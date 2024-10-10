Возможны действительно тектонические изменения в большой политике так называемого Запада, который начнет распадаться на традиционную Европу и ту глобалистскую помойку, в которую ее превращали последние лет тридцать.2 комментария
Генсек НАТО сообщил о начале ядерных учений Steadfast Noon
НАТО анонсировало ежегодные ядерные учения Steadfast Noon с 14 октября
Североатлантический альянс запустит 14 октября ежегодные авиационные учения Steadfast Noon, в которых будут участвовать десятки самолетов из ядерных и неядерных стран НАТО для имитации ударов тактическим ядерным оружием, сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время своего визита в Лондон, где он встретился с премьер-министром Британии Киром Стармером.
По его словам, Североатлантический альянс намерен провести свои ежегодные авиационные учения Steadfast Noon, которые начнутся 14 октября, сообщает ТАСС.
Рютте подчеркнул, что учения Steadfast Noon проводятся ежегодно и включают в себя участие десятков самолетов из стран НАТО, как обладающих ядерным арсеналом, так и нет. Эти маневры имитируют нанесение ударов тактическим ядерным оружием, однако полеты с ядерным оружием на борту не осуществляются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в итоговой декларации саммита НАТО было подтверждено, что альянс не ищет конфронтации с Россией, но при этом Россия была объявлена самой значительной угрозой для стран НАТО. Республика Корея и США начали учения Ulchi Freedom Shield, чтобы повысить готовность к противодействию ядерным угрозам со стороны КНДР. Белоруссия и Китай провели совместные учения на фоне «юбилейного» саммита НАТО.