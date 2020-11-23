Китай отправил зонд за лунным грунтом

С космодрома Вэньчан на острове Хайнань стартовала китайская тяжелая ракета-носитель «Чанчжэн-5» с возвращаемым зондом «Чанъэ-5», который должен привезти на Землю образцы лунного грунта.

Если миссия пройдет успешно, она станет первой с конца 1970-х годов миссией по доставке реголита на Землю. Прежде лунный грунт на Землю доставляли только СССР и США. «Чанъэ-5» собирались запустить еще в 2017 году, но из-за аварии ракеты-носителя миссию отложили на конец 2019 года. В 2019 году она снова была отложена, передает РИА «Новости».

Миссия «Чанъэ-5» должна занять 23 дня, сообщил официальный представитель миссии замглавы центра исследований Луны и космической инженерии Государственного космического управления Китая Пэй Чжаоюй. Сам полет к Луне займет четыре с половиной дня, при этом на поверхность Луны зонд должен приземлиться примерно через восемь дней.

Пэй Чжаоюй также отметил, что это полностью самостоятельная исследовательская миссия Китая, но Пекин готов сотрудничать с учеными других стран в изучении лунного грунта. По его словам, Китай пока не определил время высадки своего человека на Луну. Он также подчеркнул, что Китай в исследованиях Луны придерживается мирных целей.

Замглавы проекта ракеты-носителя «Чанчжэн-5» Китайской корпорации космической науки и техники Цюй Игуан заявил, что Китай собирается со следующего года начать строительство своей орбитальной космической станции.

Напомним, российско-китайская рабочая группа обсуждает возможность создания на Луне общей базы или двух по соседству. Основой для базы станут посадочные аппараты, которые Россия и Китай собираются отправить на Луну. На сегодняшний момент КНР остается, после России и США, третьей страной, которая осуществила экспедицию на Луну.