного стула.

    На видеозаписи можно заметить, как в середине репортажа Андреевой раздается звук ломающегося стула. Ведущая начала терять равновесие и падать, однако ей удалось быстро сориентироваться и восстановить исходное положение.

    Инцидент не повлиял на эфир, и Андреева продолжила свой рассказ как ни в чем не бывало. Программа «Время» продолжила выходить в обычном режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте 2022 года бывший редактор на Первом канале Марина Овсянникова выбежала в прямой эфир, держа плакат с протестом против СВО, однако ведущая Екатерина Андреева продолжила вести программу без остановок или заминок.

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    13 октября 2024, 19:10 • Новости дня
    Эксперт: Потеря Дзержинска вызовет у Киева ряд комплексных проблем

    Аналитик Рожин: Взятие Дзержинска позволит ВС России активнее прощупывать границы Славянско-Краматорской агломерации

    Эксперт: Потеря Дзержинска вызовет у Киева ряд комплексных проблем
    @ Diego Herrera Carcedo/Reuters

    Tекст: Олег Исайченко

    ВСУ уже утратили контроль над наиболее важными опорными пунктами Дзержинска, а также лишились преобладающих высот. Таким образом, освобождение города может произойти уже в ближайшее время. Это позволит ВС России активнее прощупывать границы Славянско-Краматорской агломерации, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин. Ранее стало известно о частичном отводе ВСУ из Дзержинска.

    «За последнюю неделю наши войска добились ощутимого прогресса, особенно в южной части Дзержинска (Торецк), где противник был вынужден отводить войска из ряда кварталов из-за угрозы окружения. Также с боями идет продвижение в центральной части населенного пункта. С севера также есть небольшие подвижки», – рассказал военный эксперт Борис Рожин.  

    По словам аналитика, нельзя говорить о бегстве ВСУ, однако «свои позиции они там удерживать объективно не могут». «Такая ситуация сложилась вследствие утраты противником ряда важнейших опорных пунктов, среди которых колония, расположенная в восточной части города, и комплекс шахты «Центральная», – пояснил он.

    Ситуацию для ВСУ осложняет и географическое расположение города. «Там есть ряд важных терриконов, занятие которых обеспечило нам контроль над местностью. То есть попытки проводить ротацию и подводить подкрепление наталкиваются на систематические удары дронами. Таким образом, пути подвоза боеприпасов и личного состава находятся в крайне уязвимом положении», – детализировал эксперт.

    Спикер считает, что утрата Дзержинска, которая может произойти уже в скором времени, обернется для ВСУ падением «позиций, расположенных рядом». «Кроме того, после освобождения города одним из потенциальных направлений продвижения для ВС России станет Константиновка, где Киев уже какое-то время ведет эвакуацию. То есть мы начнем активнее прощупывать границы Славянско-Краматорской агломерации», – рассуждает аналитик.

    «Также у нас появится дополнительная возможность оказывать давление на агломерацию не только через Дзержинск, но и с юга. Соответственно, противнику будет гораздо сложнее маневрировать. Кроме того, ВСУ придется думать, как одновременно прикрыть Константиновку и оборонять Часов Яр и Северск», – подчеркнул Рожин и добавил, что «потеря Дзержинска вызовет у Киева ряд комплексных проблем, которые вряд ли удастся разрешить в краткосрочной перспективе».

    Украинские войска начали частичный отвод своих подразделений из Дзержинска (Торецка), сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры. Представитель силовых структур отметил: «Обстановка для противника в Дзержинске весьма плачевная, они вынуждены снова бежать. Сейчас наблюдается частичный вывод подразделений из города». Источник также указал, что украинская армия использует отработанную тактику вывода войск малыми группами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, для вооруженных сил Украины в Торецке (украинское название Дзержинска) сложилась тяжелая ситуация, а также сообщалось, что ВСУ сосредоточили свои подразделения на западной окраине Дзержинска в связи с зачисткой центральной части города от очагов сопротивления.

    Между тем глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что полное освобождение Дзержинска позволит российским войскам продвигаться на север республики.

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    13 октября 2024, 16:11 • Новости дня
    Нерезиденты выкупили заблокированные активы на 10,64 млрд рублей

    Нерезиденты завершили два этапа обмена, выкупив активы на 10,64 млрд рублей

    Tекст: Дарья Григоренко

    Нерезиденты выкупили заблокированные ценные бумаги на сумму 10,64 млрд рублей по итогам двух этапов обмена, организованного «Инвестиционной палатой».

    В сообщении «Инвестиционной палаты», которая выступает организатором обмена активами, говорится, что нерезиденты завершили два этапа обмена заблокированными активами, выкупив ценные бумаги на общую сумму 10,64 млрд рублей. В ходе второго этапа физическими лицами-резидентами были предъявлены иностранные ценные бумаги, из которых нерезидентами было выкуплено активов на 2,54 млрд рублей, передает ТАСС.

    Однако не все заявки нерезидентов были выполнены. Часть из них не были оплачены в установленный срок, и организатор торгов был вынужден их отклонить. Первый этап обмена завершился 13 августа 2024 года, по его итогам было выкуплено активов на 8,1 млрд рублей.

    «Инвестпалата» рассматривает возможность нового выкупа иностранных ценных бумаг, однако для этого необходимо внесение изменений в процедуру, что связано с инфраструктурными ограничениями Национального расчетного депозитария и требует одобрения правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иностранные инвесторы начали подавать заявки на второй этап обмена активами, что позволяет россиянам получать компенсацию в рублях за замороженные иностранные бумаги, несмотря на препятствия со стороны западных регуляторов. Газета ВЗГЛЯД ранее объясняла, как устроена схема, по которой россияне смогут вернуть деньги за замороженные Западом активы.

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    13 октября 2024, 12:35 • Новости дня
    В правящей партии Грузии высмеяли планы Зурабишвили создать альтернативное правительство

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Генсек правящей «Грузинской мечты», мэр Тбилиси Каха Каладзе назвал «смешными» планы президента Саломе Зурабишвили до выборов в парламент 26 октября сформировать «техническое правительство», которое должно получить всю полноту власти и назначить через год внеочередное голосование в высший законодательный орган страны, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Нам неинтересны эти планы. Это просто очень смешно, – сказал Каха Каладзе. – Пусть встречаются, пожимают друг другу руки, что-то обсуждают, объявляют себя победителями при их нижайших рейтингах».

    Со своей стороны, исполсек правящей партии, лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе назвал планы создать «техническое правительство» «замыслом агентуры». «Их реальные планы – вовлечь Грузию в войну, обрушить нашу экономику», – сказал Мдинарадзе. По его словам, «Грузинская мечта» обещает мирно и достойно ввести Грузию в европейскую семью».

    В правящей партии утверждают о том, что ее рейтинг перед выборами близок к 60 процентов. Оппозиция говорит, что победа будет на ее стороне и не собирается признавать поражение. Зурабишвили объявила, что создаст «штаб» в администрации президента и назовет кандидата в премьер-министры и членов правительства, на что не имеет права по Конституции Грузии.

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    13 октября 2024, 13:37 • Новости дня
    Российские войска отразили попытку ВСУ прорваться через границу в Курской области
    Российские войска отразили попытку ВСУ прорваться через границу в Курской области
    @ РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские войска отразили попытку ВСУ прорваться через границу в районе населенного пункта Новый Путь, уничтожив при этом до 80 человек и несколько единиц техники, сообщило Минобороны РФ.

    Как указали в Telegram-канале Минобороны, подразделения группировки войск «Север» продолжили наступательные действия, нанеся поражение ряду украинских формирований в различных населенных пунктах, среди которых Дарьино, Любимовка, Малая Локня, Новый Путь, Толстый Луг и Плехово. За сутки были отражены пять контратак противника в направлении Зеленого Шляха, Нижнего Клина и Покровского.

    ВСУ понесли значительные потери: убито и ранено до 80 человек, уничтожены три танка, боевая машина пехоты Bradley производства США, а также несколько других единиц бронетехники. Армейская авиация и артиллерия нанесли удары по скоплениям противника и его техники, говорится в сообщении.

    Согласно данным Минобороны РФ, оперативно-тактическая авиация и ракетные войска также поразили украинские позиции в Сумской области, продолжая наносить удары по резервам противника. За сутки потери ВСУ составили более 300 человек, уничтожено 10 единиц бронетехники, включая два танка Leopard.

    Кроме того, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 22 600 военнослужащих и значительное количество военной техники, включая танки, бронетранспортеры и артиллерийские установки. Операция по уничтожению украинских формирований продолжается.

    Ранее российские военные из группировки «Днепр» успешно эвакуировали турецкий бронеавтомобиль Kirpi из приграничного района Курской области, заменив колеса под обстрелом и доставив его в десантно-штурмовой полк с полным боекомплектом.

    В воскресенье российские штурмовики Су-25 нанесли ракетный удар по позициям ВСУ в Курской области, применив авиационные средства поражения и противоракетные маневры, что привело к срыву ротации украинских подразделений.

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    13 октября 2024, 15:32 • Новости дня
    Глава ДНР объяснил значение освобождения Дзержинска

    Пушилин заявил о планах российских войск после освобождения Дзержинска

    Глава ДНР объяснил значение освобождения Дзержинска
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что полное освобождение Дзержинска позволит российским войскам продвигаться на север республики, об этом он заявил после посещения города, где продолжаются бои.

     Пушилин посетил Дзержинск и отметил, что его полное освобождение станет ключевым моментом в продвижении российских войск на север Донецкой народной республики, передает ТАСС. В ходе визита командир мотострелкового батальона с позывным Остап рассказал Пушилину о текущей обстановке в городе, где еще ведутся бои.

    Пушилин сообщил, что обсуждалась ситуация с гражданским населением, остающимся в Дзержинске. Было достигнуто понимание относительно количества необходимых мест в пунктах временного размещения для эвакуации людей.

    Также, как отметил глава ДНР, во время визита состоялось вручение памятных наручных часов отличившимся военнослужащим. По его словам, беседы с военнослужащими касались как насущных для военных вопросов, так и их мечтаний о мирной жизни после завершения конфликта. Пушилин подчеркнул, что полное освобождение Дзержинска близко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Гродовку в ДНР, а ВСУ оттянули силы к западной окраине Дзержинска и начали отвод войск из этого города.

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    13 октября 2024, 17:31 • Новости дня
    Президент Киргизии обвинил Европу в двойных стандартах по отношению к СНГ

    Президент Киргизии Жапаров заявил, что Запад не должен указывать Бишкеку

    Президент Киргизии обвинил Европу в двойных стандартах по отношению к СНГ
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Киргизии Садыр Жапаров заявил о двойных стандартах европейских стран в вопросе сотрудничества с Россией и СНГ, отметив, что они сами часто действуют не в соответствии с обещаниями.

    Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина. Жапаров выразил недовольство действиями европейских стран, которые, по его словам, говорят одно, а делают совершенно другое. Он подчеркнул, что некоторые страны, входящие в ЕС или НАТО, продолжают сотрудничать с Россией, несмотря на свои публичные заявления. Жапаров считает, что подобная политика является примером двойных стандартов, и призвал европейские страны не указывать странам СНГ, как им выстраивать свои отношения с Россией.

    6 октября сообщалось, что президент Киргизии Садыр Жапаров прибудет в Москву для участия в заседании Совета глав государств СНГ, где будут обсуждаться вопросы укрепления сотрудничества.

    Ранее в Бишкеке прошла встреча посла России Сергея Вакунова и главы МИД Киргизии Жээнбека Кулубаева, на которой обсуждались вопросы миграции и экономических связей.

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    13 октября 2024, 12:56 • Новости дня
    Политолог оценил итоги европейского турне Зеленского

    Политолог Скачко: Зеленский в Европе справился с ролью попрошайки на 90%

    Политолог оценил итоги европейского турне Зеленского
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Главная цель – заставить Запад напрямую воевать с Россией – Владимиром Зеленским не была достигнута. Но он вновь выпросил деньги, справившись со своей ролью попрошайки процентов на 90, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Так он прокомментировал итоги европейского турне Зеленского.

    «Если взять в качестве главной цели турне попытку заставить Запад воевать вместо Украины, разрешив при этом Киеву вступить в НАТО, и нанесение России стратегического поражения, то Зеленский, конечно провалился. Европа и США намерены и дальше воевать руками украинцев», – сказал Владимир Скачко, политолог, обозреватель «Украина.ру».

    «Однако, если говорить о прикладных аспектах, а именно – участие Украины в войне, то оно будет обеспечено», – добавляет аналитик. Он также указывает: объем помощи будет не таким, как ожидали в Киеве, но этого хватит «для поддержания автоматов в руках». Более того, несмотря на несогласие с так называемым планом победы, почти все страны выделили какие-то средства.

    «И тут стоит отдать должное Зеленскому – он идеально справляется со своей ролью «королевы попрошаек». Он обивает пороги мировых лидеров, не чувствуя или не показывая ни стыда, ни достоинства, ни чести. Он просто скребется в дверь, как потерявшая ориентиры собачка, которая голодна и готова на все ради того, чтобы ее накормили. В этом смысле он справился процентов на 90», – иронично заключил Скачко.

    Ранее Владимир Зеленский на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине выдвинул два ключевых требования: разрешение на удары вглубь России с использованием ракет Taurus и ускорение процесса вступления Украины в НАТО. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на свои источники. Вместе с тем Шольц подтвердил передачу Украине ранее обещанного пакета военной помощи на сумму 600 млн евро.

    Как пишет издание, в Берлине эти просьбы были фактически проигнорированы. Канцлер Шольц не дал ни категоричного отказа, ни поддержки предложений Зеленского, оставив их без ответа. Это вызвало разочарование у украинской стороны, так как решения по этим вопросам для Киева имеют стратегическую важность.

    Кроме того, сообщается, что министерство обороны Германии решило прекратить поставки тяжелой военной техники Украине, так как не верит в способность Киева провести контрнаступление в ближайшее время. По данным Bild, в опубликованном внутреннем документе министерства говорится, что бундесвер больше не будет направлять Украине танки Leopard 2, несмотря на наличие около 300 единиц.

    Тем временем The Washington Post пишет, решение ЕС выделить 440 млн долларов на поддержку украинской оборонной промышленности подчеркивает недостатки европейского оборонного сектора, неспособного самостоятельно удовлетворить потребности Украины в оружии.

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    13 октября 2024, 19:20 • Новости дня
    Немецкое ТВ: Байден посетит Германию без встречи в формате «Рамштайн»

    ZDF: Встреча контактной группы по военной помощи Украине в формате «Рамштайн» не планируется

    Tекст: Ольга Иванова

    В ближайшее время не состоится встреча в формате «Рамштайн» для обсуждения военной помощи Украине, несмотря на предстоящий визит Джо Байдена в Германию и его переговоры с канцлером Олафом Шольцем, сообщил в воскресенье телеканал ZDF.

    По информации телеканала, встреча в формате «Рамштайн» определенно не состоится в ближайшее время. Планируемый пакет военной помощи, который должен был быть объявлен на заседании, был озвучен канцлером Олафом Шольцем в прошлую пятницу во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает РИА «Новости».

    На следующей неделе Байден должен встретиться с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский президент Джо Байден решил отложить поездку в Германию и Анголу из-за мощного урагана «Милтон», и в связи с этим правительство Германии отменило запланированную на 12 октября встречу в формате «Рамштайн» на уровне глав государств и правительств.

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    13 октября 2024, 21:55 • Новости дня
    Дроны «Хезболлы» поразили лагерь бригады «Голани» армии Израиля

    Tекст: Ольга Иванова

    Число пострадавших при взрыве беспилотника на севере Израиля возросло до 67 человек, из них девять в тяжелом состоянии, четверо находятся в критическом положении, сообщил 12-й канал израильского телевидения со ссылкой на медиков. По заявлению «Хезболлы», штурмовые дроны атаковали лагерь бригады «Голани» израильской армии на юге Хайфы.

    Согласно информации телеканала, инцидент произошел около 19.00 по местному времени. Два беспилотника пересекли границу Израиля, один был перехвачен в районе Крайот к северу от Хайфы и не вызвал ущерба. Однако второй продолжил движение на юг и взорвался вблизи города Биньямина, вызвав многочисленные ранения, передает РИА «Новости».

    Перед проникновением беспилотника в воздушное пространство Израиля сирены воздушной тревоги не сработали. Для эвакуации пострадавших использовались вертолеты, доставившие их в различные больницы.

    Ливанская организация «Хезболла» заявила, что ее штурмовые дроны атаковали лагерь бригады «Голани» израильской армии на юге Хайфы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль ликвидировал 50 боевиков «Хезболлы» при ударе по объектам в Ливане. Израильские ВВС уничтожили командира штаба «Хезболлы» Сухайла Хуссейна Хуссейни, который занимался логистикой и поставками вооружений из Ирана. Израильские истребители атаковали объекты «Хезболлы» в южных районах Бейрута, нанеся шесть ракетно-бомбовых ударов, в том числе по лагерю беженцев.

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    13 октября 2024, 14:47 • Новости дня
    Москвичам пообещали мокрый снег на Покров

    Синоптики прогнозировали мокрый снег в Москве на Покров из-за циклона «Хельма»

    Москвичам пообещали мокрый снег на Покров
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    На Покров Пресвятой Богородицы, 14 октября, в Москве ожидается выпадание первого снега, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    В своем Telegram-канале он сообщил, что на данный момент в столице температура +3,4 градуса, пасмурно, осадков нет. Ветер юго-восточный, 2 м/с, влажность 80%, давление 754,2 мм рт. ст.

    В воскресенье в Москве облачная погода с температурой +5…+8 градусов, в Подмосковье от +4 до +9 градусов. Сильный ветер юго-восточного направления достигает 4-9 м/с, порывы до 13 м/с. Дождевые тучи пересекут западные границы Подмосковья, однако осадки в столице маловероятны.

    С началом следующей недели в Москве наступит глубокая осень с холодным атмосферным фронтом, связанным с циклоном «Хельма». Ожидается, что в светлое время суток понедельника дожди перейдут в мокрый снегопад с формированием временного снежного покрова толщиной 0,2-0,6 см, который быстро растает. Температура воздуха будет от +2 до +5 градусов, ощущаемая от -2 до +2 градусов.

    До среды погода останется ненастной: ночью +1…+6 градусов, днем +3…+8 градусов, с осадками в смешанной фазе в темное время суток. Общий объем осадков за трое суток составит 8-13 мм. Однако во второй половине недели погода станет улучшаться, к выходным ожидается солнечная и сухая погода с ночной температурой 0…+5 градусов и дневной +7…+12 градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве первый снег в этом году ожидается в ноябре, позже обычных сроков, а на Урале и в Поволжье снегопады начнутся уже в октябре.

    В пятницу научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о возможном потеплении в южных регионах страны во второй половине октября, несмотря на временное понижение температуры до 18-20 градусов.

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    14 октября 2024, 06:57 • Новости дня
    Венгрия заподозрила США и Украину в попытке вмешаться в выборы

    Сийярто заподозрил США и Украину в попытках вмешательства в выборы в Венгрии в 2022 году

    Венгрия заподозрила США и Украину в попытке вмешаться в выборы
    @ Jaap Arriens/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    По имеющейся информации, из США предпринимались попытки вмешательства в выборы в Венгрии в 2022 году, также к вмешательству могла быть причастна Украина, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

    «Насколько мне известно, во время нашей избирательной кампании в 2022 году были предприняты очень серьезные попытки вмешательства в наши выборы. С другой стороны океана – очень-очень сильно, скажем так», – приводит слова Сийярто РИА «Новости».

    По его словам, были потрачены миллионы долларов с целью смещения нынешнего венгерского правительства. Сийярто отметил, что несмотря на значительные вложения в венгерскую оппозицию и оппозиционные СМИ победила партия Виктора Орбана.

    Сийярто «не совсем уверен», что Украина «не была частью» вмешательства в выборы. Он не исключил, что во вмешательстве в выборы в Венгрии могла играть роль «соседняя страна», однако добавил, что после победы правящей партии эти подозрения теряют свое значение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2022 году альянс Фидес – Христианско-демократическая народная партия получил конституционное большинство в парламенте Венгрии. Парламент Венгрии переизбрал Орбана на посту премьер-министра.

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    14 октября 2024, 00:47 • Новости дня
    США заявили о готовности к переговорам с Россией по ядерному разоружению

    Байден заявил о готовности США к переговорам с Россией, Китаем и КНДР по ядерному разоружению

    США заявили о готовности к переговорам с Россией по ядерному разоружению
    @ Bonnie Cash/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США готовы начать переговоры с Россией, Китаем и Северной Кореей по сокращению ядерных вооружений без предварительных условий, заявил американский президент Джо Байден.

    Байден объявил об этом в письменном заявлении, сделанном в связи с присуждением японской ассоциации Nihon Hidankyo Нобелевской премии мира, передает ТАСС.

    По мнению Байдена, мировое сообщество должно стремиться «окончательно и навсегда избавить мир от ядерного оружия». «Соединенные Штаты готовы вести переговоры с Россией, Китаем и Северной Кореей без предварительных условий, чтобы снизить ядерную угрозу», - подчеркнул он.

    Байден отметил важность снижения ядерной угрозы в условиях современных вызовов. Он считает, что «снижение ядерной угрозы важно не вопреки опасностям современного мира, а именно из-за них».

    Однако президент не упомянул о продолжающемся активном финансировании укрепления ядерной триады США, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия не готова к диалогу по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений из-за враждебной политики США, а в Кремле подчеркнули, что переговоры по стратегической стабильности возможны только вместе с обсуждением украинского конфликта.

    Нобелевскую премию мира 2024 года присудили японской организации Nihon Hidankyo, объединяющей выживших после бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.

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