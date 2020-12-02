Финал премии «Студент года – 2020» стартовал в Москве

Финал российской национальной премии «Студент года – 2020» – совместного проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» и Российского союза молодежи стартовал в Москве в среду. Прямой эфир церемонии открытия объединил 1 тыс. финалистов, которые представляют 65 российских регионов.

Конкурс стартовал 1 марта и проходил в три этапа. Третий этап заключается в прохождении индивидуальных и общих испытаний по номинациям. Несмотря на ограничительные меры, премия «Студент года – 2020» собрала 15 тыс. участников региональных этапов. В финал вышли 600 студентов вузов и 400 обучающихся профессиональных образовательных организаций. До 6 декабря конкурсному жюри предстоит определить лучших студентов страны в 23 номинациях, говорится в релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров отметил, что «уже семь лет премия «Студент года» становится точкой роста для многих молодых людей. «В этом году в финал вышла 1000 ярких ребят из 65 регионов России. Конкуренция составила 15 человек на место. Здесь они могут продемонстрировать свои лучшие качества практически по всем сферам студенческой жизни: от науки и творчества до общественной и профессиональной деятельности. В прошлом году премия вошла в президентскую платформу «Россия – страна возможностей», и это позволило расширить поддержку, которую мы оказываем участникам. В марте текущего года, например, вместе с Российским союзом молодежи мы провели для 200 призеров и победителей премии специальную образовательную смену. Она проходила в нашей Мастерской управления «Сенеж», и с нее начало формироваться целое сообщество лауреатов премии. Такую смену мы обязательно проведем и в 2021 году для призеров и победителей этого сезона», – добавил Комиссаров.

С началом финальных конкурсных испытаний участников поздравил председатель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий. «Этот год сам по себе для участников и организаторов премии стал одним большим конкурсным испытанием. Поэтому все 15 тысяч студентов, которые приняли участие в региональных и заочных этапах, уже по-своему победители. Есть и промежуточные рекорды. Так, самыми активными в этом году стали Самарская область, Республика Татарстан и Пермский край», – отметил Красноруцкий.

Экспертами финала премии выступают более 60 выдающихся общественных деятелей, деятелей науки, культуры и медиасферы. Среди них ведущий новостей на Первом канале Максим Шарафутдинов; экс-капитан сборной России по футболу, директор по региональной политике и международным отношениям Российского футбольного союза Алексей Смертин, российский актер театра и кино Владислав Канопка, Руководитель Центрального аппарата Ассоциации иностранных студентов России, Президент Московского филиала Ассоциации иностранных студентов Хуегбеадан Фофонин Апполинер и другие.

Имена лучших студентов и студенческих объединений России по 23 номинациям будут объявлены 6 декабря в 11.00 в прямом эфире трансляции в социальной сети «ВКонтакте». Новыми номинациями премии в 2020 году стали «Патриотическое объединение года» и «Студенческое научное общество года».

Премия «Студент года» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» Национального проекта «Образование».