НАТО начало учения ядерных сил в Западной Европе

Страны НАТО начали учения ядерных сил Steadfast Noon с участием 60 истребителей

Tекст: Дмитрий Зубарев

Страны НАТО начали ежегодные учения ядерных сил Steadfast Noon в Западной Европе, передает «Интерфакс». Учения, стартовавшие в понедельник, продлятся две недели и задействуют более 60 истребителей, способных нести американские ядерные боеприпасы. Эти самолеты будут выполнять полеты над западными регионами Европы, покрывая воздушное пространство нескольких стран.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркнул важность ядерного сдерживания, называя его краеугольным камнем безопасности союзников. «Steadfast Noon – это важное испытание ядерного сдерживания альянса, которое посылает четкий сигнал любому противнику, что НАТО будет защищать и оборонять всех союзников», – заявил он.

В учениях участвуют две тысячи военнослужащих, а также истребители, бомбардировщики, самолеты-заправщики и самолеты разведки и радиоэлектронной борьбы. Все они будут выполнять полеты с восьми авиабаз НАТО, что делает эти учения одними из наиболее масштабных в регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Североатлантический альянс запустит 14 октября ежегодные авиационные учения Steadfast Noon, в которых будут участвовать десятки самолетов из ядерных и неядерных стран НАТО для имитации ударов тактическим ядерным оружием.