Эксперты рассказали о космической выгоде Китая от лунных технологий

«Китаю важно продемонстрировать свои успехи в космическом пространстве и показать, что он мировой лидер в освоении Луны», – заявил газете ВЗГЛЯД член-корреспондент Российской академии космонавтики им. Циолковского Андрей Ионин. Так он прокомментировал сообщения о том, что возвращаемая беспилотная станция КНР «Чанъэ-5» приступила к сбору образцов грунта на Луне.

«Мы видим еще один важный шаг Пекина и в отработке лунных технологий, и в освоении дальнего космоса. Кроме того, Китаю важно продемонстрировать свои успехи в космическом пространстве и показать, что он мировой лидер в освоении Луны», – рассказал кандидат технических наук, член-корреспондент Российской академии космонавтики им. Циолковского Андрей Ионин.

Также большое значение имеет тот факт, что впервые за почти полвека лунный грунт будет доставлен на Землю. Хотя, добавил Ионин, «его на Земле много, и вряд ли он за полстолетия изменился, ведь ему уже миллиарды лет».

«Безусловно, КНР активно, планомерно и целеустремленно развивает свою космическую программу. Скорость может показаться не такой быстрой, какую демонстрировали СССР и США 50 лет назад, но такова китайская ментальность. Они все так развивают – постепенно, шаг за шагом, но зато потом уже не отступают», – отметил Ионин.

Получается, продолжил собеседник, что американцы активно работают по Марсу, а китайцы – по Луне. «Россия же катастрофически отстает во всем», – посетовал Ионин.

Эксперт убежден, что Россия могла бы работать и в американском лунном проекте «Артемида», и в китайских проектах. «У нас есть колоссальное преимущество. Китай и США в силу нарастающего геополитического противостояния вряд ли будут работать вместе. Европейцы, японцы и канадцы, скорее всего, не смогут сотрудничать с КНР, и будут развивать космос вместе с США. А у нас уникальная позиция – мы могли бы работать и с Китаем, и с Соединенными Штатами», – полагает академик.

По его словам, «в одиночку нам сложно осваивать дальний космос», потому что «в этом нет никаких экономических соображений». «А возможности работать с другими странами мы не реализуем. Роскосмос не идет в международные проекты, хотя приглашения поступают. На мой взгляд, это требует политического решения со стороны руководителей страны», – констатировал Ионин.

В свою очередь доктор геолого-минералогических наук, академик РАЕН Владимир Полеванов сравнил освоение китайцами Луны с «симфонией, которая расписана по нотам». Он отметил, что Луна и Земля «давно должны стать единым хозяйственным механизмом», и «китайцы ближе всех подошли к решению этой проблемы».

«Получив собственные образцы лунного грунта, Китай сможет обладать уникальной информацией о Луне благодаря новым аналитическим технологиям», – пояснил академик.

«Также на Луне содержится полезное ископаемое – гелий-3, которое может служить возобновляемым источником энергии. Одна тонна гелия-3 заменяет 20 млн тонн нефти. К примеру, одна ракета, которую Маск делает для полета на Марс, могла бы привезти 200 тонн гелия-3, чем обеспечила бы весь земной шар энергией», – рассказал ученый.

Кроме того, изучение геологического строения Луны помогает уточнить происхождение как самой Луны, так и Земли. «Благодаря отсутствию на Луне атмосферы там нет выветривания, а значит, породы сохранились практически в том первозданном виде, в котором они находились в момент образования естественного спутника Земли», – добавил эксперт.

«Также необходимо учитывать, что китайцы собираются в ближайшие 5-6 лет построить постоянную Лунную станцию. Поэтому изучение свойств грунта будет иметь и прикладное значение», – убежден геолог.

«Исходя из этого главный вывод заключается в том, что Китай усиленно развивается, а мы усиленно деградируем. Как сказал президент РАН Александр Сергеев, мы теряем космос. Пекин уже объявил, что в скором времени у них будет собственная космическая станция. У нас же в космосе нет ничего», – с сожалением заключил Полеванов.

Ранее возвращаемая беспилотная станция КНР «Чанъэ-5» приступила к сбору реголита – сыпучего грунта в верхнем слое горной породы на поверхности Луны.

Всего планируется собрать 2 кг лунной горной породы, которая будет изучена китайскими специалистами как в научных целях, так и для проекта по подготовке к строительству научно-исследовательской базы на естественном спутнике Земли, передает ТАСС сообщение Китайской национальной космической корпорации.

В случае успеха миссии Китай станет первой за последние 44 года страной, реализовавшей проект по транспортировке геологических образцов с поверхности Луны. Последний раз лунный грунт был доставлен на Землю в 1976 году спускаемым аппаратом советской автоматической межпланетной станции «Луна-24».

Накануне Китай объявил об успешной посадке зонда «Чанъэ-5» на Луне. Аппарат приземлился к северу от пика Рюмкера в районе крупнейшего лунного моря – Океана Бурь – на северо-западе видимой части Луны, в которой геологический возраст поверхности составляет несколько миллиардов лет.

Напомним, 23 ноября китайская тяжелая ракета-носитель «Чанчжэн-5» с возвращаемым зондом «Чанъэ-5» стартовала с космодрома Вэньчан на острове Хайнань.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как США преграждают России дорогу в дальний космос.

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