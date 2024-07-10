Белоруссия и Китай устроили совместные учения на фоне «юбилейного» саммита НАТО

Tекст: Антон Антонов

Как указывает военный эксперт Александр Хроленко, учения стартовали 8 июля на полигоне Брестский, который находится южнее города Бреста, в 3 км восточнее границы с Польшей и в 30 км севернее границы с Украиной. В ходе учений отрабатывается тактика ночного десантирования, форсирования водных преград, ведения боевых действий в населенном пункте, передает Sputnik.

Отмечается, что появление китайской военно-транспортной авиации на авиабазе Барановичи и 11-дневные маневры у границ НАТО встревожили страны Запада. Учитывая вступление Белоруссии в ШОС, ожидается, что она будет развивать военные отношения с Китаем, а нынешние учения станут первыми в серии подобных.

Западные СМИ пишут о том, что учения «Атакующий сокол» стали «сигналом НАТО и другим» о готовности Китая вмешаться в «военные проблемы» Европы, свидетельством «эскалации напряженности между Китаем и НАТО».

«На фоне безрассудной, длительной прокси-войны США и НАТО с Россией на украинском ТВД Минск и Пекин способны приготовить «большой сюрприз» на случай прорыва войск альянса на территорию Беларуси, Союзного государства, в зону ШОС», – пишет Хроленко.

Неделю назад в столице Казахстана прошло 24-е заседание Совета глав стран – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Одним из важных итогом встречи стало официальное вхождение в ШОС Белоруссии.