Эксперты рассказали о космической выгоде Китая от лунных технологий

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2 декабря, среда  |  Последнее обновление — 14:12  |  vz.ru
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Германия придумала «зеленую» защиту «Северного потока – 2» от США

Немцы нашли способ работать токсичными российскими судами над газопроводом J.Koehler/Imago-images
/Global Look Press
В Германии не только планируют начать достройку «Северного потока – 2» после года простоя, но и придумали, как немецким компаниям, участвующим в этом процессе, обойти американские санкции. Эксперты считают, что следом за прокладкой труб на небольшом немецком участке начнутся работы и на главном недостроенном участке – в водах Дании. А вот обойти санкции будет не так просто, как планируют немцы. Подробности...
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Украинцы меняют отношение к Донбассу слишком медленно

Предоставление Донбассу автономии поддерживают 48,6% украинцев, против только 38,8% Игорь Маслов/РИА «Новости»
Опросы общественного мнения на Украине выявили, что большинство выступает за переговоры с Донецком и Луганском и за уступки Донбассу в целом. Украинцы исходят из того, что это принесло бы пользу самой Украине. Однако видеть в этой социологии повод для надежды преждевременно — цифры столь же лукавы, как и позиция Зеленского по Минским соглашениям. Подробности...
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Зачем Россия укрепляет военный кулак в Калининграде

Россия усиливает свою группировку под Калининградом – там формируется новая мотострелковая дивизия Валерий Матыцин/ТАСС
Через год в Калининградской области будет сформирована новая мотострелковая дивизия, сообщили источники в Минобороны. Создаваемой группировки, считают военные аналитики, будет достаточно, чтобы свести к нулю угрозу нападения НАТО на наш анклав. Какие методы останутся у Запада для вооруженных провокаций вокруг Калининграда и каковы шансы на формирование в городе пресловутой пятой колонны? Подробности...
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Зачем США покупают советскую военную технику

Российские боевые вертолеты прямо рассматриваются США как машины потенциального противника Антон Новодережкин/ТАСС
Пентагон заинтересовался приобретением российских вертолетов Ми-24, а также самолета Ан-2. По официальным заявлениям – для ознакомления американских инструкторов с возможностями этих машин. Неужели настолько старые военные разработки все еще интересны армии США – и почему российские военные не изучают таким же образом американское оружие? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Украинский локдаун и предчувствие катастрофы

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Реальный силовой ресурс сейчас сосредоточен в руках Авакова. Будучи крайне непопулярным политиком, именно Аваков, тем не менее, может претендовать на роль «делателя президентов» в условиях нестабильности. Подробности...
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Зачем убили иранского физика-ядерщика

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Теракт против профессора Мохсена Фахризаде прямо касается трех стран – Ирана, Израиля и Соединенных Штатов. Все они получают теперь как серьезные проблемы, так и неплохие возможности. Подробности...
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Школа лишилась своего главного призвания

Сергей Мардан
Сергей Мардан, публицист
Сегодня знания превратились в элемент сферы услуг. Роль учителя как эксперта, специалиста в своей области знаний ушла, а родители реагируют на плохие оценки своего ребенка или его психологические проблемы так же, как на проданный в магазине кефир с истекшим сроком годности. Подробности...
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Украинцы прозрели

Россию выгоняют из Приднестровья

Латвия попросила Россию о помощи

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Мир прощается с легендарным Диего Марадоной

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет из-за остановки сердца. После его смерти в Аргентине объявили трехдневный траур. Поклонники величайшего футболиста 20-го века во всем мире выражают свою скорбь
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Голая активистка Femen изобразила в Киеве «девочку на шаре»

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    Эксперты рассказали о космической выгоде Китая от лунных технологий

       2 декабря 2020, 13:54
    Фото: Jin Liwang/Global Look Press
    Текст: Наталья Макарова

    «Китаю важно продемонстрировать свои успехи в космическом пространстве и показать, что он мировой лидер в освоении Луны», – заявил газете ВЗГЛЯД член-корреспондент Российской академии космонавтики им. Циолковского Андрей Ионин. Так он прокомментировал сообщения о том, что возвращаемая беспилотная станция КНР «Чанъэ-5» приступила к сбору образцов грунта на Луне.

    «Мы видим еще один важный шаг Пекина и в отработке лунных технологий, и в освоении дальнего космоса. Кроме того, Китаю важно продемонстрировать свои успехи в космическом пространстве и показать, что он мировой лидер в освоении Луны», – рассказал кандидат технических наук, член-корреспондент Российской академии космонавтики им. Циолковского Андрей Ионин.

    Также большое значение имеет тот факт, что впервые за почти полвека лунный грунт будет доставлен на Землю. Хотя, добавил Ионин, «его на Земле много, и вряд ли он за полстолетия изменился, ведь ему уже миллиарды лет».

    «Безусловно, КНР активно, планомерно и целеустремленно развивает свою космическую программу. Скорость может показаться не такой быстрой, какую демонстрировали СССР и США 50 лет назад, но такова китайская ментальность. Они все так развивают – постепенно, шаг за шагом, но зато потом уже не отступают», – отметил Ионин.

    Получается, продолжил собеседник, что американцы активно работают по Марсу, а китайцы – по Луне. «Россия же катастрофически отстает во всем», – посетовал Ионин.

    Эксперт убежден, что Россия могла бы работать и в американском лунном проекте «Артемида», и в китайских проектах. «У нас есть колоссальное преимущество. Китай и США в силу нарастающего геополитического противостояния вряд ли будут работать вместе. Европейцы, японцы и канадцы, скорее всего, не смогут сотрудничать с КНР, и будут развивать космос вместе с США. А у нас уникальная позиция – мы могли бы работать и с Китаем, и с Соединенными Штатами», – полагает академик.

    По его словам, «в одиночку нам сложно осваивать дальний космос», потому что «в этом нет никаких экономических соображений». «А возможности работать с другими странами мы не реализуем. Роскосмос не идет в международные проекты, хотя приглашения поступают. На мой взгляд, это требует политического решения со стороны руководителей страны», – констатировал Ионин.

    В свою очередь доктор геолого-минералогических наук, академик РАЕН Владимир Полеванов сравнил освоение китайцами Луны с «симфонией, которая расписана по нотам». Он отметил, что Луна и Земля «давно должны стать единым хозяйственным механизмом», и «китайцы ближе всех подошли к решению этой проблемы».

    «Получив собственные образцы лунного грунта, Китай сможет обладать уникальной информацией о Луне благодаря новым аналитическим технологиям», – пояснил академик.

    «Также на Луне содержится полезное ископаемое – гелий-3, которое может служить возобновляемым источником энергии. Одна тонна гелия-3 заменяет 20 млн тонн нефти. К примеру, одна ракета, которую Маск делает для полета на Марс, могла бы привезти 200 тонн гелия-3, чем обеспечила бы весь земной шар энергией», – рассказал ученый.

    Кроме того, изучение геологического строения Луны помогает уточнить происхождение как самой Луны, так и Земли. «Благодаря отсутствию на Луне атмосферы там нет выветривания, а значит, породы сохранились практически в том первозданном виде, в котором они находились в момент образования естественного спутника Земли», – добавил эксперт.

    «Также необходимо учитывать, что китайцы собираются в ближайшие 5-6 лет построить постоянную Лунную станцию. Поэтому изучение свойств грунта будет иметь и прикладное значение», – убежден геолог.

    «Исходя из этого главный вывод заключается в том, что Китай усиленно развивается, а мы усиленно деградируем. Как сказал президент РАН Александр Сергеев, мы теряем космос. Пекин уже объявил, что в скором времени у них будет собственная космическая станция. У нас же в космосе нет ничего», – с сожалением заключил Полеванов. 

    Ранее возвращаемая беспилотная станция КНР «Чанъэ-5» приступила к сбору реголита – сыпучего грунта в верхнем слое горной породы на поверхности Луны.

    Всего планируется собрать 2 кг лунной горной породы, которая будет изучена китайскими специалистами как в научных целях, так и для проекта по подготовке к строительству научно-исследовательской базы на естественном спутнике Земли, передает ТАСС сообщение Китайской национальной космической корпорации.

    В случае успеха миссии Китай станет первой за последние 44 года страной, реализовавшей проект по транспортировке геологических образцов с поверхности Луны. Последний раз лунный грунт был доставлен на Землю в 1976 году спускаемым аппаратом советской автоматической межпланетной станции «Луна-24».

    Накануне Китай объявил об успешной посадке зонда «Чанъэ-5» на Луне. Аппарат приземлился к северу от пика Рюмкера в районе крупнейшего лунного моря – Океана Бурь – на северо-западе видимой части Луны, в которой геологический возраст поверхности составляет несколько миллиардов лет.

    Напомним, 23 ноября китайская тяжелая ракета-носитель «Чанчжэн-5» с возвращаемым зондом «Чанъэ-5» стартовала с космодрома Вэньчан на острове Хайнань.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как США преграждают России дорогу в дальний космос.

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