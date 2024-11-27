Когда после радостного улюлюкания медиа Европы по поводу начала обстрелов ракетами типа ATACAMS вглубь российской территории в ответ прилетело что-то непонятное и очень быстрое, наступила информационная тишина. Будем считать это началом фазы «отрицание».21 комментарий
Китай начал расследование против министра обороны по подозрению в коррупции
Financial Times: Китай начал расследование в отношении министра обороны Дун Цзюня из-за подозрений в коррупции
Китайские власти начали расследование в отношении министра обороны Дун Цзюня по подозрению в коррупции. Это уже третье расследование в отношении действующего или бывшего министра обороны подряд.
Власти Китая инициировали расследование против министра обороны Дун Цзюня в контексте коррупционного скандала, который охватил высшее руководство Народно-освободительной армии Китая, передает Financial Times. Источники издания в США сообщили, что Дун Цзюнь был назначен на пост в декабре 2023 года после увольнения его предшественника, также обвиненного в коррупции.
По данным американских официальных лиц, знакомых с ситуацией, Дун Цзюнь оказался под следствием из-за подозрений в коррупции. Это расследование стало частью более масштабной проверки внутри НОАК, направленной на выявление коррупционных схем. Дун Цзюнь является уже третьим министром обороны подряд, который оказался под следствием по подозрению в коррупции.
Назначение Дун Цзюня в декабре 2023 года стало попыткой укрепить доверие к руководству НОАК после отставки предыдущего министра. Однако новые подозрения в коррупции ставят под сомнение эффективность антикоррупционной кампании, проводимой в Китае в последние годы. Власти продолжают бороться с коррупцией на всех уровнях, стараясь улучшить имидж армии и ее руководство.
Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший председатель правления Bank of China Лю Ляньгэ получил смертный приговор за взяточничество с отсрочкой исполнения на два года и конфискацией имущества. В Китае казнили трех педофилов, среди которых школьный учитель, рабочий и крестьянин, двое из которых были признаны виновными в серийных изнасилованиях. Бывшая глава округа в Китае Чжун Ян приговорена к 13 годам за коррупцию, имея 58 любовников и используя должностное положение для романтических связей.